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Un celular Android dejará de operar lento si aplicas estos cuatro trucos cada semana

Desde liberar espacio de almacenamiento y reiniciar el dispositivo hasta actualizar el sistema operativo y las aplicaciones, cada acción pueden evitar demoras y bloqueos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los métodos presentados no alteran el funcionamiento habitual del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de un celular puede verse afectado por el uso continuo y la acumulación de datos, pero pocos usuarios saben que un Android puede operar de forma más fluida si se aplican regularmente ciertos trucos sugeridos por el Centro de Ayuda de Android.

Estas medidas, que no requieren conocimientos técnicos avanzados, pueden solucionar los problemas más frecuentes como las demoras al abrir aplicaciones, bloqueos inesperados o una respuesta más lenta del dispositivo.

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Si estas acciones se llevan a cabo por lo menos una vez a la semana, se puede contribuir a mantener el sistema operativo eficiente y a reducir el riesgo de fallos o saturaciones que afecten la experiencia de uso.

Por qué reiniciar el teléfono mejora el rendimiento al instante

Vista superior de una persona apagando un teléfono inteligente negro. Se ve el dedo índice presionando el botón lateral y el símbolo de apagado en la pantalla oscura.
Reiniciar regularmente libera la memoria temporal y elimina procesos que ralentizan el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el celular es el primer paso sugerido por los expertos para solucionar problemas de lentitud. Al mantener el dispositivo encendido durante días o semanas, se acumulan procesos en segundo plano y archivos temporales que pueden saturar la memoria y ralentizar el sistema operativo.

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Por esta razón, presionar el botón de encendido durante 30 segundos, hasta que el dispositivo se reinicie, elimina estos procesos y limpia la memoria temporal.

El reinicio cada semana evita bloqueos, demoras y fallos al abrir aplicaciones. Este procedimiento, aunque básico, resulta eficaz para resolver la mayoría de los inconvenientes cotidianos de rendimiento. Así, se restablecen los recursos del sistema y se garantiza una respuesta más ágil del dispositivo.

Cómo verificar e instalar actualizaciones del sistema operativo Android

Actualizar el sistema operativo Android corrige errores y mantiene el dispositivo protegido y eficiente. (Foto: Europa Press)
Actualizar el sistema operativo Android corrige errores y mantiene el dispositivo protegido y eficiente. (Foto: Europa Press)

Las actualizaciones del sistema operativo incluyen mejoras de seguridad y optimización, sumado a corregir errores que provocan lentitud. Se sugiere revisar cada semana si existe una actualización pendiente, porque la falta de estas puede generar incompatibilidades o vulnerabilidades en el dispositivo.

Para comprobarlo, se debe acceder a la aplicación de Configuración, seleccionar la opción “Sistema” y luego “Actualización de software”. En algunos modelos, esta función se encuentra en “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”.

Cuando el estado de actualización aparece en pantalla, conviene seguir los pasos indicados para completar la instalación. Un sistema actualizado incrementa la estabilidad y optimiza el uso de la memoria y el rendimiento general.

Por qué es clave liberar espacio de almacenamiento del teléfono

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un almacenamiento saturado provoca múltiples errores en el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

El almacenamiento interno es uno de los factores que más influye en el desempeño de un celular. Si el dispositivo dispone de menos del 10% de espacio libre, puede experimentar ralentizaciones o bloqueos, según advierte el Centro de Ayuda de Android.

Para revisar el almacenamiento disponible, solo hay que ingresar a la aplicación de Configuración y consultar la sección correspondiente, cuyo nombre puede variar según el modelo.

Eliminar archivos innecesarios, aplicaciones no utilizadas y datos temporales cada semana ayuda a evitar saturaciones. Android especifica que mantener suficiente espacio libre garantiza que las aplicaciones funcionen sin demoras y que el sistema operativo procese datos con mayor agilidad.

Asimismo, esta práctica previene errores al instalar nuevas apps o descargar archivos, porque el sistema requiere espacio para ejecutar estas tareas.

Cómo actualizar las aplicaciones para mantener la agilidad del dispositivo

La tienda de aplicaciones de Google quiere que los usuarios no olviden que han instalado apps. (Google)
Las actualizaciones de la apps se pueden hacer desde Google Play Store. (Foto: Google)

Las apps desactualizadas pueden provocar incompatibilidades, fallos y un funcionamiento lento del teléfono. Android sugiere buscar e instalar actualizaciones de apps semanalmente a través de la Google Play Store.

El proceso consiste en abrir la tienda, pulsar el ícono de perfil en la esquina superior derecha y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. Allí, en la sección “Actualizaciones disponibles”, se pueden instalar todas las mejoras pendientes.

Actualizar las aplicaciones garantiza que funcionen correctamente con la versión más reciente del sistema operativo y que se aprovechen las correcciones de errores y las optimizaciones de rendimiento.

Los expertos destacan que esta acción reduce la posibilidad de bloqueos y asegura una experiencia más estable al utilizar herramientas como la cámara, mensajería o redes sociales.

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