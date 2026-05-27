Habló el kayakista que fue perseguido por una orca: “Le grité para que se diera cuenta de que no era comida”

El kayakista Boris divisó la aleta a unos 100 metros, remó con desesperación hacia la orilla y gritó para que el animal supiera que no era su presa. El especialista Víctor Fratto difundió el audio con su relato y aclaró que la orca Pao (PTN-006) nunca lo atacó.

Boris llevaba un rato pescando desde su kayak en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías, cuando divisó una aleta a unos 100 metros. Lo que siguió fueron segundos de pánico que, según contó él mismo, tardará mucho en olvidar: una orca se aproximó a toda velocidad y provocó la desesperación del kayakista por unos instantes.

El animal en cuestión fue identificado como Pao (PTN-006), un macho identificado por investigadores de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR). El animal nunca lo atacó, pero la experiencia fue otra cosa.

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El relato de Boris llegó a través de un audio difundido por el especialista en fauna e influencer Víctor Fratto, quien fue el primero en hablar con el kayakista tras el episodio. “Cuando miro hacia atrás, me venía persiguiendo directo”, describió el hombre, que admitió haber remado con desesperación hacia la orilla.

En medio del agua, también recurrió a los gritos. “Para que se dé cuenta de que yo no soy la comida”, explicó.

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El video del momento, filmado por la habitante local Mili Yahuar y notificado a los especialistas por Fernando Mariño y Matías Acuña, se viralizó rápidamente y desencadenó la intervención de los expertos.

Fratto fue tajante al interpretar lo ocurrido: “Obviamente la orca no lo atacó”. El especialista remarcó que no existen registros de ataques de orcas salvajes a seres humanos, un dato que también confirmó PVOR en su comunicado oficial. “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, expresó la organización.

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El macho Pao (PTN-006) se dirigió a toda velocidad hacia un hombre que navegaba en Bahía Rosas, sobre el Golfo San Matías. El animal, atraído por el sonido de los remos, llegó a alcanzarlo antes de dar media vuelta al detectar que no era una presa

Según explicó PVOR, el estímulo que atrajo a Pao hacia la embarcación fue, con alta probabilidad, el sonido de los remos al moverse en el agua. Ese ruido habría resultado similar al que producen los lobos marinos, una de las presas habituales de las orcas en la región patagónica.

Al acercarse y detectar que se trataba de un ser humano en kayak, el animal cambió de rumbo y regresó al mar sin que hubiera heridos. “Hoy, 25 de mayo 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes", comunicó la organización.

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Fratto, más allá de la aclaración técnica, no restó peso a lo que vivió Boris. “No la pasó bien, es algo que le va a costar bastante olvidarse”, señaló el especialista. También marcó una diferencia que pocos consideran: no es lo mismo observar orcas desde la costa que encontrarse con una dentro del mar, cara a cara. El impacto emocional de ambas situaciones, dijo, no tiene punto de comparación.

El incidente tuvo lugar en La Ensenada, también conocida como Bahía Rosas, a unos 75 kilómetros de Viedma, en la costa de Río Negro. La presencia de orcas en esa franja no es un fenómeno aislado: el otoño y el invierno coinciden con los períodos de mayor acercamiento de estos mamíferos a las costas del Golfo San Matías.

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El kayakista gritó en medio del agua para que la orca supiera que no era su presa, mientras remaba hacia la orilla

Las semanas previas al episodio registraron una actividad intensa del grupo. El 17 de mayo, la hembra Valen (PTN-009) fue vista en Punta Norte junto a sus crías Emyr, Solei y una nueva cría nacida en 2026, acompañadas por Jaluel (PTN-019), quien incluso intentó una captura en la orilla.

El 23 de mayo, PVOR documentó a crías del grupo en zona de rompiente, donde las hembras adultas las guían en el aprendizaje de las técnicas de caza.

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Ese proceso formativo tiene antecedentes concretos. El 17 de abril de 2026, en Estancia San Lorenzo, sobre el mismo Golfo San Matías, imágenes captadas por Héctor Casín —veedor oficial del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, presente junto a fotógrafos con permiso oficial— mostraron la destreza de las orcas en aguas poco profundas. “Desde muy pequeñas aprenden a manejarse en la orilla, donde más tarde cazarán crías de lobo y elefante marino utilizando la técnica de varamiento intencional“, señaló la organización al difundir ese material.

El varamiento intencional es la técnica por la cual las orcas se lanzan hacia la costa con la marea alta para capturar crías de lobos y elefantes marinos. Se trata de un comportamiento aprendido, que las madres transmiten a sus crías desde temprana edad, y que distingue a las poblaciones de Patagonia de otras orcas en el mundo.

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