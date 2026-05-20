Olvídate de Magis TV o XUPER TV: la única app segura y legal para ver el último capítulo de The Boys

The Boys ha llamado la atención por contar una historia de superhéroes distinta a lo que se plasmado en la televisión. (Foto: Prime Video)

El esperado desenlace de The Boys se convierte esta semana en uno de los eventos más destacados. La quinta y última temporada de la serie producida por Amazon Studios llega a su capítulo final, generando gran expectativa entre los seguidores que buscan conocer el destino de sus personajes principales.

Ante la proximidad del estreno, surgen alternativas para acceder al contenido fuera de las vías oficiales. Aplicaciones ilegales como Magis TV y XUPER TV ofrecen la serie sin suscripción formal, atrayendo a usuarios en Argentina, Colombia y México.

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Sin embargo, según advirtieron especialistas en ciberseguridad y autoridades, estas opciones implican múltiples riesgos tanto para la privacidad como para la seguridad de los dispositivos.

Cuál es la única aplicación segura y legal para ver The Boys

Los usuarios se deben suscribir a Prime Video para visualizar la serie de forma segura. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

El acceso legal y seguro a la serie está garantizado únicamente a través de Prime Video, el servicio streaming de Amazon. Esta plataforma posee los derechos exclusivos de transmisión, lo que significa que cualquier otro canal de visualización resulta no autorizado y, en muchos casos, ilegal.

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Solo las plataformas oficiales pueden asegurar la integridad de la información personal y financiera del usuario. Prime Video cuenta con mecanismos de autenticación robustos y soporte técnico directo, lo que reduce la exposición a amenazas cibernéticas y fraudes.

Además, el catálogo de la plataforma garantiza que los episodios se encuentren disponibles en alta definición y con subtítulos en varios idiomas.

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Por qué Magis TV y XUPER TV no son alternativas confiables para los usuarios

Magis TV y XUPER TV solo se pueden descargar de forma insegura y por APK. (Fotocomposición Infobae)

Las aplicaciones como Magis TV y XUPER TV han ganado popularidad en los últimos meses, sobre todo en Latinoamérica, al prometer acceso gratuito o a bajo costo a series, películas y deportes.

No obstante, un análisis realizado por ESET reveló que estas plataformas solicitan permisos intrusivos en los dispositivos, lo cual representa un peligro para la privacidad.

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Entre los permisos críticos se encuentran la capacidad de recuperar información sobre las tareas ejecutadas, acceder y modificar archivos en el almacenamiento externo y publicar notificaciones. Esto permite que aplicaciones maliciosas descubran información privada e incluso manipulen archivos sensibles del usuario.

Qué riesgos representa instalar aplicaciones piratas en un dispositivo

Los permisos solicitados por apps piratas pueden exponer información personal y archivos sensibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Instalar aplicaciones piratas como Magis TV o XUPER TV puede exponer los dispositivos a una variedad de amenazas. Según los expertos, estas aplicaciones pueden acceder a fotos, videos, documentos y archivos de audio almacenados en el dispositivo, facilitando el robo de información personal o confidencial.

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Asimismo, permiten la publicación de notificaciones que pueden utilizarse para enviar spam, intentos de phishing o incluso contenido inapropiado. Otra amenaza clave es la capacidad de estas apps para engañar a los usuarios con actualizaciones falsas, que muchas veces contienen malware o spyware.

Un atacante podría modificar o borrar archivos importantes, inyectar software malicioso o robar datos personales, desembocando en la pérdida de información o el compromiso total del dispositivo.

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Cuáles advertencias lanzaron autoridades internacionales sobre las apps ilegales

Entidades como INTERPOL han emitido sanciones en contra de servicios ilegales. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)

La INTERPOL ha alertado sobre los riesgos asociados al consumo de contenido pirateado a través de plataformas ilegales. Según reportó la organización, los usuarios pueden convertirse en víctimas de robo de datos personales, información bancaria o credenciales confidenciales.

Los métodos de pago disponibles en estas aplicaciones suelen carecer de seguridad, incrementando la probabilidad de fraude con tarjetas de crédito u otras estafas financieras.

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La ausencia de actualizaciones legítimas en productos obtenidos por vías no autorizadas puede generar fallos de seguridad y problemas de funcionamiento. Estas brechas permiten que los dispositivos permanezcan vulnerables a ataques, facilitando el acceso de ciberdelincuentes a la información almacenada.

Por estas razones, especialistas en ciberseguridad sugieren utilizar únicamente plataformas oficiales para el consumo de contenidos audiovisuales. El uso de servicios oficiales garantiza la protección de los datos personales.

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