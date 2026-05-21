Sundar Pichai le contó a Infobae cómo usa la inteligencia artificial en su vida personal

Con Sundar Pichai a la cabeza, los líderes de Google revelaron cómo la inteligencia artificial se integra en tareas personales cotidianas, más allá del ámbito empresarial o productivo (Opy Morales)

(Desde Mountain View, California) En el International Press Program del Google I/O 2026, una rueda de prensa internacional con periodistas de medios de todo el mundo, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, compartió mesa con Liz Reid, vicepresidenta de Search, y Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind y Chief AI Architect de la compañía.

La conversación se abrió con preguntas sobre la visión de Google en la era de los agentes, el cómputo, la seguridad, la competencia con China y la integración con el ecosistema Android. En medio de esa agenda, Infobae le preguntó a Pichai cómo usa él la inteligencia artificial en su vida cotidiana. La pregunta apuntaba a separar lo que la compañía vende de lo que el propio ejecutivo hace con la tecnología que dirige. Pichai respondió con un ejemplo concreto, personal y bastante distinto de cualquier eslogan corporativo.

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“Algo muy profundo es que ayuda a mis padres a escribirme. Tengo un cuaderno de Gemini para cada uno de ellos. Ahí pongo todo, y así puedo mantener conversaciones en curso. Me da la tranquilidad de poder estar al tanto de ellos”, dijo Pichai. Y agregó: “Es un ejemplo simple, pero para mí es muy significativo de cómo uso la inteligencia artificial”.

Sundar Pichai, a cargo del gigante tecnológico que marca el ritmo de la inteligencia artificial mundial, le confesó a Infobae que en su vida cotidiana utiliza Gemini para mantener conversaciones personales y organizar la información de sus padres a la distancia (Opy Morales)

El cuaderno para cada padre

Pichai no entró en detalles técnicos, pero por lo que describió, se refería a una funcionalidad real de Gemini, llamada Cuadernos (Notebooks) en su versión en español, que la propia Google lanzó hace pocas semanas. Esa función permite armar carpetas temáticas dentro de la app de Gemini, cargar documentos en cada una y mantener conversaciones con la inteligencia artificial sobre ese material. La compatibilidad con la descripción de Pichai es directa: él dice tener un cuaderno por cada uno de sus padres y “poner todo” ahí.

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Sobre cómo exactamente se carga ese material, Pichai no lo precisó: se limitó a decir que la inteligencia artificial “ayuda a mis padres a escribirme correos”, una formulación que, de manera bastante natural, apunta a que sus padres usan Gemini para redactar lo que le envían, más que a que él interactúe con un “avatar” de ellos; en cambio, el modo en que reúne correos, fotos y mensajes en esos cuadernos, sea manual o automatizado, no quedó claro, y lo único verificable es que, una vez compilado ese material, recurre a Gemini para preguntarle lo que necesita recordar.

La parte que él sí hace, según describió, es distinta. Acumula los correos en cada cuaderno y después le pregunta a Gemini sobre ese material: qué le contaron, qué pendientes quedaron, en qué andan. Eso es lo que él llama “mantener conversaciones en curso”. No es un diálogo con un padre simulado. Es la inteligencia artificial ayudándolo a no perder el hilo de la relación con padres que viven lejos.

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Es un uso doméstico, no ejecutivo. Y rompe con la imagen del CEO que dirige una de las compañías más valiosas del mundo sin tiempo para nada que no sea estrategia.

La función Cuadernos de Gemini permite a usuarios como Pichai crear carpetas temáticas y almacenar correos, fotos y mensajes familiares (Opy Morales)

Pichai añadió una segunda observación sobre sí mismo: “No me considero una persona particularmente creativa. Las herramientas de inteligencia artificial me hicieron incluso más así”. Es una afirmación inusual viniendo del CEO de una de las compañías que más invirtió en construir esas herramientas. Reconoce que él mismo se siente más capaz con ellas que sin ellas.

