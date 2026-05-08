Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

El diagnóstico apunta a un problema estructural que afecta a muchas empresas. REUTERS/David Swanson

El vínculo entre el miedo al fracaso y la parálisis innovadora ha sido abordado por Elon Musk recientemente en una entrevista. El medio mexicano Expansión recogió una reflexión del empresario que resume su visión sobre cómo las organizaciones deben gestionar el error si quieren generar avances reales.

“Si castigas demasiado a las personas por fracasar, ellas reaccionarán. En consecuencia, la innovación que obtendrás será muy gradual; nadie intentará nada audaz por miedo a ser despedido o castigado de alguna manera”, afirmó Musk.

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El diagnóstico apunta a un problema estructural que afecta a muchas empresas: cuando el error se penaliza de forma sistemática, los equipos abandonan la audacia y se refugian en decisiones conservadoras.

El vínculo entre el miedo al fracaso y la parálisis innovadora ha sido abordado por Elon Musk. (Reuters)

El resultado es una innovación lenta y predecible que no genera ventajas competitivas reales ni permite a las organizaciones adaptarse a entornos cambiantes.

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La solución que plantea Musk es igualmente directa: “Debe existir un equilibrio entre riesgo y recompensa que favorezca la toma de decisiones audaces; de lo contrario, la innovación no sucederá”. Ese equilibrio no implica tolerar la irresponsabilidad, sino construir entornos donde intentar algo nuevo no ponga en riesgo la carrera profesional de quien lo intenta.

La declaración conecta con la filosofía que el propio Musk ha aplicado en compañías como SpaceX y Tesla, donde los ciclos de prueba y error acelerados forman parte del modelo de desarrollo.

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Cuando el error se penaliza de forma sistemática, los equipos abandonan la audacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de Elon Musk sobre el trabajo y el ahorro en la era de la IA

Elon Musk plantea un futuro en el que el ahorro y el empleo tradicional podrían volverse irrelevantes. El CEO de Tesla realizó esas declaraciones tanto en publicaciones recientes en su red social X como en su intervención en Viva Technology en París durante 2024, en el contexto del avance de la inteligencia artificial y la robótica en la economía global.

El punto de partida de su argumento es concreto. Musk afirmó que la automatización avanzada eliminará la escasez de bienes y servicios y transformará la esencia misma del trabajo.

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En ese escenario, “probablemente ninguno de nosotros tendrá trabajo”, porque todos los individuos tendrán cubiertas sus necesidades materiales gracias a sistemas automatizados y un ingreso garantizado.

Elon Musk es uno de los empresarios más influyentes y controvertidos del ámbito tecnológico. REUTERS/Manuel Orbegozo TPX IMAGES OF THE DAY

La propuesta de Musk va más allá de una renta básica universal. En sus publicaciones en X, el empresario precisó que se trataría de “una renta alta universal y no una básica”, una distinción que, según su visión, dejaría sin efecto la necesidad de ahorrar para el futuro.

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Esas declaraciones surgieron como reacción a una iniciativa de Ray Dalio orientada a fomentar el ahorro y la inversión para jóvenes estadounidenses a través de nuevas cuentas de capital. Musk respondió argumentando que en una economía dominada por la inteligencia artificial no existirá la pobreza y no habrá razón para preocuparse por guardar dinero.

El propio Musk estima que la probabilidad de que la inteligencia artificial logre cubrir todas las necesidades humanas sin depender del empleo supera el 80%. No obstante, advirtió que la pregunta central en ese hipotético escenario no sería económica sino existencial: cuál sería el significado y el propósito de la vida para cada individuo.

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Musk también destaca por su enorme fortuna, mayormente invertida en sus propias empresas. EFE/EPA/ALEXANDER BECHER

Elon Musk: visión, empresas clave y perfil del líder

Elon Musk es uno de los empresarios más influyentes y controvertidos del ámbito tecnológico. Ha fundado y dirigido compañías como Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI, xAI y X (antes Twitter), con proyectos que van desde la movilidad eléctrica y la exploración espacial hasta la inteligencia artificial y las redes sociales.

Su gestión se caracteriza por un enfoque extremo en los objetivos, jornadas laborales intensas y un rechazo a la burocracia.

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Musk también destaca por su enorme fortuna, mayormente invertida en sus propias empresas, y por su presencia mediática, tanto en el sector tecnológico como en la política estadounidense. Con una personalidad impulsiva y una visión de futuro ambiciosa, utiliza plataformas como X para incidir en debates públicos y promover ideas que buscan transformar la sociedad.