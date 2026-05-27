Comisión Nacional de Emergencias declara alerta verde en varias regiones de Costa Rica ante consolidación del fenómeno de El Niño

Un termómetro marcando altas temperaturas y la bandera de Costa Rica bajo un sol intenso simbolizan el impacto del fenómeno El Niño en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para varias regiones de Costa Rica debido a la consolidación del fenómeno climático de El Niño y los posibles impactos que podría generar durante los próximos meses en distintas zonas del país.

La decisión fue tomada tras los análisis presentados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que advierten una disminución considerable en las lluvias y un aumento en las temperaturas en regiones como el Pacífico Norte, Pacífico Central, Valle Central y sectores de la zona norte.

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Según explicaron las autoridades, el fenómeno influirá en las condiciones climáticas durante el resto del año, provocando una reducción en las precipitaciones que podría oscilar entre el 25% y el 50%, dependiendo de la región.

“La decisión se basa en el análisis del Instituto Meteorológico Nacional, que advierte una disminución de las lluvias en relación con el año anterior y un aumento de las temperaturas para los próximos meses”, señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

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La alerta verde incluye regiones del Pacífico y 29 cantones del Valle Central

La declaratoria de alerta verde aplica para el Pacífico Norte y el Pacífico Central, además de 29 cantones ubicados en el Valle Central.

Entre las localidades incluidas se encuentran San José, Escazú, Santa Ana, Desamparados, Alajuela, Grecia, Mora y La Unión, entre otros cantones considerados vulnerables ante posibles afectaciones relacionadas con sequías, estrés hídrico y aumento en el consumo de agua y electricidad.

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Las autoridades indicaron que la lista completa de cantones puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias y plataformas digitales del Gobierno.

Aunque el escenario predominante apunta a condiciones más secas de lo habitual, la institución aclaró que el fenómeno de El Niño no elimina la posibilidad de lluvias intensas y eventos aislados de fuerte precipitación.

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Por esa razón, la CNE aseguró que mantendrá vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.

Sitios declarados con alerta verde ante los efectos del Fenómeno de El Niño en Costa Rica. Cortesía: CNE

Gobierno prepara acciones para enfrentar impacto en agua, agricultura y electricidad

El Gobierno de la República anunció que próximamente dará a conocer una serie de acciones interinstitucionales dirigidas a reducir el impacto del fenómeno climático en sectores estratégicos.

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Entre las principales preocupaciones figuran el abastecimiento de agua potable, la agricultura, la salud pública y la generación eléctrica, especialmente ante la posibilidad de una prolongada disminución de lluvias en distintas regiones del país.

Costa Rica ya ha enfrentado anteriormente episodios asociados al fenómeno de El Niño que provocaron sequías, pérdidas agrícolas, incendios forestales y restricciones en el uso de agua, principalmente en Guanacaste y comunidades del Pacífico.

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Las autoridades advirtieron sobre posibles impactos en abastecimiento de agua, agricultura y generación eléctrica. REUTERS/Juan Carlos Ulate (COSTA RICA - Tags: AGRICULTURA Y NEGOCIOS)

Las autoridades también monitorean el posible aumento en las temperaturas, debido a que las condiciones secas suelen incrementar la demanda eléctrica y generar presión sobre los sistemas de abastecimiento hídrico.

Autoridades piden uso responsable del agua y mantenerse informados

Ante el escenario previsto para los próximos meses, la Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales y adoptar medidas preventivas desde ahora.

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La institución recomendó hacer un uso responsable del agua potable y de la electricidad, especialmente en las regiones donde se prevé mayor disminución de lluvias.

Además, recordó que la alerta verde corresponde a una fase preventiva que permite activar monitoreo, coordinación institucional y preparación anticipada ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climáticas.

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El fenómeno de El Niño se produce por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y suele alterar los patrones normales de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo, incluyendo Centroamérica.

En Costa Rica, históricamente se relaciona con períodos más secos en el Pacífico y Valle Central, mientras algunas regiones del Caribe pueden experimentar condiciones más lluviosas de lo habitual.

Las autoridades insistieron en que el monitoreo continuará de forma constante y reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con medidas de ahorro y prevención mientras evoluciona el comportamiento climático en el país.