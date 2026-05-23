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Steam da gratis los juegos Warhammer 40K Gladius y Car Mechanic Simulator por tiempo limitado: cómo conseguirlos

Después de reclamarlos, se vincularán a tu cuenta y podrás descargarlos y jugarlos en el momento que prefieras

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam es una plataforma digital para comprar, descargar y actualizar videojuegos en PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam da gratis dos juegos por tiempo limitado: Warhammer 40K: Gladius y Car Mechanic Simulator.

Para conseguir estos títulos sin costo en PC, solo tienes que ingresar a Steam, buscarlos en la tienda y hacer clic en ‘Añadir a la biblioteca’ durante el período de la promoción.

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Una vez reclamados, quedarán asociados a tu cuenta y podrás descargarlos y jugarlos cuando quieras, sin necesidad de mantener una suscripción activa.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Incluye funciones sociales como chat, lista de amigos, grupos y comunidades por juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan estos juegos

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War es un juego de estrategia por turnos de tipo 4X (explorar, expandirse, explotar recursos y exterminar) ambientado en el universo de Warhammer 40.000.

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La acción se desarrolla en el planeta Gladius y te pone al mando de una facción para conquistar el mapa, gestionar recursos, reclutar unidades y sostener guerras constantes contra rivales y amenazas del entorno.

Car Mechanic Simulator 2018 es un simulador en el que administras un taller y trabajas como mecánico: diagnosticás fallas, desmontás piezas, reparás o reemplazás componentes, pintás, ajustás y probás autos.

La progresión pasa por aceptar encargos, mejorar el taller y encarar trabajos cada vez más complejos, incluida la restauración de vehículos.

Persona con auriculares jugando videojuegos en Steam frente a dos monitores en escritorio.
Steam permite gestionar una biblioteca personal con instaladores, guardados en la nube y logros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juego hay gratis en Steam

Otro juegos gratis en Steam sin el requisito del tiempo limitado son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
MN Steam | Newsletter 800x450
Steam ofrece rebajas frecuentes y eventos como las ofertas de temporada, con descuentos por tiempo limitado. (Steam)
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
  • The First Descendant
  • Stumble Guys
  • EVE Online
  • Star Trek Online
  • Halo Infinite
  • Astrinova
  • Infinity Nikki
  • MapleStory x One Punch Man
  • Combat Master Season 5
  • Idle Slayer
  • Action Taimanin
  • World Sea Battle
  • Yu-Gi-Oh! Duel Links
  • Gacha Crush
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam integra herramientas para jugadores y creadores, como Workshop para mods y soporte para controladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • One-Armed Robber
  • Throne and Liberty
  • Asphalt Legends
  • Conqueror’s Blade ECO
  • Marvel SNAP
  • Summoners War
  • DD Race Network
  • Rec Room
  • Heaven Burns Red
  • Banana
  • War of Dots
  • Business Tour
  • RR Racingroom
  • Soulmask

Juegos gratis en Epic Games por tiempo limitado

Epic Games ofrece dos juegos gratis hasta el 28 de mayo de 2026: Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft y Down in Bermuda.

Captura de pantalla de la Epic Games Store mostrando los juegos gratis: Down in Bermuda y Tomb Raider I-III Remastered
Epic Games Store es una tienda digital de PC que se destaca por regalar juegos de forma periódica. (Epic Games)

Para sumarlos, entra a la Epic Games Store (desde la app de PC o el sitio web), inicia sesión y busca cada título.

Después, haz clic en “Obtener” o “Conseguir”, confirma la compra por USD 0 y quedarán agregados de forma permanente a tu biblioteca. Más tarde podrás instalarlos cuando quieras desde la sección “Biblioteca” del launcher.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft reúne en versión remasterizada las tres primeras aventuras de Lara Croft.

Su launcher permite comprar, instalar y administrar títulos, además de sumar juegos a la biblioteca con un clic. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Su launcher permite comprar, instalar y administrar títulos, además de sumar juegos a la biblioteca con un clic. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La trama acompaña a la arqueóloga en distintos puntos del mundo, donde debe recuperar reliquias antiguas y superar ruinas, trampas y enemigos. El juego se centra en la exploración, los saltos y la resolución de puzles en escenarios clásicos.

Down in Bermuda es una aventura de puzles en la que un piloto queda atrapado en el Triángulo de las Bermudas tras una tormenta. Para regresar, tiene que recorrer islas de estética colorida, resolver acertijos y revelar secretos ligados a estructuras y lugares misteriosos.

El progreso depende de observar, recolectar objetos y usar la lógica para desbloquear nuevas áreas.

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