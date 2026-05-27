Tecno

¿El cargador del celular se calienta? Incendios, daños en la batería y otros peligros ocultos

Mantener la seguridad durante este proceso depende de usar accesorios certificados, evitar ambientes calurosos y no manipular el dispositivo mientras carga

Guardar
Google icon
Un hombre mira un cargador de celular blanco conectado a un enchufe de pared. El cargador emite humo, luz roja y muestra signos de quemadura.
Cuando el cargador aumenta su temperatura puede ser imposible desconectarlo de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de temperatura en los cargadores de celulares suele ser un fenómeno normal en la mayoría de los casos. Durante el proceso de carga, los dispositivos generan calor y, mientras ese calor se mantenga dentro de ciertos límites, no es un riesgo inmediato ni para el usuario ni para el entorno.

No obstante, existen momentos en los que ese calor transgrede lo habitual y puede indicar un peligro real. Según la empresa INIU, el sobrecalentamiento prolongado de los cargadores puede derivar en incendios, daños al teléfono, riesgos para el hogar e incluso lesiones físicas.

PUBLICIDAD

Además, una carga sometida a temperaturas extremas puede acortar la vida útil de la batería y deteriorar componentes internos clave. El análisis de estos riesgos y las formas de prevenirlos resulta clave para el uso cotidiano de la tecnología.

Qué peligros implica un cargador que se calienta mucho

Un cargador de celular blanco está en llamas y emitiendo chispas al estar conectado a un enchufe de pared, con un teléfono cercano en la penumbra.
Un incendio es el riesgo que más debe preocupar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más evidente asociado al sobrecalentamiento es el incendio. Un cargador expuesto a calor prolongado puede incendiarse, lo que es un peligro para el teléfono, la vivienda y la integridad de las personas. En situaciones extremas, los cargadores pueden liberar humos tóxicos, peligrosos para la salud.

PUBLICIDAD

Asimismo, el contacto directo y prolongado con un cargador sobrecalentado puede causar quemaduras. Aunque estos incidentes son poco habituales, la exposición continua incrementa la probabilidad de daños físicos.

El deterioro interno del cargador, derivado de altas temperaturas, puede pasar inadvertido hasta que se manifiesta a través de fallos eléctricos o cortocircuitos.

Por qué se sobrecalienta el cargador del celular

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayoría de problemas del cargador pasan si es genérico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor que genera un cargador durante el funcionamiento proviene del proceso de conversión eléctrica necesario para alimentar el teléfono. En este contexto, el sobrecalentamiento puede ser por múltiples factores y no siempre se limita al uso intensivo.

Entre las causas más frecuentes se encuentran los cargadores de baja calidad, incompatibilidad entre el cargador y el dispositivo, uso simultáneo del teléfono mientras carga, ambientes calurosos y cables defectuosos.

Los cargadores baratos fabricados con materiales de baja calidad carecen de sistemas de disipación de calor eficientes. Esta deficiencia puede provocar que el calor se acumule y se eleve la temperatura más allá de los niveles seguros.

Cómo afecta el calor a la batería del celular

El calor excesivo, más allá de dañar el cargador, impacta negativamente en la batería del teléfono. INIU advierte que el sobrecalentamiento puede reducir la vida útil de la batería y, en algunos casos, dañarla de manera irreversible.

Un hombre con camisa vaquera mira un iPhone negro que muestra un ícono de batería roja y está conectado a un cargador de pared blanco.
La batería puede resultar comprometida si se usa un cargador defectuoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cargador que opera fuera de los límites seguros puede causar que el puerto de carga se afloje o se deteriore. Esto dificulta la conexión y puede generar fallos en la transferencia de energía o provocar cortocircuitos internos.

En este sentido, la exposición repetida a temperaturas elevadas incrementa el riesgo de fallas prematuras en los componentes del dispositivo.

Cuáles son los mayores errores al usar un cargador

El uso de cargadores de baja calidad y cables en mal estado figura entre las causas principales de sobrecalentamiento. Los cargadores baratos carecen de mecanismos avanzados para disipar el calor y suelen estar fabricados con materiales poco resistentes.

