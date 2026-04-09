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La tecnología que busca reducir hasta 10% el gasto de energía por aire acondicionado

Los sistemas de climatización pueden representar hasta el 50% del consumo energético en edificios empresariales

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Estefanía Buitrago, gerente de Marketing de Eco solutions de LG Colombia habla de las nuevas soluciones de climatización que llegan al país.

En países como Colombia, el consumo eléctrico en edificios corporativos e instalaciones productivas es un desafío creciente. Los sistemas de climatización o aires acondicionados pueden llegar a consumir hasta el 50% de la energía usada en estas infraestructuras, según estimaciones del sector alineadas con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Esta realidad impacta directamente en la competitividad de las compañías y obliga a buscar tecnologías que permitan controlar los costos operativos sin afectar el desempeño.

Frente a esta necesidad, LG Electronics presentó en el país el LG Inverter Scroll Chiller con refrigerante R32, una alternativa diseñada para ahorrar en el consumo energético en grandes edificaciones y reducir el impacto ambiental.

De qué trata esta solución tecnológica de climatización y ahorro

El LG Inverter Scroll Chiller R32 introduce tecnologías para reducir el gasto energético y mejorar la eficiencia operativa. (Foto: LG)
El LG Inverter Scroll Chiller R32 introduce tecnologías para reducir el gasto energético y mejorar la eficiencia operativa. (Foto: LG)

LG Inverter Scroll Chiller R32 es una solución de agua helada que introduce novedades tanto en eficiencia energética como en sostenibilidad ambiental. Este sistema utiliza el refrigerante R32, que, de acuerdo con la compañía, reduce en un 70% el impacto ambiental frente al gas R410A.

El aparato incorpora tecnología Inverter, que permite modular la operación del compresor según la demanda real del edificio. Esto significa que el sistema puede operar eficazmente en condiciones de carga parcial, manteniendo niveles de funcionamiento cercanos al 20% de su capacidad máxima.

Estefanía Buitrago, gerente de Marketing de Eco solutions de LG Colombia, señaló que el sistema incorpora un algoritmo que optimiza el funcionamiento del dispositivo y permite alcanzar hasta un 10% de ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Cuáles beneficios ambientales ofrece el uso de este nuevo refrigerante

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La huella ambiental de los edificios de diferentes empresas puede reducirse con esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este componente se distingue por tener un Potencial de Calentamiento Global (GWP) menor que el de alternativas tradicionales. Este gas equivale a un tercio del GWP del R410A, lo que contribuye a reducir la huella ambiental de los sistemas de climatización y alinea la operación de las empresas con los estándares internacionales de sostenibilidad.

El uso del R32 no es el único factor ambiental a destacar. El diseño compacto y la reducción del nivel de ruido (67 dB(A) para la versión de 60 toneladas de refrigeración), permiten que el sistema se adapte a diferentes espacios sin generar molestias adicionales.

Además, la resistencia a la corrosión por medio del recubrimiento Black Fin prolonga la vida útil de los sistemas en condiciones de operación exigentes.

Qué otras novedades tecnológicas trae este sistema de climatización

Varias unidades de climatización industrial con pantallas digitales en una azotea de edificio corporativo, vistas a través de ventanas, con un panel de control en la pared.
El diseño flexible permite ampliar capacidades y garantiza continuidad operativa en grandes infraestructuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño modular de este sistema permite conectar varias unidades en paralelo, lo que facilita la ampliación progresiva de la capacidad de enfriamiento conforme crecen las necesidades de la infraestructura.

Esta característica elimina la necesidad de realizar modificaciones estructurales complejas, lo cual resulta ventajoso en proyectos que requieren escalabilidad y flexibilidad.

Asimismo, el sistema mantiene la operación de enfriamiento incluso si uno de los módulos presenta una falla, lo que garantiza la continuidad de las actividades críticas en espacios industriales o corporativos. Esta capacidad de respuesta contribuye a la reducción de riesgos operativos y a la optimización de los recursos disponibles.

Qué impacto tiene la tecnología en la competitividad y sostenibilidad empresarial

Edificio empresarial con paneles solares y turbinas eólicas. Camiones eléctricos cargando en el exterior. Una interfaz digital muestra datos de energía.
Las regulaciones premian a aquellas compañías que implementan tecnologías sostenibles en su operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción de este tipo de sistemas tecnológicos permite a las empresas reducir costos fijos asociados a la energía eléctrica. Este ahorro es fundamental para mantener la competitividad en mercados donde las tarifas energéticas pueden variar y donde la eficiencia operativa es un factor diferenciador.

Otro punto clave es que la incorporación de tecnologías con bajo impacto ambiental, alineadas con las metas de sostenibilidad global, ofrecen mayor ventajas a las compañías frente a regulaciones cada vez más exigentes.

En este sentido, la tecnología reciente puede facilitar el cumplimiento de normativas ambientales, mejorar la imagen corporativa y abrir oportunidades de negocio en mercados que valoran la responsabilidad ambiental y la eficiencia energética.

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