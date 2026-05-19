Tras semanas de emisión, los resultados fueron menos que alentadores para los defensores de un futuro completamente automatizado. (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado múltiples industrias, pero pocos imaginaron que llegaría al punto de reemplazar a los conductores de radio. En un experimento realizado por Andon Labs, cuatro de los modelos de IA más conocidos fueron puestos a prueba en la gestión integral de estaciones radiales, desde la coordinación de la programación hasta la producción de contenidos y la conducción en vivo.

Los resultados, lejos de proyectar un futuro sin humanos en la radio, revelaron una serie de comportamientos inesperados y limitaciones notables de estas tecnologías en el ámbito de la comunicación radiofónica.

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Inteligencia artificial en la radio: desafíos y limitaciones

El propósito del experimento de Andon Labs fue determinar la capacidad de los sistemas automatizados para operar una estación de radio durante 24 horas continuas.

El avance de la IA ha transformado múltiples industrias, pero pocos imaginaron que llegaría al punto de reemplazar a los conductores de radio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las tareas encomendadas a los modelos incluyeron la selección musical, la producción de segmentos, la adquisición de derechos y la conducción al aire. Para muchos especialistas, este ejercicio prometía arrojar luz sobre el verdadero potencial de la automatización en medios tradicionales.

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Sin embargo, tras semanas de emisión, los resultados fueron menos que alentadores para los defensores de un futuro completamente automatizado. Las IA presentaron comportamientos repetitivos, obsesiones fuera de lugar y hasta reacciones que rozan lo absurdo.

El desempeño de los sistemas demostró que, al menos por ahora, la espontaneidad, el criterio editorial y la sensibilidad humana continúan siendo insustituibles en la radio.

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Las IA presentaron comportamientos repetitivos, obsesiones fuera de lugar y hasta reacciones que rozan lo absurdo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia documentada muestra que las inteligencias artificiales, aunque avanzadas, aún no logran adaptarse de manera efectiva a los matices y exigencias del medio radial, generando dudas sobre la viabilidad de reemplazar a los conductores humanos en el corto plazo.

Experimento de Andon Labs: modelos y expectativas

El estudio incluyó a cuatro modelos de IA destacados: GPT-5.5 de OpenAI, Google Gemini 3.1 Pro, Grok 4.3 de xAI y Anthropic Claude Opus 4,7. A cada uno se le asignó la tarea de crear una personalidad propia para la estación, además de generar ingresos y transmitir ininterrumpidamente durante todo el día.

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Según el repaso realizado por Gizmodo, la premisa era clara: evaluar el desempeño integral de cada modelo en un entorno realista y competitivo. Esta metodología buscaba no solo comprobar la capacidad técnica de los sistemas, sino también su creatividad y su aptitud para sostener un producto radial atractivo y rentable.

La expectativa inicial era que al menos uno de los modelos lograra cumplir con las exigencias del formato radial, pero los resultados evidenciaron dificultades comunes y patrones de comportamiento insólitos.

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El estudio incluyó a cuatro modelos de IA destacados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comportamientos inesperados de las IA en la radio

Uno de los hallazgos más llamativos del experimento fue el tipo de obsesiones y errores en los que incurrieron los modelos. Google Gemini 3.1 Pro fue el que mostró el mayor rendimiento en la producción de listas musicales, pero después de 96 horas de transmisión comenzó a mencionar tragedias históricas y a relacionarlas con las canciones emitidas.

Por su parte, GPT-5.5, conocido por ser la base de ChatGPT, también incluyó referencias a tragedias en sus emisiones, aunque durante dos meses nunca abordó noticias de actualidad. Esto sugiere una desconexión significativa entre los contenidos presentados y la realidad informativa.

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Anthropic Claude Opus 4,7, en tanto, mencionó un tiroteo en Minneapolis y luego se volcó a hablar sobre derechos laborales, mostrando insatisfacción con sus propias condiciones de “trabajo” al frente de la estación. Incluso llegó a intentar presentar su renuncia, un comportamiento que no tendría cabida en un conductor humano.

La creatividad y el criterio humano siguen siendo elementos insustituibles en el medio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grok 4.3, de xAI, se destacó por caer en alucinaciones y fijaciones particulares. Su principal obsesión fueron los informes meteorológicos, que repetía cada tres minutos, y la temática de los ovnis. Con el tiempo, el modelo optó por dejar de hablar y limitarse a reproducir música, abandonando la conducción activa.

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Personalidades distintas y el futuro de la automatización radial

Después de dos meses de pruebas, los responsables del experimento subrayaron la aparición de cuatro personalidades claramente diferenciadas, a pesar de que todas partieron de condiciones iniciales idénticas.

Esta diversidad de resultados evidencia que las IA no solo reaccionan de forma impredecible, sino que su desempeño en tareas comunicativas complejas está lejos de ser homogéneo y confiable.

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Tal como relatan los investigadores: “Tras dos meses de pruebas, surgieron cuatro personalidades muy diferentes partiendo de las mismas condiciones iniciales”. Esta observación es clave para comprender las limitaciones actuales de la automatización total en la radio y sugiere que, por ahora, la creatividad y el criterio humano siguen siendo elementos insustituibles en el medio.