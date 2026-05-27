Costa Rica

Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde en varias regiones de Costa Rica ante consolidación del fenómeno de El Niño

Autoridades advierten disminución de lluvias de hasta un 50% y aumento de temperaturas en el Pacífico, Valle Central y sectores de la zona norte durante los próximos meses

Guardar
Google icon
Un termómetro marcando 45°C junto a la bandera de Costa Rica ondeando bajo un cielo naranja con un sol brillante y la palabra 'EL NIÑO'.
Un termómetro marcando altas temperaturas y la bandera de Costa Rica bajo un sol intenso simbolizan el impacto del fenómeno El Niño en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para varias regiones de Costa Rica debido a la consolidación del fenómeno climático de El Niño y los posibles impactos que podría generar durante los próximos meses en distintas zonas del país.

La decisión fue tomada tras los análisis presentados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten una disminución considerable en las lluvias y un aumento en las temperaturas en regiones como el Pacífico Norte, Pacífico Central, Valle Central y sectores de la zona norte.

PUBLICIDAD

Según explicaron las autoridades, el fenómeno influirá en las condiciones climáticas durante el resto del año, provocando una reducción en las precipitaciones que podría oscilar entre el 25% y el 50%, dependiendo de la región.

“La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses”, señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

PUBLICIDAD

La alerta verde incluye regiones del Pacífico y 29 cantones del Valle Central

La declaratoria de alerta verde aplica para el Pacífico Norte y el Pacífico Central, además de 29 cantones ubicados en el Valle Central.

Entre las localidades incluidas se encuentran San José, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Alajuela, Grecia, Mora y La Unión, entre otros cantones considerados vulnerables ante posibles afectaciones relacionadas con sequías, estrés hídrico y aumento en el consumo de agua y electricidad.

Las autoridades indicaron que la lista completa de cantones puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias y plataformas digitales del Gobierno.

Aunque el escenario predominante apunta a condiciones más secas de lo habitual, la institución aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina la posibilidad de lluvias intensas y eventos aislados de fuerte precipitación.

Por esa razón, la CNE aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.

Sitios declarados con alerta verde ante los efectos del Fenómeno de El Niño en Costa Rica. Cortesía: CNE
Sitios declarados con alerta verde ante los efectos del Fenómeno de El Niño en Costa Rica. Cortesía: CNE

Gobierno prepara acciones para enfrentar impacto en agua, agricultura y electricidad

El Gobierno de la República anunció que próximamente dará a conocer una serie de acciones interinstitucionales dirigidas a reducir el impacto del fenómeno climático en sectores estratégicos.

Entre las principales preocupaciones figuran el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la salud pública y la generación eléctrica, especialmente ante la posibilidad de una prolongada disminución de lluvias en distintas regiones del país.

Costa Rica ya ha enfrentado anteriormente episodios asociados al fenómeno de El Niño que provocaron sequías, pérdidas agrícolas, incendios forestales y restricciones en el uso de agua, principalmente en Guanacaste y comunidades del Pacífico.

Las autoridades advirtieron sobre posibles impactos en abastecimiento de agua, agricultura y generación eléctrica. REUTERS/Juan Carlos Ulate (COSTA RICA - Tags: AGRICULTURA Y NEGOCIOS)
Las autoridades advirtieron sobre posibles impactos en abastecimiento de agua, agricultura y generación eléctrica. REUTERS/Juan Carlos Ulate (COSTA RICA - Tags: AGRICULTURA Y NEGOCIOS)

Las autoridades también monitorean el posible aumento en las temperaturas, debido a que las condiciones secas suelen incrementar la demanda eléctrica y generar presión sobre los sistemas de abastecimiento hídrico.

Autoridades piden uso responsable del agua y mantenerse informados

Ante el escenario previsto para los próximos meses, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y adoptar medidas preventivas desde ahora.