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Liz Reid volvió a programar después de años

Pichai invitó al resto de la mesa a contestar la misma pregunta. La primera en hablar fue Liz Reid, vicepresidenta de Search, quien dio dos ejemplos concretos. El primero, profesional, sorprendente: volvió a programar después de años sin hacerlo.

“Siento que el costo de empezar bajó. No tengo que saber todos los conceptos básicos que aprendí en los últimos años. Puedo hacer algo, y eso me hace sentir que estoy a la altura de las cosas”, dijo. Una de las personas que decide el rumbo del buscador más usado del mundo confesó que la inteligencia artificial la reconectó con la actividad técnica que la formó.

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El segundo ejemplo fue doméstico. Reid usa Daily Brief, una de las nuevas funciones que Google anunció esta semana, para llevar la agenda escolar de sus hijos. “Recibía correos de cincuenta fuentes distintas, y además tienen natación, y no podía seguirles el rastro a todo. Ahora puedo decir: efectivamente sé qué están haciendo mis hijos esta semana”, contó. Es exactamente el tipo de uso para el que Google diseñó la herramienta: agregar información dispersa y devolverla resumida en un solo lugar.

Liz Reid, vicepresidenta de Search en Google, volvió a programar gracias al apoyo que le brindan las herramientas de inteligencia artificial (Opy Morales)

Koray Kavukcuoglu, recién mudado de Londres a California

Después habló Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind y Chief AI Architect de Google, el responsable de la arquitectura técnica de la inteligencia artificial de la compañía. Su respuesta fue la más íntima de la mesa. Se mudó hace poco de Londres a California y usó Gemini para aprender a vivir en un país nuevo.

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“No sabes a veces las cosas básicas, como cómo es el sistema de graduación de los chicos en este país comparado con el otro. O cómo se compra una casa, cómo se hace esa transacción”, explicó Kavukcuoglu. Gemini, dijo, fue “la herramienta más útil” en ese aterrizaje.

Y agregó un segundo uso, cotidiano: cada mañana, antes de empezar el día, conversa con Gemini Spark, el nuevo agente personal de Google, para tener un panorama de su jornada. Es el ejecutivo que diseña los modelos, contando que usa esos mismos modelos para organizar su día.

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Lily Lin, Liz Reid, Koray Kavukcuoglu y Sundar Pichai, ejecutivos de Google durante el encuentro internacional de la compañía en Mountain View, California (Opy Morales)

La voz del área de comunicaciones

Por último, intervino Lily Lin, del equipo de comunicaciones de Google y moderadora del panel. Dijo que no hay día que no use inteligencia artificial. La usa para redactar borradores, para verificar datos contra sus propios textos y para analizar fotos y mapas.

Lo que esta respuesta deja a la vista

La pregunta era simple, casi humana. Y produjo un cuadro de cuatro líderes de inteligencia artificial usando la tecnología que ellos mismos producen para resolver cosas que cualquier persona resuelve. Hablar con los padres a la distancia. Llevar la agenda de los hijos. Aprender un sistema escolar nuevo. Comprar una casa en un país desconocido.

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No hay aquí ninguna referencia a productividad empresarial, a optimización de procesos, a transformación digital. Lo que aparece es una inteligencia artificial usada para sostener vínculos, gestionar trámites de la vida real, navegar mudanzas. Los líderes de una de las compañías más valiosas del mundo la usan, en su vida personal, para lo mismo que la usaría un padre en Buenos Aires, una madre en Madrid o un estudiante en Lima.

Además de responder a la pregunta de Infobae, los tres ejecutivos abordaron en el mismo panel temas de fondo del Google I/O 2026: el límite de capacidad de cómputo que enfrenta la industria, la competencia con los modelos abiertos de China, la sostenibilidad de la inversión en inteligencia artificial, el rol de Google como proveedor de plataforma para sus competidores Apple y Samsung, y el lugar de los smartphones como hub de la experiencia de inteligencia artificial. Cada uno de esos puntos merece desarrollo aparte.

Pero el cuadro de los cuatro líderes resolviendo trámites de la vida cotidiana con su propia tecnología es, probablemente, el dato más revelador de todo el Google I/O 2026.