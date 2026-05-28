Aprende a usar el menú oculto que saca todo el potencial de tu celular Android

El menú de desarrollador en Android ofrece funciones avanzadas para mejorar el rendimiento y la seguridad del teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir el menú oculto de los teléfonos Android es una de las claves para desbloquear el potencial del dispositivo. Muchos usuarios desconocen que, más allá de los ajustes visibles, existe una sección reservada inicialmente para programadores, pero que puede transformar la experiencia cotidiana del móvil.

Este menú, llamado “modo desarrollador”, permite acceder a funciones avanzadas para personalizar, optimizar y entender mejor el funcionamiento del teléfono.

PUBLICIDAD

Qué es el modo desarrollador en Android

El modo desarrollador es una función incluida en Android que da acceso a una amplia gama de herramientas y opciones avanzadas. Aunque fue pensado principalmente para quienes desarrollan aplicaciones, también resulta útil para usuarios que buscan optimizar su dispositivo, depurar apps o hacer ajustes que no aparecen en el menú estándar de configuración.

Al activar este modo, se desbloquean nuevas secciones en los ajustes del sistema. Entre ellas se encuentran la depuración por USB, el perfilado de hardware y la posibilidad de simular ubicaciones, funcionalidades que normalmente permanecen ocultas para el usuario común.

PUBLICIDAD

La depuración por USB en Android permite conectar el móvil a una computadora para transferir datos y depurar aplicaciones, pero puede implicar riesgos de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es importante saber que estas herramientas pueden modificar desde el rendimiento hasta la privacidad y la duración de la batería del móvil.

El menú desarrollador permite controlar cómo interactúa el teléfono con otros dispositivos, supervisar procesos internos y modificar comportamientos del sistema para lograr una experiencia más fluida o adaptada a necesidades específicas.

PUBLICIDAD

Cómo activar el modo desarrollador paso a paso

Acceder a este menú oculto resulta sencillo y no requiere conocimientos técnicos profundos. El procedimiento puede variar levemente según el modelo y el fabricante, pero el método general es similar:

Ingresa en los ajustes del móvil y busca la sección Sobre el teléfono, Información o similar. Pulsa cinco veces seguidas sobre el apartado “Número de compilación” o “Versión del sistema operativo”. El sistema mostrará un mensaje informando que las opciones de desarrollador han sido activadas. Al volver a los ajustes, aparecerá el menú Herramientas para desarrolladores o “Opciones de desarrollador”, generalmente en la sección Sistema o en Ajustes adicionales. Si tienes un teléfono Xiaomi, por ejemplo, verás estas opciones en el apartado de ajustes adicionales; también puedes escribir “desarrollador” o “developer” en el buscador de ajustes para encontrarlas rápidamente.

El perfilado de hardware muestra el uso de CPU y GPU, facilitando la supervisión y optimización del rendimiento en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones y trucos útiles del menú desarrollador

El menú de desarrolladores ofrece herramientas que pueden mejorar el rendimiento, la apariencia y la seguridad del móvil. Entre las opciones más destacadas figuran:

PUBLICIDAD

Depuración por USB: esta función permite que el teléfono se comunique con una computadora a través de USB. Resulta esencial para transferir datos usando herramientas avanzadas, depurar aplicaciones y utilizar utilidades como Android Debug Bridge (ADB). Es recomendable activar la depuración solo cuando sea necesario, para evitar riesgos de seguridad al conectar el móvil a ordenadores desconocidos.

Configuración de USB predeterminada: permite definir qué ocurre al conectar el teléfono al ordenador: transferencia automática de archivos, solo carga, transferencia de fotos u otras acciones.

Escala de animación: las opciones “Escala de animación de ventanas”, “Escala de animación de transición” y “Escala de duración de animación” determinan la velocidad de las animaciones al abrir, cerrar o cambiar de aplicación. Reducir o desactivar estas animaciones puede hacer que el teléfono parezca mucho más rápido, especialmente en modelos antiguos o poco potentes.

Perfilado de hardware: proporciona información sobre el uso de CPU, el renderizado de GPU y otras métricas internas. Es útil para quienes desean supervisar el rendimiento real del dispositivo o identificar aplicaciones que consumen más recursos.

El menú de servicios en ejecución en Android permite identificar apps activas y eliminar procesos que consumen memoria innecesariamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicaciones simuladas: permite simular una localización geográfica distinta mediante una app descargada de Google Play, útil si necesitas desbloquear contenidos de otra región o probar aplicaciones basadas en la ubicación.

Límite de procesos en segundo plano: controla cuántas aplicaciones pueden permanecer abiertas simultáneamente. Limitar estos procesos ayuda a mejorar el rendimiento y reducir el consumo de memoria RAM, especialmente en dispositivos de gama baja.

Borrar actividades o “No mantener actividades”: el sistema cierra automáticamente las apps en segundo plano cuando las abandonas. Esta función es útil si tienes poca memoria o quieres priorizar la fluidez de uso.

Servicios en ejecución: permite ver qué apps están activas y cuánta memoria consumen, facilitando la identificación y eliminación de procesos innecesarios.

Configuración de codecs de audio: para quienes usan auriculares, permite elegir el códec que ofrece mejor calidad de sonido y activar audio en alta definición.

Alertas de notificaciones: puedes activar avisos que alertan sobre comportamientos sospechosos de las apps, relevante si descargas aplicaciones fuera de la tienda oficial.

Forzar cambio de tamaño de apps: habilita que aplicaciones que normalmente no cambian de tamaño puedan usarse en pantalla dividida o ventana flotante.