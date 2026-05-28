Muchos lo hacen mal: así debes conectar el cargador para proteger tu celular

Una mano inserta el cargador USB en una toma de corriente de pared, mientras un teléfono móvil descansa sobre una mesa de madera clara cercana, ilustrando el proceso de carga diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios conectan el cargador del celular sin prestar atención al orden en que enchufan cada elemento. Sin embargo, fabricantes y especialistas en tecnología advierten que esta práctica cotidiana podría influir en la vida útil del dispositivo y en la seguridad de la batería.

La recomendación más extendida es conectar primero el cargador a la toma de corriente y después enchufar el cable al celular. Para desconectarlo, el proceso debe hacerse al revés: retirar primero el cable del teléfono y luego desenchufar el cargador de la corriente.

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Según las compañías tecnológicas, este procedimiento ayuda a reducir el riesgo de sobretensiones o pequeños impulsos eléctricos que pueden afectar los componentes internos del equipo con el paso del tiempo.

Un celular moderno se carga sobre una superficie de hormigón lisa, mostrando un 55% de batería y conectado a un cargador original, con una planta suculenta de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de conexión sí puede influir en el celular

Aunque cargar un teléfono parece una acción simple, detrás del proceso intervienen sistemas eléctricos delicados diseñados para controlar el flujo de energía hacia la batería.

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Cuando el cargador ya está conectado a la corriente antes de enchufarse al celular, la energía se estabiliza previamente. Esto reduce la posibilidad de que el dispositivo reciba una descarga repentina al momento de iniciar la carga.

Por el contrario, si el cable se conecta primero al celular y luego a la corriente, puede producirse un pequeño pico de energía inicial. Aunque normalmente no genera daños inmediatos, repetir esta práctica durante años podría acelerar el desgaste de ciertos componentes.

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Un celular se carga sobre un escritorio de madera, bajo la luz de una lámpara, junto a un teclado, ratón y cuadernos, representando un espacio de trabajo productivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes también recomiendan usar cargadores certificados

Además del orden de conexión, las empresas tecnológicas remarcan la importancia de utilizar accesorios originales o certificados.

Los cargadores genéricos o de baja calidad pueden provocar:

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Sobrecalentamiento

Carga inestable

Desgaste prematuro de la batería

Fallos en el puerto de carga

Riesgos eléctricos

Los especialistas explican que muchos cargadores económicos no cuentan con sistemas adecuados de protección contra variaciones de voltaje o temperatura.

Por esa razón, el uso constante de accesorios no certificados puede terminar afectando tanto la batería como otros componentes internos del teléfono.

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Una persona coloca su teléfono celular boca abajo sobre un cargador inalámbrico en una mesita de noche de madera dentro de un dormitorio minimalista con iluminación cálida para fomentar la desconexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador enchufado también representa un riesgo

Otro hábito frecuente es dejar el cargador conectado a la corriente incluso cuando no está siendo utilizado.

Aunque el consumo eléctrico en reposo suele ser bajo, mantenerlo enchufado permanentemente puede generar calentamiento innecesario y desgaste del adaptador con el paso del tiempo.

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Además, en casos de problemas eléctricos, subidas de tensión o tormentas, un cargador conectado podría dañarse o incluso representar un riesgo para otros dispositivos cercanos.

Por ello, los expertos recomiendan desconectar completamente el cargador cuando no se esté usando.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

El calor sigue siendo uno de los mayores enemigos de la batería

Más allá del orden de conexión, el calor continúa siendo uno de los factores que más deteriora las baterías modernas.

Cargar el celular sobre camas, almohadas, sillones o superficies que impidan disipar la temperatura puede acelerar el desgaste interno del equipo.

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También se recomienda evitar:

Usar el teléfono durante cargas prolongadas

Exponerlo al sol mientras carga

Cubrirlo con mantas o telas

Utilizar fundas muy gruesas durante la carga rápida

Las baterías actuales funcionan con tecnología de iones de litio, diseñada para soportar cientos de ciclos de carga. Sin embargo, el exceso de temperatura puede reducir notablemente su capacidad con el paso de los meses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina simple que puede ayudar a prolongar la vida útil

Los fabricantes coinciden en que pequeños hábitos diarios pueden marcar una diferencia importante en el rendimiento del celular a largo plazo.

Seguir el orden correcto de conexión, usar cargadores certificados y evitar el sobrecalentamiento son medidas sencillas que ayudan a conservar la batería en mejores condiciones.

La secuencia recomendada actualmente es:

Conectar primero el cargador a la corriente Después enchufar el cable al celular Para desconectar, retirar primero el cable del teléfono Finalmente desenchufar el cargador de la toma eléctrica

Aunque muchas personas nunca habían prestado atención a este detalle, las compañías tecnológicas aseguran que aplicar estas recomendaciones puede ayudar a prevenir daños y extender la vida útil del dispositivo.