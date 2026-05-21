América Latina

Presidente de Honduras descarta tensiones con El Salvador y afirma que incidente fronterizo “quedó arreglado”

Nasry Asfura aseguró que las relaciones diplomáticas con El Salvador continúan siendo sólidas y defendió la actuación de las autoridades fronterizas tras el ingreso de una delegación salvadoreña vinculada a labores humanitarias.

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El presidente Nasry Asfura aseguró que Honduras y El Salvador mantienen relaciones diplomáticas estables. (Foto: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura aseguró que Honduras y El Salvador mantienen relaciones diplomáticas estables. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó este miércoles que las relaciones entre Honduras y El Salvador continúan en buenos términos, luego de la controversia generada por el ingreso de una delegación salvadoreña al territorio hondureño, encabezada por la ministra de Educación del vecino país.

El mandatario restó importancia al incidente ocurrido en un punto fronterizo y aseguró que la situación fue aclarada en el momento entre las autoridades de ambas naciones.

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“Mire, la persona que llegó del lado salvadoreño muy educada, muy educada, ella comprendió cuando nuestro soldado le explicaba a ella el procedimiento y ella también, nuestro soldado fue muy amable, ella muy amable también”, manifestó el gobernante al referirse al encuentro sostenido entre militares hondureños y la funcionaria salvadoreña.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de que circularan cuestionamientos y reacciones en torno al protocolo aplicado por autoridades hondureñas ante la presencia de personal militar extranjero uniformado acompañando a una misión humanitaria procedente de El Salvador.

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No obstante, Asfura insistió en que no existe ningún conflicto diplomático entre ambas naciones y sostuvo que el episodio no debe interpretarse como una confrontación bilateral.

“No hay ningún incidente, no pasó nada, todo está bien en nuestras relaciones con El Salvador, no hay nada de qué hablar o discutir, somos hermanos, países hermanos que estamos para trabajar juntos y ver el futuro”, expresó.

Autoridades hondureñas aplicaron protocolos fronterizos ante el ingreso de personal militar extranjero uniformado. (FOTO: X / Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Autoridades hondureñas aplicaron protocolos fronterizos ante el ingreso de personal militar extranjero uniformado. (FOTO: X / Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El presidente hondureño también aprovechó para enviar un mensaje de integración regional, destacando la necesidad de fortalecer la unidad centroamericana frente a los desafíos comunes.

“Centroamérica tiene que ser una región unida y fuerte. Somos vecinos, estamos al par de todos, desde Panamá hasta Guatemala hay una hermandad centroamericana”, añadió el titular del Poder Ejecutivo.

En las últimas horas, el Gobierno de Honduras emitió un pronunciamiento oficial en el que explicó las razones legales y constitucionales por las cuales se aplicó el protocolo fronterizo durante el ingreso de la delegación salvadoreña.

A través de la Cancillería hondureña, las autoridades aclararon que el ingreso de los integrantes civiles de la misión y de los materiales destinados para comunidades fronterizas fue autorizado sin restricciones.

Sin embargo, precisaron que la legislación hondureña establece requisitos específicos para el ingreso de personal militar extranjero que porte uniforme activo dentro del territorio nacional.

“Al no haberse cumplido ninguno de estos requisitos, y en estricto apego a la ley, las autoridades aplicaron el protocolo correspondiente”, señaló el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Cancillería detalló que la actuación de los agentes fronterizos se sustentó en el artículo 205 numeral 26 de la Constitución de la República, disposición que regula el ingreso de tropas o personal militar extranjero a Honduras y que exige autorización previa del Congreso Nacional o coordinación diplomática formal.

Honduras reiteró que no buscó obstaculizar las acciones humanitarias procedentes de El Salvador. (Foto: Cortesía)
Honduras reiteró que no buscó obstaculizar las acciones humanitarias procedentes de El Salvador. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el Gobierno hondureño, las medidas adoptadas no tuvieron como finalidad obstaculizar las acciones humanitarias impulsadas por la delegación salvadoreña, sino garantizar el cumplimiento de la normativa nacional relacionada con la soberanía territorial.

En ese sentido, las autoridades aseguraron que en todo momento se brindaron las facilidades necesarias para que los materiales educativos y el personal civil pudieran continuar su trayecto y desarrollar las actividades previstas en las comunidades fronterizas.

Asimismo, el Ejecutivo reiteró que la restricción aplicada se limitó únicamente al porte de uniforme militar activo y no a la ayuda humanitaria ni al ingreso de civiles.

“El Estado no puede establecer excepciones que comprometan los principios vinculados con la soberanía territorial conforme a los mecanismos legales vigentes”, subrayó el Gobierno en su posicionamiento.

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