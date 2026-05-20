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Gmail cambia de imagen: aprende a eliminar archivos para obtener más almacenamiento

Gmail ofrece comandos de búsqueda avanzados que facilitan la eliminación de correos con archivos adjuntos grandes

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El nuevo diseño de iconos en Gmail y Google Workspace introduce degradados y formas geométricas, renovando la imagen visual de las aplicaciones. (Reuters)
Google ha impulsado una renovación total en la imagen de sus principales aplicaciones, entre ellas Gmail. Este cambio no solo abarca el diseño visual de los iconos, sino que también coincide con una preocupación cotidiana para millones de usuarios: cómo gestionar y liberar espacio de almacenamiento en la cuenta de correo.

El nuevo estilo de los iconos, ya visible en Gmail y otras herramientas de Google Workspace, introduce degradados suaves y formas geométricas fusionadas, abandonando los colores sólidos y las figuras planas que caracterizaban a la suite durante la última década.

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Métodos efectivos para liberar espacio en Gmail

Para quienes reciben el aviso de que su cuenta de Gmail está por alcanzar el límite de almacenamiento, existen varias formas prácticas de recuperar espacio sin recurrir a soluciones pagas. Google recomienda enfocarse en cinco acciones principales que permiten eliminar mensajes y archivos innecesarios de manera rápida y segura.

En primer lugar, es eficaz filtrar y borrar los correos electrónicos más grandes, especialmente aquellos que contienen archivos adjuntos voluminosos. Utilizar la barra de búsqueda con el comando “has:attachment larger:15M” muestra todos los mensajes con archivos de más de 15 MB.

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La nueva identidad visual de Gmail refuerza la integración con Material You, priorizando personalización, armonía cromática y adaptabilidad a diferentes dispositivos.(GOOGLE)
La nueva identidad visual de Gmail refuerza la integración con Material You, priorizando personalización, armonía cromática y adaptabilidad a diferentes dispositivos.(GOOGLE)

El usuario puede revisar esa lista, descargar a su computadora los documentos que desee conservar y eliminar los que ya no sean necesarios. Es importante recordar que, para liberar espacio de forma efectiva, hay que vaciar posteriormente la papelera.

El siguiente paso recomendado es localizar y borrar mensajes antiguos. Introduciendo el comando “older_than:3y” en la barra de búsqueda, Gmail filtrará todos los correos recibidos hace más de tres años. Al revisar estos mensajes, el usuario puede decidir cuáles eliminar y, si lo considera necesario, archivar previamente los que quiera conservar fuera de la nube de Google.

Otra alternativa útil es buscar todos los mensajes que contienen archivos adjuntos, sin importar el tamaño. Con el comando “has:attachment”, se obtiene una visión global de los correos que probablemente están ocupando más espacio que los de solo texto. Repetir el proceso de descarga y eliminación según el criterio personal ayuda a mantener la cuenta optimizada.

Las newsletters y mensajes masivos de grupos o empresas también representan una fuente de saturación frecuente. Buscar palabras como “unsubscribe” o “cancelar suscripción” facilita la identificación de estos correos promocionales. Seleccionarlos y eliminarlos en bloque permite ahorrar espacio de inmediato.

Persona utilizando una computadora portátil con el logotipo de Gmail en pantalla, sobre un escritorio con taza, cuaderno, bolígrafo, teléfono y ratón.
Eliminar mensajes antiguos mediante filtros como “older_than:3y” se perfila como una de las estrategias más eficientes para optimizar el almacenamiento en Gmail. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al utilizar el enlace de baja incluido en estos correos, el usuario evita que el problema se repita en el futuro.

Mantener la costumbre de vaciar la papelera y la carpeta de “Spam” de forma regular es el último consejo clave. Los mensajes eliminados permanecen en esos lugares treinta días antes de borrarse definitivamente, por lo que este paso resulta crucial para liberar espacio disponible de verdad.

Impacto del nuevo diseño en la experiencia de usuario

La llegada de los nuevos iconos de Google Workspace marca un quiebre en la identidad visual de las aplicaciones. Gmail mantiene el color rojo, pero lo hace a través de una estética renovada que se adapta a los principios de Material You, el lenguaje visual de Android 12. La personalización, la armonía cromática y la adaptabilidad a cualquier entorno de pantalla son ahora las prioridades del diseño.

Esta integración refuerza el papel de la inteligencia artificial en la plataforma, anticipando posibles acciones del usuario y modificando dinámicamente los iconos internos según patrones de uso recientes.

El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.
El rediseño de los iconos unifica la imagen de Gmail, Drive, Docs, Sheets y Calendar bajo una estética moderna y homogénea.

Cuáles son los límites de almacenamiento en Gmail

El espacio de almacenamiento en una cuenta de Google se distribuye entre tres servicios principales: Gmail, Google Drive y Google Fotos. Las cuentas gratuitas suelen disponer de 15 GB en total, lo que implica que el uso de cualquiera de estos servicios afecta directamente la capacidad disponible en los demás.

En Gmail, el almacenamiento se destina a correos enviados, recibidos, papelera y spam, con especial impacto de aquellos mensajes que contienen archivos adjuntos grandes. Google Drive, por su parte, suma todos los documentos, hojas de cálculo, imágenes y videos que el usuario almacene, incluyendo el contenido recibido a través de la función “Compartido conmigo”.

En Google Fotos, desde junio de 2021, tanto las fotos como los videos, incluso en calidad reducida, consumen espacio de la cuota común.

Cuando se alcanza el límite, no es posible enviar ni recibir más correos hasta que se libere espacio o se adquiera almacenamiento adicional. Por eso, aplicar periódicamente los métodos de limpieza recomendados puede evitar interrupciones y mantener la cuenta en funcionamiento óptimo.

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