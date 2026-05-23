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WhatsApp: cómo crear stickers con fotos propias

Está función se encuentra disponible tanto en Android como en iOS, así como para PC

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El icono verde de WhatsApp a la izquierda y a la derecha una interfaz oscura de la aplicación para buscar y crear stickers, mostrando stickers recientes pixelados
La creación de stickers está disponible en Android, iPhone y PC. (WhatsApp)

WhatsApp te permite crear tus propios stickers a partir de fotografías propias, tanto en Android como en iOS (iPhone) así como en la versión web y de escritorio.

El proceso es el siguiente:

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  1. Abrir WhatsApp e ir a cualquier chat que se de tu interés.
  2. Si haces el proceso en un celular, pulsar la pestaña de Stickers que se ubica en la parte inferior de la pantalla al lado de la figura de la cámara.
  3. Si lo haces desde el computador, seleccionar el ícono de + y ‘Nuevo sticker’.
  4. Desde el celular, seleccionar ‘Crear’ y luego escoger la foto que se quiere convertir en sticker.
  5. En el computador, seleccionar la foto.
  6. Realizar los cortes respectivos y guardar el sticker.
Crear stickers propios es útil para animar conversaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Crear stickers propios es útil para animar conversaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para qué sirve crear stickers propios en WhatsApp

Crear stickers propios en WhatsApp sirve, ante todo, para comunicar con más precisión y rapidez lo que a veces cuesta decir con palabras. Un sticker personalizado puede resumir una reacción, un chiste interno o un estado de ánimo en un solo envío, sin necesidad de escribir explicaciones largas.

También ayuda a darle un tono más cercano a la conversación: cuando el diseño incluye tu cara, la de un amigo o una mascota, el mensaje se vuelve más reconocible y personal.

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Además, los stickers funcionan como una extensión de la identidad digital. Permiten sostener un estilo propio —humor, ironía, ternura o minimalismo— y diferenciarte en los chats grupales, donde la comunicación suele ser acelerada y se mezclan muchos mensajes.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
Los stickers personalizados amenizan las conversaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, crear tu propio pack puede ordenar la interacción: tener respuestas visuales recurrentes (aplausos, “ok”, sorpresa, enojo) agiliza la dinámica cotidiana.

En equipos de trabajo o comunidades, los stickers personalizados también pueden cumplir un rol práctico: reforzar códigos compartidos, celebrar logros, dar avisos frecuentes o marcar acuerdos de forma clara.

Por último, crear stickers puede ser una actividad creativa en sí misma, que convierte fotos o dibujos en recursos útiles para conversar todos los días.

WhatsApp ya no permite crear stickers con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
WhatsApp ya no permite crear stickers con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp avanza con nuevas funciones centradas en la privacidad y en mejorar la interacción, tanto en chats individuales como en grupos.

Entre las novedades más relevantes aparece la posibilidad de ordenar y hacer más claros los espacios colectivos, agilizar conversaciones muy activas y sumar herramientas visuales para responder sin escribir.

En grupos, la plataforma prueba mensajes de saludo personalizados: los administradores pueden configurar un mensaje de bienvenida automático para cada nuevo integrante.

Ese texto puede incluir el objetivo del grupo, reglas básicas o una invitación a presentarse. La función es opcional, se ajusta desde la configuración y su despliegue es gradual.

Dos iPhones muestran WhatsApp. Izquierda: reacciones emoji y stickers Cuppy. Derecha: sticker Cuppy aplicado
WhatsApp está probando la reacción de mensajes con stickers. (WaBetaInfo)

Otra línea de cambios apunta a la automatización. WhatsApp incorpora resúmenes automáticos de chats con inteligencia artificial, pensados para mensajes no leídos en conversaciones con alto volumen.

La herramienta permite entender rápido los temas principales y, además, puede ayudar a redactar respuestas, con sugerencias que adaptan el tono (formal o amistoso) según el contexto.

En el plano expresivo, se desarrolla la opción de reaccionar con stickers y no solo con emojis. Esta función está en beta y busca ampliar las formas de respuesta directa a un mensaje.

En privacidad, se refuerzan los mensajes temporales mejorados: ahora pueden desaparecer tras ser vistos, con plazos configurables como 5 minutos, 1 hora o 12 horas; si no se ven, se eliminan a las 24 horas.

iPhone - Liquid Glass - WhatsApp - 19 de mayo
El diseño Liquid Glass solo es para dispositivos Apple. (Apple)

En iOS llega el rediseño “Liquid Glass”, con una interfaz alineada con iOS 26 y una nueva hoja de adjuntos que facilita enviar fotos y videos recientes sin salir del chat.

Se han añadido controles avanzados para bloquear archivos multimedia de desconocidos, silenciar llamadas de números no registrados y eliminar las vistas previas de enlaces potencialmente peligrosos.

Funciones como la verificación en dos pasos y la protección de la IP en llamadas también pueden activarse por defecto

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