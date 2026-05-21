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Lavadoras: para qué sirve agregar bicarbonato de sodio y vinagre y qué tan seguro es hacerlo

Es mejor no usar vinagre en la lavadora, porque en algunos modelos puede deteriorar las juntas de goma y las mangueras

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
No es lo más recomendable agregar vinagre a la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lavadoras son electrodomésticos esenciales en muchos hogares, por lo que su limpieza periódica es clave para mantener el rendimiento y evitar malos olores. En ese contexto, suelen mencionarse dos productos de uso común: el bicarbonato de sodio y el vinagre, que muchas personas consideran al momento de limpiar el equipo.

Según fabricantes como Whirlpool, aunque el bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar manchas y olores en la ropa, conviene evitar el vinagre dentro de la lavadora, ya que en algunos modelos puede dañar las juntas de goma y las mangueras.

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Además, si se usan juntos, su efecto se reduce: el pH alto del bicarbonato y el pH bajo del vinagre se neutralizan entre sí y pueden contrarrestar su capacidad de limpieza.

Lavadora moderna abierta con vinagre, espray, bicarbonato, paño y cepillo sobre el suelo, sin personas
Se puede usar bicarbonato de soda, pero en pocas cantidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo fabricante recomienda limitar el uso del bicarbonato a la limpieza de las prendas, no del electrodoméstico.

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Un uso excesivo podría afectar algunos recubrimientos de componentes del eje de transmisión, las piezas que permiten el cambio de los ciclos de agitación a centrifugado, recoge Tide.

Qué tan seguro es usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la lavadora

Usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la lavadora no siempre es la opción más segura.

El bicarbonato puede ayudar a reducir olores y mejorar la limpieza de la ropa, pero algunos fabricantes recomiendan no emplearlo como producto principal para el mantenimiento interno del equipo, porque un uso excesivo podría afectar recubrimientos de componentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es recomendable limitar el uso del bicarbonato de sodio a la lavandería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el vinagre, la precaución es mayor: en ciertos modelos puede deteriorar juntas de goma y mangueras con el tiempo. Además, al mezclarlos se neutralizan, lo que reduce su eficacia. Antes de aplicarlos, conviene revisar el manual del fabricante.

Cómo limpiar la lavadora

Limpiar la lavadora de forma regular ayuda a evitar malos olores, acumulación de residuos y manchas en la ropa. Para empezar, revisa el manual del fabricante y usa, si es posible, el ciclo de “limpieza de tambor” o “tub clean”.

Si tu equipo lo permite, ejecuta ese programa con un limpiador específico para lavadoras o con el producto recomendado por la marca, ya que está formulado para remover grasa, restos de detergente y sarro sin dañar piezas internas.

Después, limpia las partes visibles. Retira y lava el cajetín del detergente con agua tibia y un cepillo, porque ahí se acumulan suavizante y moho.

Vista cercana de una persona con guantes amarillos limpiando el interior del tambor de una lavadora de carga frontal con un paño blanco.
Limpia con frecuencia tu lavadora para evitar malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasa un paño por la goma de la puerta, especialmente en los pliegues, donde suele quedar agua estancada y pelusa.

Si hay manchas, usa un limpiador suave y enjuaga bien. También conviene limpiar el filtro de la bomba si el modelo lo incluye, siguiendo las instrucciones, para retirar cabellos, monedas o pelusas.

Al finalizar cada lavado, deja la puerta entreabierta unos minutos para que ventile y se seque el interior. Usa la cantidad correcta de detergente y evita excederte con el suavizante: el exceso favorece la acumulación de residuos. Repite la limpieza profunda una vez al mes o según el uso.

Primer plano de manos limpiando un filtro de lavadora blanco y rectangular con un cepillo pequeño, lleno de pelusas, junto a una lavadora.
El filtro de la lavadora acumula resto de suciedad y pelos que se deben retirar en cada carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el bicarbonato de sodio en la lavandería

El bicarbonato de sodio puede ser un aliado útil en la lavandería para reforzar la limpieza y controlar olores. Puedes añadirlo directamente al tambor junto con la ropa: una o dos cucharadas ayudan a neutralizar malos olores en toallas, ropa deportiva o prendas que retienen humedad.

También puedes mezclarlo con el detergente para mejorar el lavado en agua fría, ya que contribuye a desprender suciedad.

En manchas localizadas, prepara una pasta con bicarbonato y unas gotas de agua, aplícala sobre la zona, deja actuar unos minutos y lava como de costumbre. No lo uses en exceso ni lo combines a la vez con vinagre en el mismo ciclo, porque se neutralizan.

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