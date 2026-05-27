Colegio Médico denuncia atraso salarial para más de 600 galenos en Honduras

La denuncia del gremio médico se suma a reclamos previos sobre falta de insumos y problemas operativos que afectan al sistema de salud en Honduras.(Foto: Redes sociales)

El Colegio Médico de Honduras denunció este miércoles que más de 600 médicos en el país tienen atrasos salariales de hasta cinco meses, un problema que atribuyó a incumplimientos de la Secretaría de Salud.

El reclamo apunta sobre todo a profesionales con interinato y contrato temporal que, según el gremio, siguen atendiendo en hospitales y centros asistenciales sin cobrar.

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La denuncia la hizo el presidente del CMH, Samuel Santos, quien sostuvo que los afectados trabajan en distintas regiones y que la situación golpea los ingresos familiares. “No son casos aislados”, dijo el dirigente.

El Gobierno de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de USD 46,6 millones para reforzar el sistema sanitario nacional y mejorar la vigilancia epidemiológica. (Cortesía: CESPAD)

Desde la Secretaría de Salud, el subsecretario Eduardo Midence aseguró que hay comunicación con sectores del sistema sanitario y que se han hecho pagos, aunque admitió que existen expedientes puntuales que requieren revisión.

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Reclamo por salarios atrasados

Santos afirmó que el CMH registra más de 600 médicos con mora salarial y que, en varios casos, el retraso llega a cinco meses. Según el gremio, la mayoría corresponde a médicos contratados bajo interinato y contrato temporal.

“Aun si fuera uno solo, ya sería grave”, sostuvo Santos. El CMH también indicó que la falta de pago impacta en gastos de vivienda, alimentación y transporte de los profesionales afectados.

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El dirigente agregó que, además de los sueldos pendientes, siguen sin cumplirse compromisos acordados con el gremio vinculados a reintegros laborales y desembolsos atrasados.

Santos informó que el CMH dio por terminada la relación de diálogo con la Secretaría de Salud. Argumentó que las mesas técnicas de negociación dejaron de operar y que no fueron atendidas solicitudes formales presentadas por el colegio.

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Sin diálogo con autoridades de salud

De acuerdo con su versión, el gremio impulsó gestiones para reactivar las conversaciones, pero las autoridades sanitarias no volvieron a convocar la mesa, lo que elevó el malestar en el sector médico.

La denuncia se suma a reclamos previos sobre condiciones de trabajo en el sistema sanitario hondureño, como atrasos de pagos, déficit de personal, falta de insumos y problemas operativos en centros asistenciales.

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Casos se están revisando

El subsecretario Eduardo Midence asegura haber realizado pagos, aunque reconoce casos puntuales vinculados a trámites administrativos y registros incompletos. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Midence respondió que existe comunicación permanente con distintos sectores del área sanitaria y que se han alcanzado consensos en espacios de trabajo con organizaciones gremiales.

El subsecretario afirmó que se realizaron pagos al personal médico, aunque reconoció “casos específicos” que deben revisarse de manera individual. Según explicó, algunos atrasos podrían vincularse a trámites administrativos o a médicos que no han actualizado información requerida en los registros institucionales.

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También cuestionó la postura del CMH y recordó que el colegio participó en la construcción del decreto de emergencia sanitaria promovido por el Gobierno. “Narrativa opuesta y antagónica a lo que este gobierno ha venido haciendo”, declaró.

Midence añadió que el sistema sanitario incluye otros sectores, como enfermeras profesionales, auxiliares, técnicos y sindicatos de trabajadores de la salud, con los que, según dijo, se alcanzaron acuerdos.

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Demandas sanitarias

Pese a la respuesta oficial, representantes del gremio médico insistieron en que la mora salarial se mantiene y que afecta el funcionamiento del sistema y el bienestar del personal sanitario.

El reclamo se produce mientras hospitales públicos y centros de atención registran alta demanda de pacientes, en un contexto en el que el personal denuncia limitaciones presupuestarias y dificultades operativas en distintos puntos del país.

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El CMH advirtió que continuará con los reclamos para el pago inmediato de los salarios atrasados y el cumplimiento de acuerdos pendientes, al considerar que se vulneran derechos laborales de los profesionales de la salud.