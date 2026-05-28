Revelador informe expone el fracaso de la IA: el 95% de las empresas gasta millones sin ver resultados

La inversión en IA va a ventas y marketing, pero el mayor retorno aparece en áreas internas como finanzas y recursos humanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) ha puesto en evidencia una desconexión alarmante entre la inversión masiva en inteligencia artificial generativa (IA) y los resultados tangibles para la mayoría de las empresas.

A pesar de que el gasto global en herramientas de IA asciende a decenas de miles de millones de dólares, apenas el 5% de los proyectos piloto logran aportar valor medible y sostenible a las organizaciones. El 95% restante se enfrenta a iniciativas que, aunque prometedoras en la superficie, no consiguen transformar los procesos ni mejorar los balances financieros.

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El documento, conocido como “GenAI Divide”, define la brecha creciente entre el entusiasmo por tecnologías como ChatGPT y Copilot y la dificultad real para integrarlas en los flujos de trabajo críticos de las compañías. El fenómeno no solo refleja el reto técnico, sino la incapacidad de muchas soluciones para adaptarse, aprender y evolucionar junto a la empresa.

El MIT describe un desfase entre el entusiasmo por ChatGPT y Copilot y el aterrizaje real en operaciones, donde el uso individual avanza rápido, pero la adopción estructural se estanca y deja retornos difíciles de sostener - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe del MIT describe el desfase entre la rápida adopción de IA en el ámbito individual y la escasa integración en procesos estructurales. Herramientas como los chatbots han penetrado en la rutina de empleados, pero el salto hacia sistemas personalizados y profundamente integrados sigue siendo esquivo para la mayoría de las empresas. Mientras el 80% ha experimentado con IA, solo una fracción mínima ha obtenido beneficios claros más allá de la fase de prueba.

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Cuáles son las causas de la falta de ganancias con la IA

El informe señala que la mayoría de las soluciones empresariales de IA carecen de memoria, adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. Muchas herramientas no retienen el contexto ni mejoran con el tiempo, lo que obliga a los usuarios a repetir información y limita el valor añadido. Esto provoca que, para tareas complejas o de alto riesgo, los empleados prefieran recurrir a soluciones humanas antes que a sistemas automatizados.

Un hallazgo clave es la proliferación de la llamada “shadow AI”: empleados que utilizan herramientas de IA fuera de los canales oficiales de la empresa, a menudo con mayor éxito que las implementaciones corporativas. Aunque solo el 40% de las empresas ha adquirido licencias oficiales, más del 90% de los trabajadores emplea IA personal para automatizar tareas cotidianas. Así, la innovación y los beneficios más inmediatos surgen en la periferia del control institucional, sin supervisión del área de TI.

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Las principales barreras identificadas incluyen la resistencia a sistemas que no recuerdan el contexto, la inconsistencia en los resultados y la falta de patrocinio ejecutivo. Además, la gestión del cambio y la integración con procesos existentes se presentan como desafíos recurrentes. El resultado es que la mayoría de los proyectos de IA nunca pasan de la fase piloto, quedando lejos de su potencial transformador.

El MIT apunta al problema de fondo, la IA empresarial no recuerda ni aprende y eso frena el retorno - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿En qué se invierte y dónde se obtiene retorno?

El informe revela que la mitad de la inversión en IA se destina a ventas y marketing, donde los resultados son más visibles y fáciles de cuantificar. Sin embargo, los mayores beneficios se encuentran en áreas internas como administración, recursos humanos y finanzas, donde la automatización ofrece ahorros sostenibles y reducción de costos operativos.

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Contrario a los temores de despidos masivos, el informe concluye que la IA generativa está provocando una reducción de contrataciones más que una ola de despidos. Los efectos más notables se concentran en tareas tercerizadas, soporte al cliente y procesos administrativos estándar. En sectores como salud, energía y tecnología, se espera una transformación gradual antes que una disrupción inmediata.

El MIT anticipa la llegada de una nueva infraestructura digital, la “Agentic Web”, basada en agentes autónomos que aprenden, recuerdan y colaboran. Las empresas que logren adoptar estas soluciones antes de 2027 lograrán ventajas competitivas difíciles de revertir.

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En conclusión, el informe revela que la revolución de la IA está lejos de consolidarse en el tejido empresarial. El futuro dependerá de la capacidad de las empresas para integrar soluciones que evolucionen con sus necesidades y permitan resultados reales y sostenibles.