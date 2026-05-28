Meta activa planes de pago para WhatsApp, Instagram y Facebook: esto costará la suscripción ‘Plus’

Meta lanza suscripciones “Plus” en WhatsApp, Instagram y Facebook con planes desde 2,99 dólares al mes

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook, ha anunciado el lanzamiento de suscripciones de pago para sus principales aplicaciones, marcando un cambio importante en la estrategia de monetización de la compañía.

Bajo la denominación ‘Plus’, estos nuevos planes ofrecen funciones exclusivas y mejoras para quienes opten por pagar una tarifa mensual. La noticia fue confirmada por Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, en un video publicado en Instagram, donde detalló los primeros beneficios y precios de estas nuevas modalidades.

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La introducción de suscripciones pagas responde a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y a la tendencia de ofrecer experiencias más personalizadas y avanzadas a los usuarios que están dispuestos a invertir en servicios premium. La compañía también anunció que está probando modelos de suscripción adicionales relacionados con inteligencia artificial, tanto para usuarios como para creadores y empresas.

WhatsApp Plus costará 2,99 dólares y Facebook e Instagram Plus, 3,99, Meta abre la puerta a funciones exclusivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto costará ‘Plus’ en cada aplicación?

De acuerdo con la información publicada, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un costo mensual de 3,99 dólares, mientras que WhatsApp Plus se ofrecerá por 2,99 dólares al mes. Estos precios ubican a las suscripciones en una franja competitiva frente a otras plataformas que ya han integrado servicios premium, como X (antes Twitter) y Snapchat.

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Meta también presentó Meta One, una línea de suscripciones enfocadas en inteligencia artificial. Meta One Plus costará 7,99 dólares mensuales y Meta One Premium, orientado a empresas y creadores avanzados, se ubicará en 19,99 dólares por mes. Las pruebas de estas funciones comenzarán en regiones seleccionadas, incluyendo Singapur, Guatemala y Bolivia para IA, y Arabia Saudí, Marruecos, Tailandia y Bangladés para creadores y empresas.

¿Qué ventajas ofrecen las suscripciones ‘Plus’?

Los planes de suscripción prometen “funciones potenciadas” que amplían las posibilidades de expresión, conexión y productividad en las aplicaciones de Meta. Entre los beneficios previstos se incluyen nuevas opciones de personalización, herramientas para mejorar la presencia de creadores y marcas, y funciones avanzadas para automatizar tareas o proteger la identidad digital.

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Para Meta AI, la división de inteligencia artificial de la compañía, las suscripciones Meta One Plus y Premium ofrecerán mayor capacidad, procesamiento de solicitudes más complejas y espacio adicional para proyectos empresariales y creativos. Las gafas inteligentes y otros productos con tecnología de IA también recibirán actualizaciones exclusivas para usuarios suscritos.

Suscripciones de Meta en fase de pruebas, estos países verán primero los planes “Plus” y los de inteligencia artificial - REUTERS/Daniel Cole

¿Qué pasará con los usuarios gratuitos?

Una pregunta recurrente tras el anuncio es si la llegada de las suscripciones de pago limitará el acceso a quienes prefieran seguir utilizando los servicios gratuitos. Meta ha asegurado que las funciones básicas de WhatsApp, Instagram y Facebook seguirán disponibles sin costo, preservando la experiencia central para la mayoría de sus usuarios.

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No obstante, la compañía no ha especificado qué características quedarán reservadas solo para suscriptores. Existe incertidumbre sobre si la experiencia gratuita se verá reducida en comparación con el actual servicio, especialmente en lo que respecta a herramientas de edición, visibilidad de contenido y gestión de cuentas profesionales.

El despliegue de los planes ‘Plus’ y Meta One será gradual y se encuentra en fase de pruebas en un puñado de países seleccionados. Meta busca observar la respuesta de los usuarios y ajustar sus propuestas antes de una expansión global. La compañía enfatiza que su objetivo es ofrecer opciones más ricas de interacción y creación, sin eliminar el acceso universal a sus plataformas.

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La decisión de Meta refleja el giro de la industria tecnológica hacia modelos de negocio híbridos, donde la gratuidad se combina con servicios premium para quienes buscan más control, personalización o capacidades avanzadas.

La llegada de las suscripciones ‘Plus’ a WhatsApp, Instagram y Facebook marca un cambio significativo en la relación entre Meta y sus usuarios. Si bien las funciones esenciales seguirán siendo gratuitas, la introducción de opciones de pago podría redefinir la experiencia digital, diferenciando cada vez más entre quienes pagan por ventajas adicionales y quienes optan por el modelo tradicional gratuito.

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El éxito de esta estrategia dependerá de la percepción de valor entre los usuarios y de la capacidad de Meta para mantener el equilibrio entre inclusión y exclusividad en sus servicios.