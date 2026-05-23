El cine costarricense hace historia en Cannes: Triunfo colectivo para “Siempre soy tu animal materno”

La directora Valentina Maurel y las integrantes del elenco Marina de Tavira, Daniela Marin Navarro y Mariangel Villegas posan durante un photocall de la película "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Ton Animal Maternel - Forever Your Maternal Animal), presentada en la categoría Un Certain Regard en el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Manon Cruz

El cine centroamericano ha firmado una página dorada en la historia del séptimo arte internacional. En una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento a la persistencia, las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, junto a la reconocida estrella mexicana Marina de Tavira (nominada al Oscar por Roma), se alzaron de forma conjunta con el premio a la mejor interpretación femenina en la sección «Una cierta mirada» (Un Certain Regard) del prestigioso Festival de Cannes.

El galardón reconoce el extraordinario trabajo actoral en «Siempre soy tu animal materno», el segundo largometraje de la cineasta costarricense Valentina Maurel. La producción, que ya había hecho historia al convertir a Maurel en la primera realizadora de Costa Rica en entrar en la selección oficial de Cannes, consolida al país como un foco emergente de cine de autor con proyección global.

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Dado que era la única de las tres actrices presentes en el festival el día de ayer 22 de mayo, Daniela Marín Navarro subió al escenario a recoger el galardón acompañada por la directora. Conmovida por un reconocimiento que la dejó “inundada de emoción”, la intérprete no dudó en dedicar el triunfo a las realidades y desafíos que enfrenta el cine en su país natal.

“¡Que aguante el cine costarricense! Yo sé que a veces es muy difícil hacer cine. En Costa Rica no tenemos suficientes fondos. A veces todo se pone demasiado difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr y aquí estamos y todos estamos verdaderamente poniendo una piedra sobre otra. Estoy demasiado feliz”, manifestó Marín Navarro a la agencia EFE tras la ceremonia.

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La directora Valentina Maurel posa durante un photocall de la película "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Ton Animal Maternel - Forever Your Maternal Animal), presentada en la categoría Un Certain Regard en el 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 16 de mayo de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Para la joven actriz, el premio es un tributo a la química lograda en el set: “Es un poco celebrar el trabajo que hicimos las tres en pantalla, es bellísimo”. Asimismo, destacó la importancia de que un festival de la talla de Cannes ponga la mirada sobre producciones que exploran “vínculos complejos” vinculados al amor y la maternidad.

La fuerza de una propuesta colectiva

Por su parte, la directora Valentina Maurel se mostró orgullosa y feliz, reafirmando que el alma de su cinematografía reside en el trabajo con los actores. Maurel calificó a su trío protagonista como mujeres de una “gran generosidad y emocionalmente muy valientes”, capaces de encarnar papeles sumamente intrincados.

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A pesar de que los festivales rara vez otorgan premios de actuación compartidos, Maurel consideró que en este caso es una distinción de absoluta justicia:

Marina de Tavira: Aporta la madurez y solvencia de una actriz con una enorme trayectoria en cine y teatro.

Daniela Marín Navarro: Quien, a pesar de su juventud, ya arrastra el prestigio de haber sido galardonada previamente en el Festival de Locarno.

Mariángel Villegas: Quien debuta con paso firme y por la puerta grande en el cine internacional a través de este largometraje.

: La cineasta costarricense Valentina Maurel hizo historia al entrar en la selección oficial de Cannes y consolidar el cine de su país en Europa (Cortesía Marina de Tavira﻿).

La directora reflexionó sobre el impacto político y cultural de este hito para la región. Para la cineasta, este premio demuestra que Centroamérica puede exportar narrativas que huyan de los clichés tradicionales.

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“Esto viene a confirmar que es posible hacer películas que abarquen los territorios de la intimidad, de la ambigüedad, de la interioridad en Costa Rica; que no sea necesariamente un cine que sea turístico porque es un país turístico”, puntualizó.

Además, recalcó que la región es capaz de romper con el monopolio de las temáticas de violencia: “No tiene que ser un cine centroamericano que solo logre hablar de nuestras crisis y de la violencia en nuestra región, que es real, pero también se puede hacer un cine diferente”.

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Una historia de heridas generacionales

Coproducida entre Bélgica, Francia y México, «Siempre soy tu animal materno» caló hondo en el público de Cannes, donde tras su estreno recibió una ovación de cuatro minutos.

La trama sigue los pasos de Elsa (Marín Navarro), una joven un tanto extraviada que regresa a Costa Rica tras cursar estudios en Europa. A su regreso, descubre que su hermana menor, Amalia (Villegas), vive en un alarmante aislamiento dentro de la casa familiar, rodeada de compañías sospechosas y volcada hacia el esoterismo.

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Al intentar alertar a sus padres, Elsa topa con la indiferencia: un padre (Reinaldo Amién) distraído por sus conquistas amorosas y una madre (De Tavira) completamente absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud.

El afiche de «Siempre soy tu animal materno», la producción que colocó al cine de Costa Rica en la primera línea del Festival de Cannes..

El resultado es un retrato íntimo y desgarrador sobre las fracturas afectivas intergeneracionales y los lazos, a menudo complejos y asfixiantes, entre madres e hijas. Con este galardón, la cinematografía costarricense no solo se posiciona con fuerza en el mapa internacional, sino que demuestra que la falta de recursos se puede suplir con valentía, rigor artístico y una mirada única.

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