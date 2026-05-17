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Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Estos espacios suelen guardar archivos previamente borrados, pero que las aplicaciones mantienen vigente por un tiempo

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Ilustración animada de los iconos oficiales de WhatsApp, Google Chrome y Google Fotos parcialmente dentro de una papelera de reciclaje azul y gris.
Las papeleras ocultas en WhatsApp, Google Fotos y Google Chrome pueden saturar la memoria del móvil si no se gestionan correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparente limpieza de archivos en los teléfonos suele ser una ilusión para millones de usuarios. WhatsApp, Google Fotos y Google Chrome esconden papeleras internas y sistemas de almacenamiento temporal que, si no se gestionan correctamente, pueden saturar la memoria y afectar el rendimiento del celular Android.

Descubrir dónde se ubican estas papeleras ocultas y cómo vaciarlas es clave para recuperar gigas y optimizar el funcionamiento del dispositivo.

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La papelera en Google Fotos: dónde está y cómo vaciarla

Google Fotos es uno de los ejemplos más claros de cómo las papeleras ocultas pueden consumir espacio. Cuando se elimina una imagen o un vídeo desde la aplicación, el archivo no desaparece de inmediato. En su lugar, se traslada a una carpeta de recuperación denominada “Papelera”, donde permanece almacenado durante varias semanas antes de eliminarse definitivamente.

Para liberar espacio de forma efectiva, es necesario acceder manualmente a esta papelera. El proceso es sencillo: primero se abre Google Fotos, luego se ingresa a la sección “Colecciones”, y dentro de ella se encuentra la “Papelera”.

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Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
Google Fotos almacena imágenes y vídeos eliminados en una papelera que mantiene los archivos durante semanas antes de borrarlos definitivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí se visualizan todos los archivos eliminados recientemente. Solo al vaciar manualmente esta carpeta, el usuario logra recuperar el espacio que seguía ocupado por elementos aparentemente borrados.

Este sistema permite restaurar imágenes eliminadas por error, pero si no se revisa con regularidad, puede acumular varios gigas de datos inútiles y ralentizar el teléfono.

WhatsApp: dónde está la papelera

En el caso de WhatsApp, el manejo de archivos ocultos es aún más complejo. La aplicación genera y almacena una enorme cantidad de datos residuales: vídeos reenviados, imágenes descargadas automáticamente, audios, documentos y archivos temporales. Incluso después de borrar conversaciones o contenido visible, muchos de esos elementos siguen ocupando memoria en segundo plano.

Para revisar y limpiar este almacenamiento, se debe abrir WhatsApp y dirigirse al menú de “Ajustes”. Dentro, hay que acceder a “Almacenamiento y datos” y pulsar en la opción “Administrar almacenamiento”.

WhatsApp - app - papelera - tecnología - 9 de abril
WhatsApp acumula archivos residuales como vídeos, imágenes y documentos que permanecen ocultos incluso tras borrar las conversaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En esa sección aparecen listados los archivos más pesados, los elementos reenviados repetidas veces y otros residuos acumulados en los chats. Es común que los usuarios descubran varios gigas ocupados por vídeos antiguos o imágenes olvidadas.

WhatsApp no cuenta con una papelera como tal, sino con un sistema de almacenamiento residual que solo se elimina si se revisa periódicamente esta sección y se borran de forma manual los archivos innecesarios. Mantener este hábito ayuda a evitar el colapso de la memoria interna y mejora la agilidad de la aplicación.

Google Chrome: la caché y la gestión de datos temporales

El navegador Google Chrome en Android también contribuye a la acumulación de archivos temporales. Su caché almacena imágenes, fragmentos de páginas web y otros datos con el objetivo de cargar los sitios más rápido en visitas futuras. Si bien esta función mejora la experiencia de navegación, el exceso de información guardada puede saturar el almacenamiento del móvil con el paso de los meses.

El procedimiento para limpiar la caché de Chrome es directo: hay que abrir el navegador, pulsar los tres puntos situados en la esquina superior derecha, ingresar en “Historial”, seleccionar “Eliminar datos de navegación” y marcar la opción “Imágenes y archivos almacenados en caché”.

Realizar esta limpieza de manera periódica libera espacio, especialmente en dispositivos con poca capacidad interna o uso intensivo del navegador.

Google Chrome en Android puede saturar el almacenamiento del móvil por el exceso de datos temporales y caché de navegación.(Fabian Sommer/dpa)
Google Chrome en Android puede saturar el almacenamiento del móvil por el exceso de datos temporales y caché de navegación.(Fabian Sommer/dpa)

Recomendaciones para optimizar el almacenamiento

Vaciar las papeleras y limpiar la caché de manera regular puede recuperar varios gigas de espacio y devolver agilidad al teléfono. No obstante, no se recomienda eliminar indiscriminadamente todos los archivos, ya que algunas cachés mejoran la operatividad de las aplicaciones. Lo ideal es realizar limpiezas periódicas, identificando los datos verdaderamente prescindibles: vídeos antiguos, descargas olvidadas y archivos duplicados.

Aplicaciones como Files by Google ofrecen herramientas automatizadas para analizar y eliminar archivos basura, memes repetidos o capturas antiguas que ocupan espacio sin aportar ninguna función real. Además, desde los ajustes de Android se puede acceder al apartado de “Almacenamiento” para revisar y gestionar las cachés, descargas y archivos temporales del sistema.

La gestión adecuada del almacenamiento en móviles Android requiere conocer y utilizar las funciones de limpieza de WhatsApp, Google Fotos y Google Chrome. Solo así es posible evitar la saturación de la memoria, mantener el dispositivo rápido y aprovechar al máximo su capacidad interna.

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