Otra causa frecuente es la utilización de un cargador incompatible con el dispositivo. Los fabricantes sugieren emplear siempre el cargador original o uno certificado por una marca reconocida.

Fotografía editorial de un teléfono móvil negro conectado a un cargador blanco sobre una superficie gris de concreto, con el cable enrollado y un enchufe en la pared.
Es clave no usar el celular mientras carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro error común es usar el teléfono durante la carga, sobre todo en tareas que exigen mucho procesamiento, porque puede aumentar la temperatura tanto del cargador como del propio dispositivo.

Qué medidas tomar para evitar riesgos y preservar la batería del celular

Ante cualquier señal de sobrecalentamiento inusual, como olor a quemado o deformación del plástico, lo más seguro es desconectar el cargador y reemplazarlo de inmediato.

Google sugiere reiniciar el teléfono si se detectan problemas persistentes con la batería. Para ello, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos.

Adicionalmente, la actualización regular del sistema operativo y de las aplicaciones puede evitar fallos que afecten la gestión de la energía. Verificar el estado del cable de carga y reemplazarlo si presenta daños contribuye a reducir el riesgo de incidentes.

Temas Relacionados

CargadorCelularIncendiosBateríaCargaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los códigos de Free Fire para ganar recompensas en Free Fire este 27 de mayo de 2026

Los jugadores registrados en el popular título de Garena pueden reclamar skins de armas, diamantes y objetos exclusivos

Todos los códigos de Free Fire para ganar recompensas en Free Fire este 27 de mayo de 2026

Jeff Bezos es elegido por la Nasa para construir una base lunar: así es el plan

El objetivo es realizar misiones robóticas no tripuladas, para proyectar la permanencia humana en la Luna

Jeff Bezos es elegido por la Nasa para construir una base lunar: así es el plan

Altman desarma el relato apocalíptico que él mismo construyó: la IA cuesta más que los empleos que iba a reemplazar

El CEO de OpenAI dijo en Sídney que está “encantado de equivocarse” sobre el desempleo masivo por IA, justo mientras su empresa prepara una salida a bolsa con valuación esperada de USD 1 billón

Altman desarma el relato apocalíptico que él mismo construyó: la IA cuesta más que los empleos que iba a reemplazar

¿Por qué algunas personas ponen el celular boca abajo mientras carga? La IA da una explicación

Cada vez más usuarios dejan el smartphone con la pantalla hacia abajo para evitar notificaciones luminosas y mejorar el descanso nocturno

¿Por qué algunas personas ponen el celular boca abajo mientras carga? La IA da una explicación

Apple aprende de Android y copiaría esta función antirrobo para proteger tu iPhone

Esta herramienta está basada en inteligencia artificial y patrones de movimiento

Apple aprende de Android y copiaría esta función antirrobo para proteger tu iPhone

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

Impacto en la Fórmula 1: Alpine anunció una nueva alianza y cambiará el nombre del equipo desde el 2027

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la lista de 26 de la selección argentina

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

TELESHOW

Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

Fabio Di Tomaso volvió a interpretar a El Conde de Floricienta y desató la locura de los fans: “20 años después”

El crudo testimonio de Sandra Callejón sobre su hermana María Fernanda: “No se deja ayudar”

Ian Lucas presentó a su nueva novia y apuesta por el bajo perfil tras el escándalo con Evangelina Anderson

Benjamín Rojas le confesó a Mario Pergolini un gran fracaso en televisión: “Después de esta nota no laburo más”

INFOBAE AMÉRICA

El 98 % de los salvadoreños respalda la gestión de Nayib Bukele en seguridad, según CID Gallup

El 98 % de los salvadoreños respalda la gestión de Nayib Bukele en seguridad, según CID Gallup

Un operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro dejó cinco muertos

Impulsan en Uruguay leyes que limitan ingresos extra a políticos, obligan a devolver viáticos y cambian subsidios

Los bloqueos en Bolivia asfixian a pequeños comerciantes, transportistas y productores

Cohetes, módulos y drones: todos los detalles de la base lunar que presentó la NASA