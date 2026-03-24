Ni guiones ni voces hechas por IA: Capcom revela cómo usará la tecnología solo para acelerar el desarrollo

Capcom asegura que no usará IA en sus videojuegos.

Capcom ha definido su postura frente al uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria: no incorporará contenido generado por esta tecnología directamente en sus videojuegos, aunque sí la utilizará de forma activa durante el proceso de desarrollo para mejorar la eficiencia y productividad.

La aclaración se produjo durante una sesión informativa con inversores, en medio del creciente debate sobre el papel de la IA en la creación de contenidos.

La compañía japonesa, responsable de franquicias como Resident Evil, Street Fighter y Devil May Cry, respondió a preguntas relacionadas con las tendencias del sector, donde la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial ha ido en aumento.

Capcom aseguró que solo usará la IA para el proceso de desarrollo de sus juegos.

En ese contexto, Capcom fue enfática al señalar que no planea incluir materiales generados por IA en el contenido final de sus juegos. Esto implica que elementos como personajes, escenarios o narrativas no serán creados directamente por sistemas automatizados, manteniendo así un enfoque centrado en el trabajo creativo humano.

Sin embargo, la empresa también dejó claro que no se opone al uso de esta tecnología. Por el contrario, planea integrarla en distintas etapas del desarrollo de videojuegos.

“Planeamos utilizar activamente esta tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad en el proceso de desarrollo del juego”, indicó la compañía, al detallar que actualmente explora su aplicación en áreas como gráficos, sonido y programación.

Capcom aseguró que no se opone al avance de la IA, pero prefiere que la parte creativa sea humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque refleja una estrategia híbrida, en la que la inteligencia artificial se emplea como herramienta de apoyo, pero no como sustituto del proceso creativo principal. De esta manera, Capcom busca aprovechar las ventajas de la automatización sin comprometer la identidad de sus productos.

La postura no resulta del todo nueva. En enero pasado, Google Cloud en Japón ya había dado a conocer parte de esta estrategia en su blog oficial, donde se mencionaba la colaboración con Capcom para implementar soluciones de IA generativa orientadas a optimizar el desarrollo de videojuegos.

En ese entonces, el director técnico de la compañía, Kazuki Abe, explicó que uno de los procesos más demandantes en la producción de un videojuego es la fase de conceptualización. En particular, destacó la “lluvia de ideas” necesaria para construir el mundo del juego, una etapa en la que la IA puede aportar valor.

Con el uso de la IA, Capcom señaló que podría acelerar el desarrollo de los videojuegos.

Según Abe, la empresa ya utiliza estas herramientas para generar ideas iniciales en formato de texto, crear imágenes de referencia, sugerir variaciones y evaluar conceptos antes de su implementación. Este uso permite acelerar ciertas tareas y reducir la carga de trabajo en fases tempranas del desarrollo.

El avance de la inteligencia artificial en la industria del videojuego ha generado posiciones diversas entre las compañías. Mientras algunas exploran su uso en la creación directa de contenido, otras, como Capcom, optan por limitar su aplicación a procesos internos.

El debate se centra principalmente en el equilibrio entre eficiencia tecnológica y creatividad humana. La posibilidad de generar contenido mediante IA plantea interrogantes sobre la autoría, la calidad y el impacto en los profesionales del sector.

Megaman es uno de los proyectos de Capcom. (Capcom)

En este escenario, la decisión de Capcom apunta a preservar el control creativo sobre sus producciones, al tiempo que incorpora herramientas que pueden agilizar el desarrollo. La empresa reconoce así el potencial de la inteligencia artificial como recurso técnico, pero establece límites claros en su uso dentro del producto final.

A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que más compañías definan estrategias similares o divergentes. Por ahora, Capcom se posiciona en un punto intermedio, donde la IA funciona como apoyo en la producción, pero no como protagonista en la experiencia de juego.