Tecno

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Guardar
Google icon
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

PUBLICIDAD

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Ranking animes

PUBLICIDAD

1.- Re:ZERO -Starting Life in Another World- S4

2.- Witch Hat Atelier

3.- The Ramparts of Ice

4.- Wistoria: Wand and Sword S2

5.- The Angel Next Door Spoils Me Rotten S2

6.- MARRIAGETOXIN

7.- I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class

8.- That Time I Got Reincarnated as a Slime S4

9.- Daemons of the Shadow Realm

10.- Agents of the Four Seasons: Dance of Spring

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

El auge del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

Temas Relacionados

Top 10 animeAnime en CrunchyrollAnimes más vistosQué verÚltimas actualizacionesStreaming AnimeStreaming Anime en Crunchyroll

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Steam da gratis los juegos Warhammer 40K Gladius y Car Mechanic Simulator por tiempo limitado: cómo conseguirlos

Después de reclamarlos, se vincularán a tu cuenta y podrás descargarlos y jugarlos en el momento que prefieras

Steam da gratis los juegos Warhammer 40K Gladius y Car Mechanic Simulator por tiempo limitado: cómo conseguirlos

WhatsApp: cómo crear stickers con fotos propias

Está función se encuentra disponible tanto en Android como en iOS, así como para PC

WhatsApp: cómo crear stickers con fotos propias

Qué significan las pequeñas flechas que aparecen en tu celular y por qué no deberías ignorarlas

Estos íconos pueden alertar sobre aplicaciones funcionando en segundo plano, consumo excesivo de batería o problemas de conectividad en el teléfono

Qué significan las pequeñas flechas que aparecen en tu celular y por qué no deberías ignorarlas

Un iPhone 17 Pro será la cámara principal de un partido de la MLS en una inédita producción de Apple

El duelo entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC será el primer evento deportivo profesional producido íntegramente con iPhone 17 Pro para Apple TV

Un iPhone 17 Pro será la cámara principal de un partido de la MLS en una inédita producción de Apple

Tim Cook: qué hará cuando deje el cargo de CEO de Apple

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumirá como el próximo director ejecutivo

Tim Cook: qué hará cuando deje el cargo de CEO de Apple

DEPORTES

Épica victoria del argentino Fenestraz tras largar 14° en la Súper Fórmula: la osada decisión que le hizo ganar la carrera

Épica victoria del argentino Fenestraz tras largar 14° en la Súper Fórmula: la osada decisión que le hizo ganar la carrera

Franco Colapinto brilló en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, avanzó cuatro puestos y quedó 9°

Franco Colapinto habló tras quedar 9° en la Sprint del Gran Premio de Canadá: “Casi un punto, me da un poco de bronca”

Polémica en Mercedes por el toque de George Russell y Kimi Antonelli que casi los deja afuera de la Sprint del GP de Canadá

La gran largada de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Canadá: el sobrepaso por el pasto ante Hülkenberg

TELESHOW

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

Rock & Pop fue distinguida en los New York Festivals Radio Awards: un premio a la identidad y la innovación

La palabra de María Fernanda Callejón tras la condena a su expareja por violencia de género: “No me siento ganadora”

Stephanie Demner y Guido Pella revelaron el sexo de su bebé: el tierno video de su hija Arianna en Disney

Fue a Es mi sueño, rompió en llanto al olvidarse la letra y debió intervenir Joaquín Levinton: “Acá pasa algo raro”

Emilia Mernes volvió a hablar del conflicto con Tini Stoessel: “Se dijeron muchas mentiras”

INFOBAE AMÉRICA

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

Fallece en trágico accidente en California la esposa de Marvin Benard, exjugador nicaragüense de Grandes Ligas

Científicos identifican en Panamá una especie de árbol desconocido para la ciencia

La gira de Alejandro Fernández aterriza hoy en El Salvador con éxitos románticos y clásicos rancheros

El cine costarricense hace historia en Cannes: Triunfo colectivo para “Siempre soy tu animal materno”

Millones de personas bajo alerta en siete estados de EEUU por tormentas severas, inundaciones y lluvias intensas este fin de semana