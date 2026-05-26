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Adiós a los espías en la red WiFi: cómo configurar el router de forma segura en casa

Cambiar los parámetros predeterminados como actualizar la contraseña minimiza el riesgo de ciberataques y protege los dispositivos conectados al internet

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La personalización del módem puede corregir varios problemas del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de dejar el router con los parámetros de fábrica es una amenaza real. Los ciberdelincuentes aprovechan estos descuidos para interceptar datos, controlar dispositivos y espiar los chats privados.

En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada del router resulta insuficiente frente a los riesgos de intrusión y espionaje digital, así que una configuración segura evita que personas extrañas accedan a la red WiFi y protege la información personal y la privacidad de todos los dispositivos conectados.

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Por qué es clave cambiar la configuración predeterminada del router

El router actúa como la puerta de entrada a internet para todos los dispositivos del hogar. Según LISA Institute, mantener la configuración original facilita la tarea de los atacantes, quienes pueden acceder al dispositivo sin obstáculos y, desde allí, comprometer la seguridad de la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El router viene con unos parámetros de fábrica que son fáciles de descifrar por parte de los atacantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las credenciales por defecto suelen estar disponibles públicamente y son conocidas por quienes buscan vulnerar redes domésticas. En este contexto, modificar estos parámetros reduce riesgos y permite al usuario controlar quién accede a su red.

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Cambiar el nombre y la contraseña del WiFi, así como las claves de acceso al panel de administración, son prácticas sugeridas para blindar la red ante posibles intrusos. Este proceso protege la conexión y dificulta el robo de información y el uso no autorizado del ancho de banda.

Cómo ingresar correctamente a la configuración del router

El primer paso consiste en conectar el ordenador de forma directa al router mediante un cable de red. Esta conexión física minimiza la exposición a otras redes inseguras y garantiza que la configuración se realiza en un espacio controlado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso de configuración se debe hacer desde un ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

LISA Institute sugiere introducir en el navegador la dirección 192.168.1.1 o, en su defecto, 192.168.0.1 para acceder al panel de control del router.

Una vez frente a la interfaz de gestión, el usuario debe ingresar las contraseñas suministradas por su proveedor de internet. En caso de no disponer de ellas, es posible consultar el manual del dispositivo o buscar el modelo en internet.

Si las claves han sido modificadas y se desconocen, el router admite ser reseteado para restaurar las credenciales de fábrica. Este acceso es esencial para revisar y ajustar todos los parámetros de seguridad.

Qué dispositivos están conectados a la red de internet y cómo identificarlos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave revisar los dispositivos conectados a la red WiFi y eliminar intrusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la lista de dispositivos conectados identifica posibles intrusos. Los paneles de los routers muestran tanto los aparatos enlazados por WiFi como por cable. Eliminar aquellos dispositivos desconocidos y agregar su dirección a una lista negra fortalece el control sobre la red doméstica.

Esta verificación periódica permite detectar accesos no autorizados y actuar de inmediato. Si algún dispositivo resulta sospechoso, el usuario puede cancelar su conexión y reforzar la contraseña del WiFi para evitar futuros ingresos.

Por qué cambiar el nombre y la contraseña del WiFi aumenta la seguridad de la red

El nombre de la red, conocido como SSID, suele revelar datos sobre el proveedor de internet o la ubicación del usuario. Se debe elegir un nombre neutro, sin información personal ni relación con la contraseña.

La clave debe ser robusta, distinta de la predeterminada y almacenada de forma segura, preferentemente en un gestor de contraseñas.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe crear una credencial segura y que no sea igual al nombre de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificar estos datos dificulta el trabajo de los atacantes, quienes suelen buscar redes con configuraciones estándar. Si se olvida la contraseña, el router permite resetear el WiFi y establecer nuevas credenciales.

A qué amenazas se expone el usuario al no configurar el router de forma segura

Un router sin protección permite que intrusos accedan a la red doméstica, utilicen el ancho de banda y conecten dispositivos ajenos, afectando la privacidad y el rendimiento del hogar.

Asimismo, el riesgo de robo de información aumenta, porque los atacantes pueden interceptar datos personales, contraseñas y archivos. Existe el peligro de que puedan espiar comunicaciones, comprometiendo la seguridad y la confidencialidad de la familia.

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