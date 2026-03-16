¿El fin de los programadores tradicionales? La era del ‘Vibe Coding’ llega para cambiar cómo se crea software

Productos de estas dos compañías son usados por un gran número de personas alrededor del mundo. (Foto: OpenAI y Anthropic)

Una de las mayores preocupaciones para las startups dedicadas a la programación intuitiva no proviene de competidores emergentes ni de sorpresas en mercados de nicho, sino del inigualable poder de distribución de gigantes tecnológicos establecidos.

Elena Verna, directora de crecimiento de Lovable, destacó esta inquietud al afirmar que compañías como OpenAI y Anthropic representan una amenaza más potente que las nuevas empresas del sector.

Según declaró Verna en el podcast “20VC”, el dominio en la capacidad de llegada al mercado de estos grandes grupos configura el escenario competitivo central, pues “quien tenga la mejor distribución, una distribución rentable, competitiva, sostenible y predecible, será el ganador del mercado”.

Por qué las empresas emergentes sienten presión de los gigantes tecnológicos

El lanzamiento de Opus 4.6 por parte de Anthropic impulsa a usuarios a migrar de plataformas como Cursor y Lovable hacia Claude Code. (Foto: Europa Press)

Lovable, empresa valorada en 6.600 millones de dólares tras su última ronda de financiación en diciembre, observa con especial inquietud los movimientos de los grandes laboratorios de inteligencia artificial, sobre todo tras el reciente lanzamiento de Opus 4.6, el nuevo modelo de Anthropic.

Según Business Insider, esta actualización provocó que fundadores y desarrolladores de startups anunciaran en X la cancelación de sus suscripciones a empresas como Cursor y a la propia Lovable para migrar hacia Claude Code de Anthropic,

Esta situación puso en evidencia el magnetismo de las plataformas ampliamente difundidas y la volatilidad de las preferencias en la comunidad tecnológica avanzada.

No obstante, el impacto real en Lovable sigue siendo relativo ante la solidez de sus cifras recientes. Los ingresos recurrentes anuales de la startup sueca crecieron más de un 30%, pasando de 300 millones a 400 millones de dólares en solo un mes.

Cómo enfrentan empresas como Lovable a la competencia tecnológica

La empresa planea duplicar con creces su plantilla, aumentando el grupo de trabajo de 146 a 350 empleados para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la pregunta sobre cómo enfrenta Lovable el desafío de la competencia y la concentración tecnológica, el propio director de ingresos de la compañía, Ryan Meadows, adelantó a Business Insider que planean duplicar con creces la plantilla, llevando el grupo de trabajo de 146 a 350 empleados para finales de 2026.

Este objetivo responde no solo a las necesidades de expansión, sino al rápido crecimiento de usuarios y proyectos que pivotean sobre la cultura pop y la interacción accesible con la programación.

Según Meadows, al menos 200.000 nuevos proyectos de programación inspirados en la cultura pop, se generan diariamente a través de la plataforma.

Qué actores se encuentran en el mercado de democratizar la programación

La mayoría de startups se enfocan en que más personas puedan programar de forma práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lovable, fundada en Estocolmo y centrada en democratizar la programación avanzada, compite simultáneamente con startups como Cursor, Replit y Emergent, pero reconoce que el escenario decisivo se define por la capacidad de distribución y consolidación de quienes ya operan a escala global.

La advertencia de Verna resalta una dinámica de mercado en la que la innovación debe acompañarse obligadamente de estrategias robustas de llegada masiva, ante la consolidación continuada de actores como Google, Apple, Microsoft y los laboratorios pioneros de inteligencia artificial.

Por qué la innovación no es suficiente para vencer el poder de Big Tech

Referentes como OpenAI cuentan con infraestructura que permite expandir sus servicios a su público. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque el talento técnico define a las startups, el verdadero campo de batalla es el acceso masivo al usuario. Gigantes como Anthropic o OpenAI no solo ofrecen modelos avanzados, sino que cuentan con ecosistemas integrados que permiten desplegar actualizaciones de forma instantánea a millones de personas.

Para empresas emergentes, el reto es crear una herramienta superior, sumado a evitar que la infraestructura de los “grandes” convierta a las apps independientes en funciones secundarias de sus propias plataformas.

Para sobrevivir, estas startups están apostando por la hiperespecialización y la comunidad. Al duplicar su plantilla y fomentar la creación de miles de proyectos diarios basados en cultura pop, se puede busca generar una lealtad que la distribución genérica de las Big Tech no puede replicar fácilmente.