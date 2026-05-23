Steam da gratis los juegos Warhammer 40K Gladius y Car Mechanic Simulator por tiempo limitado: cómo conseguirlos

Steam es una plataforma digital para comprar, descargar y actualizar videojuegos en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam da gratis dos juegos por tiempo limitado: Warhammer 40K: Gladius y Car Mechanic Simulator.

Para conseguir estos títulos sin costo en PC, solo tienes que ingresar a Steam, buscarlos en la tienda y hacer clic en ‘Añadir a la biblioteca’ durante el período de la promoción.

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Una vez reclamados, quedarán asociados a tu cuenta y podrás descargarlos y jugarlos cuando quieras, sin necesidad de mantener una suscripción activa.

Incluye funciones sociales como chat, lista de amigos, grupos y comunidades por juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan estos juegos

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War es un juego de estrategia por turnos de tipo 4X (explorar, expandirse, explotar recursos y exterminar) ambientado en el universo de Warhammer 40.000.

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La acción se desarrolla en el planeta Gladius y te pone al mando de una facción para conquistar el mapa, gestionar recursos, reclutar unidades y sostener guerras constantes contra rivales y amenazas del entorno.

Car Mechanic Simulator 2018 es un simulador en el que administras un taller y trabajas como mecánico: diagnosticás fallas, desmontás piezas, reparás o reemplazás componentes, pintás, ajustás y probás autos.

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La progresión pasa por aceptar encargos, mejorar el taller y encarar trabajos cada vez más complejos, incluida la restauración de vehículos.

Steam permite gestionar una biblioteca personal con instaladores, guardados en la nube y logros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juego hay gratis en Steam

Otro juegos gratis en Steam sin el requisito del tiempo limitado son:

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Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Steam ofrece rebajas frecuentes y eventos como las ofertas de temporada, con descuentos por tiempo limitado. (Steam)

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

StarCraft: Tempered Steel

Star Savior

Blood Strike

Russian Fishing

The First Descendant

Stumble Guys

EVE Online

Star Trek Online

Halo Infinite

Astrinova

Infinity Nikki

MapleStory x One Punch Man

Combat Master Season 5

Idle Slayer

Action Taimanin

World Sea Battle

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Gacha Crush

Steam integra herramientas para jugadores y creadores, como Workshop para mods y soporte para controladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

One-Armed Robber

Throne and Liberty

Asphalt Legends

Conqueror’s Blade ECO

Marvel SNAP

Summoners War

DD Race Network

Rec Room

Heaven Burns Red

Banana

War of Dots

Business Tour

RR Racingroom

Soulmask

Juegos gratis en Epic Games por tiempo limitado

Epic Games ofrece dos juegos gratis hasta el 28 de mayo de 2026: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft y Down in Bermuda.

Epic Games Store es una tienda digital de PC que se destaca por regalar juegos de forma periódica. (Epic Games)

Para sumarlos, entra a la Epic Games Store (desde la app de PC o el sitio web), inicia sesión y busca cada título.

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Después, haz clic en “Obtener” o “Conseguir”, confirma la compra por USD 0 y quedarán agregados de forma permanente a tu biblioteca. Más tarde podrás instalarlos cuando quieras desde la sección “Biblioteca” del launcher.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft reúne en versión remasterizada las tres primeras aventuras de Lara Croft.

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Su launcher permite comprar, instalar y administrar títulos, además de sumar juegos a la biblioteca con un clic. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La trama acompaña a la arqueóloga en distintos puntos del mundo, donde debe recuperar reliquias antiguas y superar ruinas, trampas y enemigos. El juego se centra en la exploración, los saltos y la resolución de puzles en escenarios clásicos.

Down in Bermuda es una aventura de puzles en la que un piloto queda atrapado en el Triángulo de las Bermudas tras una tormenta. Para regresar, tiene que recorrer islas de estética colorida, resolver acertijos y revelar secretos ligados a estructuras y lugares misteriosos.

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El progreso depende de observar, recolectar objetos y usar la lógica para desbloquear nuevas áreas.