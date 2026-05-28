Por qué los teclados no está en orden alfabético: todo es gracias a las máquinas de escribir

La disposición Qwerty surgió como respuesta a los problemas mecánicos de las primeras máquinas de escribir, evitando el bloqueo de las teclas durante la escritura rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición de los teclados que usamos diariamente, tanto en computadoras como en dispositivos móviles, suele pasar desapercibida para la mayoría de las personas. Sin embargo, el hecho de que las teclas no estén organizadas de manera alfabética responde a una historia de invención, adaptación técnica y persistencia cultural que lleva vigente más de un siglo.

El sistema más difundido, conocido como Qwerty por las primeras seis letras de la fila superior izquierda, fue diseñado en el siglo XIX y no surgió por azar. Su origen está profundamente ligado a los desafíos mecánicos de las primeras máquinas de escribir y a una serie de decisiones que persisten hasta hoy.

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Así eran los primeros teclados y el problema del bloqueo

En los primeros modelos de máquinas de escribir, el teclado seguía un orden alfabético. La lógica era simple: los usuarios podían encontrar fácilmente cada letra y aprender rápidamente la ubicación de las teclas. Sin embargo, este sistema pronto evidenció una limitación crítica.

Las teclas estaban conectadas a brazos metálicos que, al ser presionados en rápida sucesión, tendían a atascarse si pertenecían a letras cercanas entre sí. El bloqueo de las barras tipográficas interrumpía el trabajo y provocaba demoras.

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Christopher Sholes, junto a Samuel Willard Soulé, diseñó el sistema Qwerty tras enfrentar continuamente el atasco en las máquinas de escribir convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este obstáculo mecánico llevó a los inventores a buscar una solución funcional. El objetivo era evitar que los brazos de las letras más usadas coincidieran demasiado seguido, disminuyendo así los atascos.

Christopher Sholes, funcionario portuario, senador y editor de periódico en Wisconsin, fue una de las figuras centrales en este proceso. En 1868, Sholes presentó su primer prototipo de máquina de escribir, que inicialmente seguía una organización alfabética. Sin embargo, tras enfrentar el problema del bloqueo, comenzó a experimentar con nuevas disposiciones.

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Cómo fue el nacimiento del sistema Qwerty

La disposición definitiva no llegó de inmediato. Sholes, junto con otros inventores como Samuel Willard Soulé, buscaba un teclado que permitiese escribir con fluidez y sin interrupciones.

Tras varios intentos y combinaciones, el resultado fue el sistema que hoy conocemos como Qwerty. Este sistema separaba las letras de uso frecuente, ubicándolas a una distancia suficiente para que los brazos de las máquinas de escribir no se trabaran entre sí.

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En menos de veinte años, el teclado Qwerty se consolidó en Estados Unidos con la circulación de más de 100.000 máquinas Remington distribuidas por todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1873, la compañía E. Remington and Sons compró la patente y produjo la primera máquina de escribir con teclado Qwerty. El éxito comercial llegó rápidamente: en 1874, Remington lanzó el producto al mercado, vendiéndolo por $125 de la época (más de $3.000 actuales).

El teclado tenía más de 40 teclas y una distribución poco intuitiva, pero el diseño resolvía el problema mecánico y facilitaba el trabajo de los mecanógrafos. Poco después, Remington introdujo mejoras como la alternancia entre mayúsculas y minúsculas.

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En menos de dos décadas, el teclado Qwerty se consolidó como el estándar dominante. Para 1891, circulaban más de 100.000 máquinas de escribir Remington con este sistema en Estados Unidos. En 1893, la unión de varios fabricantes bajo la Union Typewriter Company terminó de establecerlo como la norma.

Otros sistemas que han sido alternativa a QWERTY

La disposición Qwerty no ha estado exenta de críticas. En 1936, August Dvorak y su cuñado patentaron el Sistema de Teclado Simplificado Dvorak. Según sus cálculos, un mecanógrafo promedio debía recorrer cerca de 32 kilómetros al escribir un texto en Qwerty, pero solo 1,6 kilómetros usando su sistema, gracias a que las letras más usadas se ubicaban en la fila central. Además, este diseño buscaba reducir los errores y el esfuerzo físico.

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Teclados alternativos como Hero y TouchOne han surgido para teléfonos inteligentes y relojes, aunque la lógica de Qwerty continúa dominando los dispositivos modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus ventajas teóricas, Dvorak nunca logró desplazar a Qwerty. Ambos sistemas conviven actualmente, pero el predominio histórico y comercial de Qwerty se mantiene. Su arraigo es tal que la mayoría de los usuarios opta por no cambiar, aun cuando existen alternativas que prometen mayor eficiencia.

El teclado Qwerty sobrevivió a la transición de la máquina de escribir a la computadora, y más tarde a los dispositivos móviles y las pantallas táctiles. Incluso hoy, aunque han surgido sistemas alternativos para teléfonos inteligentes y relojes, como el Teclado Hero o el TouchOne, la lógica de separar letras frecuentes para asegurar velocidad y evitar errores sigue vigente en buena parte de los diseños.

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