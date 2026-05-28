Escribe más rápido en WhatsApp con el truco de la barra espaciadora en tu celular

El truco de la barra espaciadora en Android permite dictar mensajes por voz en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rápido, práctico y poco conocido: así es el truco de la barra espaciadora para escribir mensajes más eficientemente en WhatsApp y otras aplicaciones. Los usuarios de Android pueden transformar su experiencia de escritura aprovechando funciones ocultas en el teclado virtual, que permiten desde dictar textos en tiempo real hasta moverse con precisión por cada palabra escrita.

Cómo funciona el dictado por voz desde la barra espaciadora

El dictado por voz es una de las herramientas más rápidas para convertir palabras habladas en texto escrito. Para activarlo, los usuarios de Android con teclado Samsung o Gboard deben ingresar en Ajustes, dirigirse a Administración general, luego a Teclado, y seleccionar la opción Deslizar, tocar y respuesta táctil. Allí, bajo la función de mantener pulsada la barra espaciadora, se debe escoger Entrada de voz.

PUBLICIDAD

Una vez configurado este atajo, su uso resulta intuitivo: solo hay que mantener presionada la barra espaciadora durante un segundo hasta que aparezca el ícono de un micrófono.

En ese momento, el usuario puede comenzar a hablar normalmente, mientras el teléfono transcribe en tiempo real lo que se va diciendo dentro de cualquier aplicación. Para detener la grabación, basta con volver a presionar o deslizar sobre la barra espaciadora. El texto generado se puede enviar presionando el botón correspondiente en cada app.

PUBLICIDAD

Mantener pulsada la barra espaciadora activa el modo micrófono para transcribir el habla en tiempo real en cualquier app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dictado por voz es útil en situaciones donde escribir a mano resulta impráctico o lento. Por ejemplo, cuando hay ruido ambiente que impide enviar un audio, o cuando se necesita redactar textos largos sin perder tiempo.

El correcto uso del dictado por voz requiere tener en cuenta algunos detalles. Los signos de puntuación pueden ser añadidos dictándolos explícitamente: por ejemplo, decir “punto”, “coma” o “dos puntos” cuando se desee incluirlos en el texto. Esto permite que los mensajes mantengan una estructura adecuada y sean más comprensibles.

PUBLICIDAD

Cómo usar la barra espaciadora para editar el texto

La barra espaciadora esconde otro truco que facilita la edición de textos largos: permite mover el cursor de forma precisa a lo largo del texto. Muchas veces, al redactar un mensaje extenso en WhatsApp o cualquier otra app, es común detectar errores de tipeo o palabras mal escritas justo antes de enviar.

Corregir estos errores puede ser frustrante si el cursor se coloca en un lugar incorrecto al tocar la pantalla.

PUBLICIDAD

Los usuarios pueden añadir signos de puntuación en el dictado por voz diciendo explícitamente 'punto', 'coma' o 'dos puntos'.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El atajo de la barra espaciadora soluciona este inconveniente. En teclados como Gboard, basta con deslizar suavemente el dedo por la barra espaciadora en dirección a la izquierda o la derecha para mover el cursor por el texto.

Una vez activado el modo de cursor, se puede seguir deslizando en cualquier dirección hasta situarlo justo donde se necesita corregir o añadir una palabra. Este método evita los errores frecuentes que ocurren al intentar posicionar el cursor tocando directamente sobre el texto.

PUBLICIDAD

No es necesario mantener el dedo pulsado desde el inicio, ya que eso activaría las opciones de idioma del teclado. El truco consiste en deslizar directamente sobre la barra. Es recomendable practicar primero en un chat propio antes de utilizarlo en conversaciones importantes, para evitar enviar mensajes por accidente.

Cómo asegurarse de que los atajos estén activos

En la mayoría de los dispositivos Android, Gboard viene instalado y el atajo de la barra espaciadora para mover el cursor suele estar activado por defecto.

PUBLICIDAD

Verificar y activar los atajos de barra espaciadora en los ajustes de Gboard garantiza una edición y dictado eficientes en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al probarlo no se logra desplazar el cursor, se recomienda acceder a los ajustes del dispositivo, ir al menú de Sistema, entrar en Teclado, y seleccionar el teclado activo (Gboard, por ejemplo). Allí, dentro de Escritura deslizando el dedo, se debe verificar que la opción de control del cursor por gestos esté activa.

También se puede acceder a estos ajustes desde cualquier cuadro de texto, pulsando el ícono de los tres cuadrados y luego la rueda dentada, para verificar y modificar la configuración del teclado.

PUBLICIDAD