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Los mejores prompts para diseñar tu figura personalizada del Mundial 2026 en Gemini

Si el usuario no dispone de una imagen referencial de un jugador específico, puede optar por un prompt alternativo

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Gemini - IA - figurita del Mundial - álbum - tecnología - 20 de mayo
Para quienes desean obtener su propia figurita personalizada del Mundial 2026, el primer paso es contar con dos fotografías. (Composición Infobae: Gemini)

La Copa Mundial 2026 está generando una ola de entusiasmo entre los fanáticos, que ya buscan completar sus álbumes Panini y encontrar nuevas formas de personalizar su experiencia. Una de las tendencias más recientes es la creación de figuritas digitales personalizadas al estilo FIFA, utilizando la inteligencia artificial de Gemini, la plataforma de Google.

Esta herramienta permite a cualquier usuario diseñar su propio cromo como si fuera parte de la selección nacional, integrando su rostro sobre el cuerpo de un jugador profesional y manteniendo la fidelidad visual de los cromos originales de Panini. A continuación, se detalla cómo aprovechar al máximo estos prompts para lograr un resultado profesional y realista.

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Cómo crear tu figurita del Mundial 2026 con Gemini

Para quienes desean obtener su propia figurita personalizada del Mundial 2026, el primer paso es contar con dos fotografías: una imagen del usuario, preferiblemente tomada de frente y con buena iluminación, y una foto de un jugador de la selección nacional que se elija como referencia.

Mano robótica gris abre una puerta blanca. El logo vibrante de Gemini emerge, mientras ventanas de navegador y un logo borroso de Chrome se desvanecen al fondo.
El proceso se inicia ingresando a Gemini, ya sea desde la web o la aplicación móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas imágenes deben ser claras para asegurar que el resultado sea lo más realista posible y que la integración facial no pierda calidad ni naturalidad.

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El proceso se inicia ingresando a Gemini, ya sea desde la web o la aplicación móvil. Allí, es necesario adjuntar ambas fotografías y utilizar un prompt específico que detalla las instrucciones para la inteligencia artificial. El prompt recomendado es el siguiente:

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro. Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional“.

Vista superior del álbum oficial Panini FIFA World Cup 2026 y muchos paquetes de figuritas, algunos abiertos, sobre una mesa de madera
El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera. (Redes sociales)

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

  • Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).
  • Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.
  • Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.
  • Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme.

Este método, difundido por usuarios en redes sociales y foros especializados, permite que cualquier persona pueda visualizarse como parte de la plantilla oficial de su selección en el Mundial.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La IA permite a cualquier usuario diseñar su propio cromo como si fuera parte de la selección nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prompts alternativos para figuras personalizadas con IA de Google

Existen varias maneras de personalizar la experiencia más allá del prompt clásico. Si el usuario no dispone de una imagen referencial de un jugador específico, puede optar por un prompt alternativo que solicita únicamente la foto personal y el nombre del país para que el uniforme corresponda a la selección nacional deseada. El prompt indicado para este caso es:

“Crea un cromo con una toma de acción dinámica para el álbum del Mundial FIFA 2026. El rostro del atleta debe ser un duplicado fotorrealista e idéntico del rostro en la foto del usuario (haciendo referencia a la forma de la cara, expresión, facciones, cabello, línea del rostro y tono de piel). El tipo de cuerpo, la pose dinámica (celebración o en pleno chute) y el uniforme nacional (colocar tu país) deben coincidir perfectamente con la foto del jugador. El fondo debe ser un estadio Norteamericano desenfocado del Mundial al atardecer. La marca oficial FIFA 2026 debe ser visible y brillante. Texturas de calidad de estudio. El jugador de la figurita es (colocar tu nombre y apellido)”.

Este prompt ofrece la posibilidad de generar una imagen en la que el usuario aparece en una acción deportiva, ya sea celebrando un gol o participando activamente en el partido, siempre con la estética oficial del Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Crear una figurita holográfica de edición especial con tu rostro

Para quienes buscan una versión más exclusiva y llamativa, existe un prompt diseñado para producir una figurita de edición especial con efectos holográficos y detalles de lujo. En este caso, se requiere una foto del usuario y una imagen referencial de un jugador compatriota. El prompt es el siguiente:

“Crea un cromo fotorrealista de edición especial holográfica para el álbum del Mundial FIFA 2026. El rostro del atleta debe ser un duplicado preciso del rostro del usuario (igualando exactamente todas las facciones, expresión, tono de piel). El uniforme y la pose deben coincidir con la referencia de la foto del jugador proporcionada. El fondo del cromo debe tener un efecto holográfico prismático, brillante y arcoíris en el borde y las formas geométricas. Los logos oficiales y brillantes de ‘Jugador Estrella’ y ‘FIFA World Cup 2026’ son prominentes. Fotografía de producto profesional con superficies reflectantes. El nombre del jugador de la figurita (colocar tu nombre)”.

Esta opción introduce elementos de diseño avanzados, como bordes prismáticos y superficies reflectantes, que simulan la apariencia de una tarjeta holográfica de edición limitada, al tiempo que mantiene el realismo facial y la fidelidad de los detalles originales.

Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
Un niño concentra sus esfuerzos en pegar láminas de jugadores de fútbol en su álbum oficial Panini para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para obtener un resultado profesional en tu cromo digital

Al aplicar cualquiera de estos prompts, es fundamental que las fotos elegidas sean de alta calidad, con iluminación uniforme y sin sombras ni distorsiones. Es recomendable que la imagen del usuario tenga una expresión natural y que el fondo sea neutro, lo que facilita la integración por parte de la inteligencia artificial.

Además, los datos personales que se ingresan en el prompt, como nombre completo, fecha de nacimiento, estatura, peso y club, ayudarán a personalizar aún más la experiencia y darán un toque de autenticidad al cromo generado.

La posibilidad de crear figuritas personalizadas a través de Gemini ha abierto una nueva dimensión de interacción para los fanáticos del fútbol y la Copa Mundial 2026.

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