La institución recomendó hacer un uso responsable del agua potable y de la electricidad, especialmente en las regiones donde se prevé mayor disminución de lluvias.

Además, recordó que la alerta verde corresponde a una fase preventiva que permite activar monitoreo, coordinación institucional y preparación anticipada ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

El fenómeno de El Niño se produce por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y suele alterar los patrones normales de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo, incluyendo Centroamérica.

En Costa Rica, históricamente se relaciona con períodos más secos en el Pacífico y Valle Central, mientras algunas regiones del Caribe pueden experimentar condiciones más lluviosas de lo habitual.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de forma constante y reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con medidas de ahorro y prevención mientras evoluciona el comportamiento climático en el país.

Temas Relacionados

Costa RicaCNEFenómeno de El Niñoalerta verde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

La violencia sigue golpeando a Honduras y esta vez cobró la vida de tres estudiantes menores de edad en El Progreso, Yoro. Los jóvenes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados

Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

La reciente firma del convenio establece permisos para compañías de ambas naciones, incluyendo sobrevuelo y aterrizaje, además del transporte no regular, al tiempo que incorpora obligaciones que fortalecen la seguridad operacional y la cooperación regulatoria en la materia

Cielos abiertos: República Dominicana y Trinidad y Tobago apuestan por mayor integración aérea

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

Honduras aumentará la reserva estratégica de maíz y frijol de 80 mil a 120 mil quintales para garantizar el abastecimiento nacional

Gobierno hondureño amplía reserva estratégica de granos ante riesgo por sequía y baja producción

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Las organizaciones industriales salvadoreñas abogan por una normativa centroamericana unificada sobre el etiquetado frontal de advertencia nutricional, con el fin de mejorar la competitividad y facilitar el comercio intrarregional de alimentos y bebidas

El sector de alimentos y bebidas de El Salvador impulsa la armonización regional del etiquetado nutricional frontal

Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses de JICA para fortalecer cooperación en áreas sociales y rurales

Los siete voluntarios (JICA), trabajarán durante dos años en distintas áreas como salud, educación, desarrollo rural y arqueología

Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses de JICA para fortalecer cooperación en áreas sociales y rurales

TECNO

Google ayuda a desmantelar red de bots utilizada por hackers para atacar a desarrolladores de software

Google ayuda a desmantelar red de bots utilizada por hackers para atacar a desarrolladores de software

Elon Musk limita el diálogo interno entre su empresa y Cursor ante posibles investigaciones antimonopolio

Así cambiaron los procesadores de tu laptop y no lo sabías: la nueva generación es ultraligera

Microsoft prepara nueva función de su antivirus de Windows para proteger mejor contra ciberataques

Windows 11 reintegra Copilot y ocupa parte de la pantalla: guía para desactivarlo

ENTRETENIMIENTO

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

‘X-Men ’97’: Disney confirma la fecha de estreno de la segunda temporada

Paris Hilton lleva a TikTok un impactante documental sobre una peligrosa red de deepfakes sexuales

Adam Driver y el secreto del vestuario en Paper Tiger: “Solo con ponerse los trajes sientes el poder y la época”

Cindy Crawford cuenta cómo descubrió la condición que afecta sus párpados desde hace diez años

Paul McCartney se reinventa con The Boys Of Dungeon Lane y convierte sus recuerdos en un álbum único

MUNDO

Acero, hormigón y 37 metros de altura: así es Excalibur, la torre que desafía a los escaladores en los Países Bajos

Acero, hormigón y 37 metros de altura: así es Excalibur, la torre que desafía a los escaladores en los Países Bajos

Cómo un evento solar extremo podría detener trenes en las vías o provocar colisiones

Trump rechazó que Rusia o China custodien el uranio enriquecido de Irán

Para qué son y cómo se instalan las bolas naranjas en los cables de alta tensión

Irán amplió la censura contra medios extranjeros y prohibió que su contenido llegue a canales vinculados a Israel