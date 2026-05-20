Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

El pelo de mascotas en la ropa representa un desafío cotidiano que complica tanto la higiene del hogar como el rendimiento de la lavadora.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes conviven con mascotas en casa conocen bien el dilema: tras lavar mantas, sábanas o prendas cubiertas de pelo animal, la lavadora parece no lograr eliminar por completo esos restos. El reto de quitar los pelos de perro y gato de la ropa no solo influye en la higiene de las prendas, sino que también puede afectar el funcionamiento del electrodoméstico, provocando atascos y malos olores.

Con la proliferación de textiles y tapicerías en el hogar, la presencia de pelo se multiplica rápidamente, convirtiéndose en un problema cotidiano para muchas familias.

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Por qué los pelos de mascotas son un desafío en la colada

El pelo de los animales suele adherirse con facilidad a los tejidos, en especial aquellos de textura más gruesa o electrostática. Una vez dentro de la lavadora, estos restos pueden acumularse en el tambor, el filtro o los conductos internos.

Si no se toman precauciones, al finalizar el ciclo de lavado la ropa puede salir limpia, pero aún llena de pelos, y el electrodoméstico puede resentirse a largo plazo.

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Rodillos adhesivos para pelusas y paños de microfibra humedecidos destacan como soluciones efectivas para pretratar textiles cubiertos de pelo animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir averías y obtener resultados óptimos, es fundamental eliminar la mayor cantidad de pelos posible antes de iniciar la colada. Además, existen trucos y herramientas que facilitan este proceso, así como tecnologías específicas en los modelos de lavadoras más recientes.

Trucos para eliminar el pelo de la ropa antes y durante el lavado

Existen estrategias sencillas que pueden aplicarse con cualquier lavadora tradicional. El primer paso consiste en pretratar la ropa antes de introducirla en el tambor. Se recomienda el uso de rodillos adhesivos para pelusas, que recogen la mayor parte del pelo visible en mantas, sábanas y prendas.

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También es útil pasar un trapo de microfibra ligeramente humedecido por las superficies textiles, ya que su composición de poliéster y poliamida permite atrapar los pelos sueltos con eficacia. Incluso se puede introducir uno de estos trapos en la lavadora junto con la ropa, preferentemente de color blanco para evitar transferencias de color, colaborando en la recolección de los pelos durante el ciclo.

Entre los métodos más prácticos se encuentra el uso de vinagre blanco. Agregar un par de cucharadas al cajón del detergente ayuda a despegar los pelos adheridos, gracias a las cualidades desengrasantes y desodorizantes del vinagre. Se aconseja reservar este truco para prendas resistentes y de colores oscuros, ya que en piezas delicadas puede provocar desteñidos.

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El vinagre blanco en la colada ayuda a despegar pelos y elimina olores, aunque conviene reservarlo para prendas resistentes y oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra estrategia consiste en utilizar la secadora antes del lavado. Un ciclo corto sin calor, acompañado de una hoja de secadora, permite que buena parte del pelo se acumule en la bandeja y no llegue a la lavadora. Posteriormente, la ropa puede lavarse de manera habitual, logrando una colada más limpia.

Además de los métodos anteriores, existen utensilios de uso común que pueden ser aliados en la limpieza de la ropa. Los guantes de goma o látex, humedecidos ligeramente, generan electricidad estática que atrae los pelos cuando se frotan sobre las prendas.

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Los rollos adhesivos siguen siendo una opción rápida, y pueden fabricarse de forma casera utilizando cinta de embalar ancha, enrollada de manera que la parte adhesiva quede hacia fuera.

El estropajo de cocina también resulta efectivo. Una esponja limpia y seca puede pasarse lentamente por la prenda, recogiendo los pelos que se adhieren a su superficie. Además, se puede introducir un estropajo nuevo dentro de la lavadora, junto con la ropa y sin sobrecargar el tambor, para que recoja los pelos durante el ciclo de lavado.

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Guantes de goma, estropajos y cintas adhesivas de embalar ofrecen métodos caseros y económicos para retirar pelo de mascotas de la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnologías en las lavadoras para limpiar pelos de mascotas

Los fabricantes han detectado la demanda de soluciones específicas para hogares con mascotas. Modelos recientes de marcas como LG (Pet Care), Beko (Ropa sin Pelos), Samsung (Bespoke AI) y Whirlpool (Ciclo Mascotas) integran funciones orientadas a eliminar tanto los pelos como los olores y bacterias de los textiles.

Estas tecnologías combinan ciclos de agua caliente y prelavados intensivos, aclarados adicionales y filtros físicos de mayor capacidad. El objetivo es ablandar las fibras, separar los pelos de las prendas y atraparlos en filtros especiales, más grandes y accesibles que los convencionales.

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Algunas lavadoras modernas emplean además sistemas de agitación con agua a presión y sensores de humedad y temperatura, optimizando el proceso para que los pelos se desprendan más fácilmente de los tejidos.