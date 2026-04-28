Gemini podría sorprender con un rediseño total de su interfaz: así luciría la nueva IA

Esta animación serviría para que el usuario perciba de forma más clara cuándo Gemini está escuchando o trabajando en una respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo rediseño de Gemini en Android, impulsado por Google, va mucho más allá de una actualización estética convencional. La compañía estaría experimentando con elementos visuales y dinámicos que prometen transformar la experiencia de chat, introduciendo animaciones que aportan mayor interactividad y una sensación de inmediatez en la comunicación con la inteligencia artificial.

Animaciones dinámicas y colores degradados en la nueva interfaz de Gemini

Según información compartida con Android Authority, Google estaría probando la inclusión de animaciones de fondo con degradados de color que se activarían tanto al enviar una consulta como durante el procesamiento de respuestas por parte de la IA.

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Estas animaciones servirían para que el usuario perciba de forma más clara cuándo Gemini está escuchando o trabajando en una respuesta, haciendo que la aplicación pase de una experiencia visual estática a una mucho más viva y reactiva.

Animaciones de fondo que muestran degradados de color. (Captura YouTube Android Authority 2)

Este enfoque refuerza otras mejoras recientes: la interfaz presume colores más brillantes, fondos adaptados para los modos claro y oscuro, e iconos minimalistas. El resultado es un entorno más atractivo y menos plano, alineado con la tendencia de interfaces conversacionales que buscan ser intuitivas y agradables para el usuario.

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Además de los cambios visuales, la actualización colocaría el botón “Responder ahora” en el centro inferior de la pantalla, facilitando el acceso a esta función crítica. Aunque esta opción ya existía, su posible nueva ubicación dentro de la interfaz sugiere que Google está refinando la usabilidad y la disposición de las acciones principales para optimizar la experiencia de chat con Gemini.

Expectativas del lanzamiento de Gemini UX 2.0

Aunque todavía no hay fecha concreta para la llegada del rediseño, el avance en el desarrollo y las filtraciones recientes hacen pensar que Google podría presentar oficialmente Gemini UX 2.0 en las próximas semanas.

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Ahora bien, con el evento Google I/O a la vuelta de la esquina, todo indica que la compañía aprovecharía la ocasión para mostrar en detalle la evolución visual y funcional de su asistente de inteligencia artificial.

Una característica clave de Gemini es su multimodalidad nativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini Enterprise: la plataforma de Google para agentes de IA empresariales

Durante el evento Google Cloud Next ’26, Google presentó Gemini Enterprise, una plataforma integral diseñada para transformar el desarrollo y la gestión de agentes de inteligencia artificial a gran escala en el entorno empresarial. Esta solución unificada marca un nuevo rumbo en el uso de IA, ya que permite no solo responder a consultas, sino también automatizar procesos, operar de forma autónoma y ejecutar flujos complejos dentro de las organizaciones.

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En el núcleo de la propuesta se encuentra la Gemini Enterprise Agent Platform, que representa una evolución respecto a Vertex AI. Esta plataforma ofrece a los desarrolladores herramientas avanzadas para crear agentes inteligentes capaces de manejar tareas en varias etapas, recordando contextos y preferencias de los usuarios para ofrecer respuestas más personalizadas.

El Agent Development Kit (ADK) facilita la creación de soluciones flexibles a través del uso de subagentes, permitiendo sistemas modulares adaptados a las necesidades de cada empresa.

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Gemini Enterprise es una plataforma integral diseñada para transformar el desarrollo y la gestión de agentes de IA a gran escala en el entorno empresarial.

Un aspecto destacado es la incorporación de herramientas no-code como Agent Designer, que permite a usuarios sin conocimientos técnicos automatizar flujos de trabajo complejos utilizando solo lenguaje natural. Además, la nueva aplicación de Gemini Enterprise centraliza la creación, gestión y ejecución de agentes en un entorno seguro y colaborativo, integrando la innovación tecnológica con la operación diaria de las empresas.

En materia de seguridad, Gemini Enterprise adopta un enfoque “secure-by-design”, asegurando la identidad única de cada agente y supervisando todas las interacciones mediante Agent Gateway. Tecnologías como Model Armor refuerzan la protección frente a amenazas emergentes, incluyendo ataques de manipulación de instrucciones o filtraciones de datos sensibles.

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