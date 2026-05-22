Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

El rediseño de funciones surge tras una oleada de quejas que inundó foros. REUTERS/Dado Ruvic

Windows 11 dará a sus usuarios la posibilidad de reasignar la función de la polémica tecla Copilot, permitiendo que vuelva a cumplir tareas clásicas como el Control Derecho o el Menú Contextual.

Esta decisión de Microsoft responde a meses de reclamos por parte de la comunidad, que veía en la imposición de la nueva tecla un retroceso en la experiencia de uso. El cambio formará parte de una actualización prevista para finales de 2026 y marca un giro en la relación entre la empresa y quienes utilizan su sistema operativo.

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Personalización de la tecla Copilot en Windows 11

Microsoft ha confirmado que próximamente lanzará una actualización de Windows 11 que permitirá a los usuarios modificar la función asignada a la tecla Copilot. Esta tecla, que había sido incorporada en los teclados para facilitar el acceso a la inteligencia artificial Copilot, provocó que desaparecieran otros botones tradicionales como el Control Derecho y el Menú Contextual.

Esta decisión de Microsoft responde a meses de reclamos por parte de la comunidad. MICROSOFT

El rediseño de funciones surge tras una oleada de quejas que inundó foros, redes sociales y plataformas especializadas. Muchos usuarios mostraron su descontento porque, con la eliminación de la tecla Control Derecho, ciertas combinaciones de teclas se volvían incómodas y requerían utilizar ambas manos.

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La principal crítica apuntaba a que se dificultaba realizar acciones que antes podían hacerse de forma ágil y con una sola mano.

La empresa ha decidido rectificar. En un documento de soporte oficial, se anunció que la actualización habilitará un menú en la configuración nativa de Windows 11. Desde allí, los usuarios podrán elegir si la tecla Copilot mantiene su función actual, recupera el papel de Control Derecho o actúa como Menú Contextual, replicando el clic derecho del ratón.

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Una característica clave de Microsoft Copilot es su asistencia contextual integrada en las aplicaciones de Microsoft 365 (como Word, Excel y PowerPoint). (Microsoft)

Cambios en la interacción de Microsoft con sus usuarios

La decisión de devolver el control sobre la tecla Copilot formaría parte de una estrategia más amplia de Microsoft orientada a escuchar activamente a su base de usuarios.

En los últimos años, la empresa había recibido críticas por imponer cambios sin tener en cuenta las preferencias de quienes utilizan sus productos. Con 1.600 millones de usuarios en todo el mundo, Microsoft se percató de que el descontento crecía y muchos comenzaban a considerar alternativas como Linux.

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Durante este proceso, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, ha puesto en el centro el concepto de comunidad y ha comenzado a hablar de “fans”, un término que hacía mucho tiempo no se asociaba a la plataforma Windows.

La decisión de devolver el control sobre la tecla Copilot formaría parte de una estrategia más amplia de Microsoft orientada a escuchar activamente a su base de usuarios. MICROSOFT

El objetivo declarado es recuperar la lealtad de los usuarios y volver a las bases que hicieron popular al sistema operativo. Para ello, la compañía ha retomado prácticas como las reuniones con los Windows Insiders y ha impulsado que sus ingenieros participen de manera activa en redes sociales y foros.

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Esta aproximación busca dejar atrás la imagen de empresa distante y poco receptiva, apostando por una relación más directa y colaborativa con la comunidad. El éxito de este enfoque dependerá de la capacidad de Microsoft para transformar las demandas y sugerencias de los usuarios en mejoras tangibles dentro del sistema operativo.

El regreso de funciones clásicas en Windows 11

Otro de los cambios que acompañarán la actualización de Windows 11 será la posibilidad de mover la barra de tareas a los lados de la pantalla y ajustar su tamaño. Estas opciones habían estado presentes desde Windows 95, pero fueron eliminadas sin explicación en la versión 11, lo que generó desconcierto entre los usuarios de larga data.

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La reintroducción de estas funciones clásicas responde al mismo espíritu de apertura y adaptación que caracteriza los últimos movimientos de Microsoft. Al recuperar características valoradas por la comunidad, la empresa busca fortalecer el vínculo con quienes han utilizado Windows durante décadas.