Amazon renueva su asistente con Alexa+: una IA capaz de realizar tareas complejas directamente desde la app

Amazon empezó a integrar Alexa+ en sus aplicaciones de compra.

Amazon inició una nueva etapa en su estrategia de inteligencia artificial con la integración de Alexa+ dentro de su aplicación móvil y sitio web. La compañía reemplazó su antiguo sistema de búsqueda y dejó atrás a Rufus, su anterior asistente, para apostar por una IA mucho más avanzada, capaz de mantener conversaciones naturales, analizar hábitos de compra y ejecutar tareas complejas directamente desde la plataforma.

El cambio busca transformar por completo la experiencia de compra dentro de Amazon. En lugar de depender de búsquedas tradicionales mediante palabras clave, los usuarios ahora podrán conversar con Alexa+ como si se tratara de un asistente personal inteligente. La IA interpretará necesidades, contexto e historial de consumo para ofrecer respuestas y recomendaciones mucho más precisas.

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Según explicó Amazon, Alexa+ incorpora capacidades de razonamiento avanzado y memoria contextual. Esto significa que podrá recordar conversaciones previas, identificar preferencias del usuario y tomar decisiones automáticas relacionadas con compras, precios y productos.

La imagen ilustra cómo Alexa asiste en la creación de recordatorios y la búsqueda de regalos a través de su aplicación móvil y un altavoz inteligente. (Amazon)

Una de las funciones más destacadas es “Alexa Shopping”, el nuevo sistema de asistencia integrado en la tienda digital de Amazon. El asistente no solo buscará productos dentro del catálogo, sino que también analizará información del historial de compras y datos de navegación para responder consultas específicas.

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Por ejemplo, si un usuario pregunta cuándo fue la última vez que compró pilas o solicita recomendaciones para una rutina de cuidado facial masculina, Alexa+ podrá revisar pedidos anteriores y ofrecer una respuesta inmediata basada en datos reales de la cuenta.

Amazon también incorporó herramientas automatizadas enfocadas en el seguimiento de precios. Alexa+ será capaz de rastrear el historial de valor de un producto durante un año completo y configurar alertas automáticas cuando detecte ofertas o descuentos relevantes.

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Múltiples interfaces de Amazon.com, incluyendo aplicaciones móviles y web, muestran la integración de Alexa para facilitar la experiencia de compra de los usuarios. (Amazon)

La compañía añadió además una función de compras programadas, donde el usuario podrá establecer instrucciones específicas para futuras adquisiciones. Entre los ejemplos presentados aparece la posibilidad de ordenar automáticamente un protector solar si baja de determinado precio y si no fue comprado recientemente.

Sin embargo, una de las novedades más llamativas es la función “Buy for Me”. Con esta herramienta, Alexa+ actuará como un agente de compras inteligente capaz de buscar productos fuera de Amazon y encontrar la opción más económica disponible en otras páginas web.

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La IA podrá comparar precios, analizar disponibilidad y completar compras incluso en tiendas ajenas al ecosistema de Amazon, algo que representa un cambio importante frente al modelo tradicional de comercio electrónico centrado únicamente en el catálogo propio de la empresa.

Una secuencia de imágenes ilustra cómo la tecnología de asistentes de voz facilita las compras al establecer alertas de precios y notificar ofertas en teléfonos móviles y pantallas inteligentes. (Amazon)

Otro de los puntos clave de Alexa+ será la continuidad entre dispositivos. Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa, explicó que el sistema recordará conversaciones iniciadas desde distintos equipos del ecosistema Amazon.

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De esta manera, un usuario podrá comenzar una consulta desde un altavoz Echo y continuarla después desde la aplicación móvil o la web sin perder el contexto. Según la empresa, esto permitirá automatizar tareas cotidianas y ofrecer recomendaciones más precisas en función de la actividad del usuario.

Amazon mostró ejemplos donde Alexa+ sugiere productos relacionados automáticamente a partir de conversaciones previas. Si una persona consulta el pronóstico del tiempo y se anuncian lluvias, la IA podría recomendar paraguas o ropa impermeable disponible con entrega rápida.

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La renovación también alcanza a los dispositivos físicos de la compañía. Los modelos Echo Show 15 y Echo Show 21 recibirán una nueva interfaz enfocada en compras, incorporando controles táctiles más avanzados y una experiencia similar a la de un smartphone.

Alexa+ es el nuevo asistente de IA de Amazon dentro de su sistema de compras online.

Hasta ahora, las compras mediante estos dispositivos dependían principalmente de comandos de voz. Con la actualización, los usuarios podrán navegar visualmente por productos, gestionar métodos de pago y modificar direcciones de envío directamente desde la pantalla.

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A pesar de las nuevas capacidades, el lanzamiento también reabre el debate sobre privacidad y uso de datos personales. Para que Alexa+ funcione con todo su potencial, los usuarios deberán permitir que la IA acceda a información vinculada a compras, hábitos de consumo e historial de actividad dentro de Amazon.

La compañía sostiene que el objetivo es simplificar la experiencia de compra y ahorrar tiempo a los clientes. No obstante, el éxito del sistema dependerá en gran medida de la confianza que los usuarios estén dispuestos a depositar en una inteligencia artificial capaz no solo de recomendar productos, sino también de tomar decisiones y ejecutar compras de manera automática.

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Amazon confirmó que Alexa+ ya comenzó a desplegarse para clientes en Estados Unidos y se espera que llegue progresivamente a otras regiones durante los próximos meses.