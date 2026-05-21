Elon Musk quiere llegar a la Luna con este cohete: así es la tecnología detrás del Starship V3

El Starship V3, el cohete más potente de la historia de SpaceX, está listo para su lanzamiento desde Starbase, Texas, el 21 de mayo de 2026. (REUTERS/Steve Nesius)

La cuenta regresiva para el vuelo más esperado del año ya comenzó. SpaceX está a punto de lanzar el Starship V3, ‘el cohete más potente de la historia’, en una misión que puede redefinir el futuro de la exploración lunar y abrir el horizonte hacia Marte.

La compañía de Elon Musk busca demostrar que su tecnología está lista para convertirse en la columna vertebral del programa Artemis y garantizar un lugar en las próximas misiones tripuladas de la NASA.

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La tecnología detrás del Starship V3 de Musk

El Starship V3 representa una evolución radical en la arquitectura de vuelos espaciales. El sistema completo alcanza los 123 metros de altura, superando en 1,5 metros a versiones anteriores.

El cohete Super Heavy, que constituye su primera etapa, mide 72,3 metros y ha visto ampliada su capacidad de propelente en 250 toneladas adicionales, acumulando un total de 3.650 toneladas de metano y oxígeno líquido. Esta reserva es indispensable para misiones de larga duración más allá de la órbita baja terrestre.

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La nueva versión del Starship V3 incrementa su capacidad de propelente en 250 toneladas, indispensables para misiones de larga duración y exploración interplanetaria. (REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)

En el corazón de la tecnología Starship V3 se encuentran los 33 motores Raptor 3. Cada uno ofrece 280 toneladas de empuje —en la versión 2 de Super Heavy, la cifra era de 230— y juntos alcanzan un empuje total de 9.240 toneladas. Esta potencia supera ampliamente al legendario Saturn V, y convierte al sistema en el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás construido.

El diseño del sistema de combustibles ha sido completamente renovado. Ahora puede encender los 33 motores de manera simultánea y maniobrar con mayor precisión.

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El uso de tres grandes rejillas aerodinámicas, en lugar de cuatro más pequeñas, facilita el control durante el descenso y el reingreso. Sumado a esto, incorpora una estructura de separación en caliente, que mejora la recuperación del cohete tras el vuelo.

Cómo funciona el sistema Starship V3

El funcionamiento del Starship V3 se basa en la coordinación entre el Super Heavy y la nave superior, denominada también Starship. Tras el despegue, el Super Heavy proporciona el impulso inicial, permitiendo que la nave alcance una cuasi órbita.

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El sistema Starship V3 incorpora mejoras en el diseño de los tanques y rejillas aerodinámicas, facilitando el control durante el descenso y el reingreso a la Tierra. (REUTERS/Steve Nesius)

Aunque el vuelo es técnicamente suborbital, está diseñado para acercarse energéticamente a la órbita real, lo que permite ensayar maniobras críticas sin dejar un objeto de 135 toneladas en órbita baja sin control.

Entre las mejoras de la nave superior destaca la ampliación del tanque de combustible, lo que permite 48 horas de autonomía en órbita sin paneles solares. Además, la capacidad de carga útil se triplicó: ahora puede transportar hasta 100 toneladas, frente a las 35 de la versión anterior.

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Sus nuevos propulsores de maniobra orbital facilitan operaciones de aproximación y acoplamiento, esenciales para futuras misiones con la cápsula Orión de la NASA.

Uno de los avances es la capacidad de recargar combustible en gravedad cero, una condición indispensable para vuelos a Marte y otras misiones interplanetarias. El sistema también se ha optimizado para la reutilización, lo que permitirá reducir los costos operativos de cada misión.

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Cómo será el lanzamiento

El lanzamiento del Starship V3 está programado para 21 de mayo de 2026. El despegue tendrá lugar en la base Starbase, situada en el sur de Texas, Estados Unidos. La hora exacta varía según la fuente: algunas mencionan las 18:30 hora local (19:30 en Argentina).

El lanzamiento incluirá la liberación de 22 satélites simuladores Starlink para ensayar procedimientos y probar el sistema de detección de fallos del escudo térmico.(REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

Durante el proceso de lanzamiento, la secuencia contempla el encendido simultáneo de los 33 motores Raptor 3. El Super Heavy entregará el empuje necesario para superar la atmósfera, y después de la separación, la nave Starship continuará su trayecto hasta la cuasi órbita.

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Esta misión es crucial para SpaceX. No solo busca validar el rediseño y la capacidad de manejo de grandes cargas, sino que apunta directamente a asegurar la selección de la nave por parte de la NASA para el programa Artemis IV, previsto para 2028.

La Starship V3 es una de las dos candidatas a acoplarse con la cápsula Orión y llevar a los próximos astronautas a la Luna. Compite con el módulo de Blue Origin, que también avanza a paso firme.

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Durante la misión se liberarán 22 simuladores de satélites Starlink. Dos de ellos tienen la tarea de supervisar el estado del escudo térmico de la nave mediante cámaras de alta resolución.

Para poner a prueba la capacidad de detección de fallos, se han pintado intencionadamente algunas losetas térmicas de blanco y se han retirado piezas para simular daños. Si los satélites no logran identificar estos errores, será necesario revisar el sistema antes de misiones posteriores.