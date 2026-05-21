Cierra tu computadora y deja que Google programe por ti: así es Antigravity 2.0

En el corazón de Antigravity 2.0 reside Gemini 3.5 Flash como modelo de inteligencia artificial predeterminado. (Composición Infobae: AP/Thibault Camus / Google)

Cerrar la computadora y dejar que una IA continúe desarrollando software de manera autónoma ya es una realidad con Google Antigravity 2.0. Esta nueva propuesta de Google, presentada en su conferencia de desarrolladores, redefine el concepto de entorno de desarrollo al priorizar agentes autónomos que asumen tareas complejas de programación y gestión de proyectos, incluso sin la presencia activa del usuario.

El avance no solo representa un cambio en la forma de trabajar sino que anticipa el futuro de las aplicaciones y el desarrollo automatizado basado en inteligencia artificial.

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Cómo funciona Antigravity 2.0

Antigravity 2.0 se presenta como una aplicación independiente que rompe con la lógica tradicional de los entornos de desarrollo integrados. A diferencia de los IDE convencionales, aquí los agentes autónomos son el eje central de la plataforma y no simples asistentes.

Antigravity 2.0 se presenta como una aplicación independiente. (Google)

El usuario puede iniciar una tarea, cerrar la computadora y olvidar el proceso, ya que el agente continuará ejecutando las instrucciones en segundo plano, sin requerir supervisión constante.

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La estructura de trabajo también evoluciona respecto a versiones anteriores. En lugar de organizar actividades por repositorios o espacios de trabajo, Antigravity 2.0 introduce el concepto de proyecto.

Este enfoque permite agrupar varias carpetas bajo una misma instancia y asignar configuraciones de permisos específicas, lo que le brinda al agente la capacidad de gestionar contextos de mayor complejidad y controlar el acceso a recursos o información sensible.

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Cerrar la computadora y dejar que una IA continúe desarrollando software de manera autónoma ya es una realidad con Google Antigravity 2.0. REUTERS/Danielle Villasana

En el corazón de Antigravity 2.0 reside Gemini 3.5 Flash como modelo de inteligencia artificial predeterminado. Según las métricas publicadas por Google, esta IA destaca especialmente en tareas de programación y desarrollo autónomo, obteniendo resultados favorables en pruebas como Terminal-Bench 2.1, GDPval-AA y MCP Atlas, lo que respalda su potencial para ejecutar trabajos avanzados de manera eficiente y confiable.

Funcionalidades clave de los agentes autónomos en Antigravity 2.0

Una de las innovaciones notables en Antigravity 2.0 es la capacidad de los agentes para generar subagentes dinámicos. Esta arquitectura interna permite delegar subtareas específicas, evitando que el contexto principal se sobrecargue y facilitando la ejecución de trabajos en paralelo.

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De este modo, el agente principal permanece operativo y no se bloquea al esperar la finalización de tareas secundarias, lo que optimiza el rendimiento general del entorno.

Diseño de Antigravity 2.0 centrado en el agente. (Google)

El trabajo asíncrono es otro pilar fundamental. Las tareas se gestionan de manera independiente, lo que significa que el usuario puede interactuar con el agente, asignar objetivos y ausentarse, confiando en que la inteligencia artificial avanzará sin interrupciones. Este modelo de trabajo elimina la necesidad de supervisión constante y habilita un flujo de trabajo más flexible para el desarrollador.

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Entre los comandos disponibles, Antigravity 2.0 ofrece opciones que facilitan la interacción y personalización del proceso. El comando /goal permite que el agente complete una tarea de principio a fin sin solicitar confirmaciones intermedias.

Por su parte, el comando /grill-me solicita información adicional antes de comenzar, asegurando una comprensión precisa de la tarea. El comando /schedule transforma cualquier instrucción en una tarea programada, mientras que /browser indica explícitamente cuándo usar el navegador para obtener información externa.

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Antigravity 2.0 es un producto oficial desarrollado por Google. REUTERS/Annegret Hilse

La nueva función de tareas programadas amplía el alcance de la automatización. Ahora es posible definir tareas automáticas, conocidas como cron jobs, para que los agentes se ejecuten en horarios establecidos sin intervención manual. Este avance resulta especialmente útil para procesos rutinarios o mantenimientos periódicos en proyectos de software.

Disponibilidad de Antigravity 2.0

La entrada de voz también ha experimentado mejoras significativas. Ahora, el sistema transcribe en tiempo real mientras el usuario habla, reemplazando el método anterior de grabar y procesar el audio posteriormente. Esta actualización agiliza el flujo de trabajo y reduce los tiempos de espera, permitiendo una interacción más natural y eficiente con la plataforma.

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Antigravity 2.0 está disponible como aplicación independiente para sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Los usuarios que ya contaban con la versión anterior del IDE recibirán la actualización de manera automática, con la opción de conservar el entorno de desarrollo clásico si así lo desean.