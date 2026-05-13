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Starlink limita la velocidad tras un uso intensivo: así funcionan las nuevas restricciones en sus tarifas “ilimitadas”

El servicio satelital de Elon Musk aplica reducción de velocidad tras un uso intensivo para evitar la congestión de la red, priorizando a los usuarios que no superan el umbral de consumo

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Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone en posición vertical, mostrando claramente el logo blanco de Starlink en la pantalla oscura.
Starlink limita la velocidad en sus planes “ilimitados”: cómo funcionan las nuevas restricciones y a quién afectan - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de internet satelital Starlink, impulsado por Elon Musk, introdujo nuevas restricciones en sus planes “ilimitados” ante el incremento de usuarios y la creciente demanda sobre su red de satélites.

Aunque la compañía se posicionó como una alternativa con datos sin límites para zonas rurales y remotas, ahora aplica límites de velocidad tras un uso intensivo, una decisión que impacta la experiencia de quienes dependen de una conexión constante y rápida.

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Esta medida responde a la necesidad de evitar la congestión de la red y asegurar que todos los clientes mantengan un nivel de servicio aceptable. El aumento sostenido de clientes llevó a la compañía a revisar sus políticas y a adoptar un sistema de gestión similar al de operadores móviles: el acceso ilimitado se mantiene, pero con velocidades reducidas una vez superado cierto umbral de consumo de datos.

Elon Musk tiene en mente para Starlink convertirse más que en solo internet satelital.
Internet satelital y gestión de tráfico: lo que debes saber sobre las nuevas restricciones de Starlink

Cómo funcionan las nuevas restricciones

Starlink ofrece actualmente tres tarifas principales: una opción de 100 Mbps, otra de 200 Mbps y una tercera que promete la máxima velocidad posible según la disponibilidad del servicio en cada momento. Si bien todas estas tarifas se anuncian como ilimitadas, en la práctica existe un límite no oficial de consumo, superado el cual la velocidad se reduce hasta el siguiente ciclo de facturación.

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Por ejemplo, en el caso del plan de 200 Mbps, el límite se sitúa alrededor de los 10 TB mensuales. Al llegar a ese volumen de datos, la compañía notifica al usuario por correo electrónico e informa que la velocidad máxima quedará restringida hasta el mes siguiente. Este límite no se menciona de forma explícita en las condiciones generales, pero varios usuarios confirmaron el funcionamiento de esta política.

¿Qué ocurre una vez superado el límite?

Después de alcanzar el umbral de consumo, Starlink no suspende el acceso a internet, pero sí aplica una reducción significativa de la velocidad. La conexión sigue funcionando, aunque se prioriza el tráfico de quienes no han superado el límite, especialmente en momentos de alta demanda o congestión de la red.

Esta estrategia busca asegurar que todos los usuarios disfruten de una experiencia razonablemente equitativa, sin saturar la capacidad de los satélites.

Vista sobre el hombro de una persona que sostiene un teléfono móvil con el logo blanco de Starlink sobre fondo negro en la pantalla.
Así funcionan los límites de Starlink: priorización de usuarios y reducción de velocidad tras uso intensivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema implementado por Starlink se basa en el acceso prioritario. Los clientes que no han alcanzado el límite de consumo tienen preferencia cuando la red está sobrecargada. Aquellos que superan el umbral permanecen conectados, aunque con velocidades inferiores, una práctica habitual en el sector de las telecomunicaciones móviles.

Esta gestión dinámica del tráfico depende de la ubicación y la cantidad de usuarios activos en cada región. Las zonas con mayor concentración de clientes pueden experimentar mayores caídas de velocidad tras superar el límite, mientras que en áreas menos saturadas, el impacto puede ser menor.

Situaciones donde Starlink es útil y casos en los que no conviene

¿Dónde ofrece ventajas reales Starlink?

El servicio se destaca en contextos donde la infraestructura tradicional de internet no está disponible o resulta deficiente. En zonas rurales, campos, explotaciones agrícolas y emprendimientos turísticos, Starlink ofrece velocidades de entre 50 y 200 Mbps y latencias de 20 a 40 milisegundos, suficientes para streaming, videollamadas y trabajo remoto.

También resulta útil en movilidad, permitiendo conexión en vehículos, embarcaciones o situaciones itinerantes.

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra.
Starlink ajusta su política de datos: acceso ilimitado con reducción de velocidad para evitar saturación de la red - (SpaceX)

En estos escenarios, la alternativa satelital de Starlink representa una mejora notable frente a opciones limitadas o inestables, ya que la fibra óptica y otros servicios cableados no están presentes.

¿Cuándo Starlink no es la mejor opción?

En áreas urbanas o con buena cobertura de fibra óptica, Starlink pierde competitividad. La fibra ofrece mayor velocidad, menor latencia, mayor estabilidad y un costo mensual más bajo. Además, no depende de la visibilidad del cielo ni de las condiciones climáticas, factores que pueden afectar la conexión satelital.

El costo inicial del kit de instalación de Starlink, que incluye antena y router, representa una inversión considerable que no existe en los servicios tradicionales de internet por cable. Por ello, en ciudades y zonas con acceso a fibra, Starlink suele funcionar como respaldo, no como la opción principal.

Starlink prioriza el tráfico en horarios de alta demanda, lo que puede afectar la experiencia de algunos usuarios. La decisión de contratar el servicio depende, en última instancia, de la disponibilidad de alternativas cableadas en la región.

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