La nueva mina de oro de Nvidia: el mercado de 200.000 millones de dólares que encontró Jensen Huang

Jensen Huang presenta la CPU Vera de Nvidia como la primera diseñada especialmente para inteligencia artificial agente. (Foto: REUTERS/Fred Greaves)

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, afirmó que la nueva CPU Vera abre para la empresa un mercado potencial de 200 mil millones de dólares, una apuesta con la que busca extender su dominio más allá de las GPU hacia la infraestructura que, según sostuvo, necesitarán miles de millones de agentes de inteligencia artificial (IA).

Esta declaración se dio durante la conferencia sobre resultados del miércoles, después de que Nvidia informara ingresos récord de 81.600 millones de dólares en el trimestre y proyectara 91.000 millones para el siguiente.

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En ese contexto, Huang presentó a Vera como un producto con capacidad de convertirse en un nuevo motor de crecimiento para la compañía. Huang situó esa oportunidad en un terreno donde Wall Street observa una amenaza para Nvidia: el mercado de las CPU.

Los ingresos récord de 81.600 millones de dólares impulsan la confianza de Nvidia en su expansión hacia procesadores centrales para IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La empresa mantiene el liderazgo en GPU, mientras que el negocio de procesadores centrales estuvo dominado durante años por fabricantes como Intel y AMD.

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Cómo puede marcar la diferencia la CPU de Nvidia en el mercado

Según Huang, Vera puede marcar la diferencia en el mercado porque es “la primera CPU del mundo diseñada específicamente para la IA agente”.

Añadió que la compañía nunca había atacado antes ese segmento, y sostuvo que los principales proveedores de servicios en la nube y fabricantes de sistemas ya trabajan con Nvidia para desplegarla.

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La CPU Vera apunta a transformar el mercado de infraestructura para agentes de inteligencia artificial a nivel global. (Foto: Europa Press)

Según Techcrunch, durante la llamada, Huang dijo: “Vera abre un mercado potencial total completamente nuevo de 200 mil millones para Nvidia, un mercado al que nunca nos habíamos dirigido antes, y todos los principales proveedores de servicios en la nube y fabricantes de sistemas se están asociando con nosotros para implementarlo”.

Además, vinculó esa expansión con un cambio más amplio en la industria. “El mundo está reconstruyendo la computación para la IA robótica y la IA física. Nvidia se encuentra en el centro de estas transiciones”, afirmó Huang durante la conferencia.

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Por qué Nvidia le apuesta al desarrollo de CPU para IA

El ejecutivo explicó que la parte de “pensamiento” de un modelo de inteligencia artificial se apoya en GPU, pero que los agentes ejecutan sus tareas principalmente sobre CPU. Según su planteo, esos agentes terminarán funcionando como sus propios ordenadores personales controlados por procesadores centrales.

El auge de la IA agente obligará a la industria tecnológica a incrementar la producción de procesadores centrales, según Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, Huang sostuvo que Vera fue diseñado para ese uso porque procesa tokens a máxima velocidad. Lo diferenció de las CPU de arquitectura clásica en la nube, que describió como sistemas concebidos alrededor de núcleos y de la capacidad de ejecutar múltiples instancias de aplicaciones lo más rápido posible.

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Su pronóstico parte de una escala mucho más amplia que la base actual de usuarios humanos. “Mi impresión es que el mundo tendrá miles de millones de agentes, no hoy. Es decir, creceremos hasta alcanzar esa cifra, pero tendremos miles de millones de agentes, y todos esos miles de millones de agentes usarán herramientas”.

En la misma intervención, comparó esas herramientas con el papel actual de la informática personal. “Y esas herramientas serán como ordenadores personales, igual que nosotros, los humanos, usamos ordenadores personales hoy en día”, afirmó Huang.

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Qué otras grandes empresas están incursionando en el sector de la CPU

Amazon Web Services refuerza la competencia con millones de CPU de IA desarrolladas en acuerdos con empresas como Meta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La apuesta llega cuando grandes tecnológicas y empresas emergentes desarrollan sus propios chips de inteligencia artificial. Entre los casos recientes aparece Amazon Web Services, que el mes pasado destacó un gran acuerdo con Meta para millones de CPU de IA desarrolladas por Amazon.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha dejado claro que cree que AWS puede fabricar chips de IA, tanto GPU como CPU, al menos tan bien, y posiblemente mejor, que otros competidores como Nvidia.

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Ese avance alimentó parte de la inquietud del mercado sobre qué competidor podría erosionar la posición de liderazgo de la compañía de Huang. Frente a esa presión, aseguró que Nvidia ya vendió procesadores Vera independientes por valor de 20.000 millones de dólares este año.