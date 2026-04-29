The Boys en Magis TV o XUPER TV: por qué ver esta serie en apps piratas es peligroso para tus datos

The Boys ha ganado popularidad por narrar una historia de superhéroes distinta a lo conocido. (Foto: Prime Video)

El estreno de la última temporada de The Boys ha generado una ola de expectativa entre los seguidores de la serie, pero es clave que los usuarios vean cada capítulo desde la plataforma oficial y eviten elegir aplicaciones piratas como Magis TV o XUPER TV, porque su uso supone un gran riesgo para sus datos privados.

Al elegir alternativas ilegales, los usuarios pueden pensar que solo están ahorrando dinero. Sin embargo, el uso de aplicaciones streaming pirata implica riesgos importantes, sobre todo para la seguridad de los datos personales y la integridad de los dispositivos.

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Expertos como ESET advierten que estos servicios pueden convertirse en una puerta de entrada para amenazas digitales y consecuencias legales.

Qué peligros acechan en las aplicaciones de streaming pirata

Las aplicaciones streaming pirata como Magis TV y XUPER TV no suelen estar disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a buscar los archivos de instalación en sitios web alternativos, donde los controles de calidad y seguridad son casi inexistentes.

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Las apps fuera de tiendas oficiales carecen de controles de seguridad y pueden convertirse en vectores de software malicioso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta situación convierte a estas plataformas ilegales en un espacio propicio para la distribución de software malicioso, que compromete el funcionamiento del dispositivo y los datos del propietario.

El análisis realizado por ESET revela que las aplicaciones descargadas fuera de las tiendas oficiales frecuentemente contienen permisos críticos e invasivos, catalogados como potencialmente indeseables (PUA).

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Estos permisos permiten a las apps acceder a información sensible del dispositivo, lo que aumenta en gran manera la exposición a riesgos de seguridad.

Cómo compromete la instalación de apps piratas a la red doméstica

Uno de los principales peligros radica en la posibilidad de que las aplicaciones pirata comprometan no solo el dispositivo en el que se instalan, sino además, toda la red doméstica conectada.

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El uso de plataformas piratas puede facilitar la entrada de malware y poner en riesgo los dispositivos y la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que el ingreso de software malicioso puede facilitar la instalación de spyware, troyanos y herramientas dedicadas al robo de información personal. Esta amenaza se extiende más allá del usuario individual, pudiendo impactar a todos los dispositivos conectados a la misma red WiFi.

Asimismo, algunos permisos concedidos por estas aplicaciones pueden ser empleados para acceder a fotos, archivos, grabaciones de voz y documentos. La obtención de datos privados pone en riesgo la privacidad y puede derivar en la utilización maliciosa de información sensible o en intentos de extorsión.

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Qué tipo de datos personales quedan expuestos al usar Magis TV o XUPER TV

Las aplicaciones como Magis TV pueden solicitar acceso a tareas en ejecución, sistemas de archivos y almacenamiento externo. Según ESET, esto permite que un atacante obtenga detalles sobre el uso de otras aplicaciones, acceda a fotos, videos y documentos, así como lea archivos de audio almacenados en el dispositivo.

Permisos críticos e invasivos pueden habilitar el acceso no autorizado a fotos, documentos y otra información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro riesgo identificado es la capacidad de estas apps para solicitar la instalación de paquetes adicionales, lo que facilita la propagación de malware y spyware.

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Los atacantes pueden engañar a los usuarios para que instalen actualizaciones falsas que, en realidad, esconden programas maliciosos diseñados para robar contraseñas y otra información confidencial.

Cuáles consecuencias legales hay por usar servicios streaming pirata

El acceso a contenido sin los derechos de transmisión adecuados constituye una vulneración de la propiedad intelectual. ESET y autoridades internacionales como INTERPOL alertan que el uso de plataformas como Magis TV o XUPER TV puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet e incluso en acciones judiciales.

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Las leyes de derechos de autor son claras respecto a la retransmisión de contenido protegido, y los usuarios que optan por estas vías ilícitas pueden enfrentarse a sanciones legales.

El uso de aplicaciones ilegales puede derivar en bloqueos de internet y sanciones judiciales por infringir derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos países, los gobiernos y las entidades responsables del cumplimiento de la ley han reforzado sus acciones contra los servicios piratas, lo que ha resultado en el cierre de plataformas y en sanciones económicas para los implicados. Esto añade un nivel adicional de riesgo para quienes deciden utilizar estas aplicaciones.

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Cuál es la única plataforma segura para ver The Boys

La única manera de acceder de forma segura a los nuevos episodios de The Boys es a través de la plataforma oficial que posee los derechos de transmisión. Actualmente, Amazon Prime Video es la única empresa autorizada para emitir la serie de manera legal y segura en la mayor parte de los países de habla hispana.

Utilizar la plataforma oficial garantiza que los datos personales permanezcan protegidos y que el usuario no se exponga a riesgos innecesarios.