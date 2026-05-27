¿El cargador del celular se calienta? Incendios, daños en la batería y otros peligros ocultos

Cuando el cargador aumenta su temperatura puede ser imposible desconectarlo de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de temperatura en los cargadores de celulares suele ser un fenómeno normal en la mayoría de los casos. Durante el proceso de carga, los dispositivos generan calor y, mientras ese calor se mantenga dentro de ciertos límites, no es un riesgo inmediato ni para el usuario ni para el entorno.

No obstante, existen momentos en los que ese calor transgrede lo habitual y puede indicar un peligro real. Según la empresa INIU, el sobrecalentamiento prolongado de los cargadores puede derivar en incendios, daños al teléfono, riesgos para el hogar e incluso lesiones físicas.

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Además, una carga sometida a temperaturas extremas puede acortar la vida útil de la batería y deteriorar componentes internos clave. El análisis de estos riesgos y las formas de prevenirlos resulta clave para el uso cotidiano de la tecnología.

Qué peligros implica un cargador que se calienta mucho

Un incendio es el riesgo que más debe preocupar a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo más evidente asociado al sobrecalentamiento es el incendio. Un cargador expuesto a calor prolongado puede incendiarse, lo que es un peligro para el teléfono, la vivienda y la integridad de las personas. En situaciones extremas, los cargadores pueden liberar humos tóxicos, peligrosos para la salud.

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Asimismo, el contacto directo y prolongado con un cargador sobrecalentado puede causar quemaduras. Aunque estos incidentes son poco habituales, la exposición continua incrementa la probabilidad de daños físicos.

El deterioro interno del cargador, derivado de altas temperaturas, puede pasar inadvertido hasta que se manifiesta a través de fallos eléctricos o cortocircuitos.

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Por qué se sobrecalienta el cargador del celular

La mayoría de problemas del cargador pasan si es genérico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor que genera un cargador durante el funcionamiento proviene del proceso de conversión eléctrica necesario para alimentar el teléfono. En este contexto, el sobrecalentamiento puede ser por múltiples factores y no siempre se limita al uso intensivo.

Entre las causas más frecuentes se encuentran los cargadores de baja calidad, incompatibilidad entre el cargador y el dispositivo, uso simultáneo del teléfono mientras carga, ambientes calurosos y cables defectuosos.

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Los cargadores baratos fabricados con materiales de baja calidad carecen de sistemas de disipación de calor eficientes. Esta deficiencia puede provocar que el calor se acumule y se eleve la temperatura más allá de los niveles seguros.

Cómo afecta el calor a la batería del celular

El calor excesivo, más allá de dañar el cargador, impacta negativamente en la batería del teléfono. INIU advierte que el sobrecalentamiento puede reducir la vida útil de la batería y, en algunos casos, dañarla de manera irreversible.

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La batería puede resultar comprometida si se usa un cargador defectuoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cargador que opera fuera de los límites seguros puede causar que el puerto de carga se afloje o se deteriore. Esto dificulta la conexión y puede generar fallos en la transferencia de energía o provocar cortocircuitos internos.

En este sentido, la exposición repetida a temperaturas elevadas incrementa el riesgo de fallas prematuras en los componentes del dispositivo.

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Cuáles son los mayores errores al usar un cargador

El uso de cargadores de baja calidad y cables en mal estado figura entre las causas principales de sobrecalentamiento. Los cargadores baratos carecen de mecanismos avanzados para disipar el calor y suelen estar fabricados con materiales poco resistentes.

Otra causa frecuente es la utilización de un cargador incompatible con el dispositivo. Los fabricantes sugieren emplear siempre el cargador original o uno certificado por una marca reconocida.

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Es clave no usar el celular mientras carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro error común es usar el teléfono durante la carga, sobre todo en tareas que exigen mucho procesamiento, porque puede aumentar la temperatura tanto del cargador como del propio dispositivo.

Qué medidas tomar para evitar riesgos y preservar la batería del celular

Ante cualquier señal de sobrecalentamiento inusual, como olor a quemado o deformación del plástico, lo más seguro es desconectar el cargador y reemplazarlo de inmediato.

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Google sugiere reiniciar el teléfono si se detectan problemas persistentes con la batería. Para ello, solo hay que mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos.

Adicionalmente, la actualización regular del sistema operativo y de las aplicaciones puede evitar fallos que afecten la gestión de la energía. Verificar el estado del cable de carga y reemplazarlo si presenta daños contribuye a reducir el riesgo de incidentes.