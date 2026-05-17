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Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

El dispositivo desarrollado en Penn State representa un avance crucial, permitiendo terapias menos invasivas y personalizadas gracias a la impresión 3D

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Implante arterial
Un implante bioelectrónico flexible promete revolucionar el tratamiento de la hipertensión - (Penn State)

La hipertensión es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, y millones de pacientes no logran controlarla solo con medicamentos. Ante este reto, investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) han desarrollado un implante bioelectrónico flexible, fabricado mediante impresión 3D, que puede reducir la presión arterial aplicando impulsos eléctricos suaves directamente sobre una arteria principal.

Esta tecnología, llamada CaroFlex, promete una nueva vía de tratamiento para quienes no responden a las terapias convencionales y marca un avance relevante en el campo de la medicina personalizada.

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La innovación cobra importancia hoy porque el control de la presión arterial continúa siendo un desafío global, especialmente en pacientes con hipertensión resistente. CaroFlex introduce un enfoque menos invasivo y más adaptable que los implantes tradicionales, abriendo la puerta a terapias bioelectrónicas que podrían reemplazar o complementar los fármacos en el futuro cercano.

Materiales blandos para una integración segura

Implante arterial
CaroFlex demuestra en pruebas con animales una reducción efectiva de la presión arterial, señalando el potencial de la bioelectrónica para pacientes que no responden a la medicación convencional - (Penn State)

A diferencia de la mayoría de los implantes, que emplean metales o plásticos rígidos, CaroFlex utiliza hidrogeles conductores y electrónica elástica impresa en 3D. Gracias a estos materiales, el dispositivo puede envolver la arteria y moverse al ritmo de los latidos sin causar daño ni perder eficacia con el tiempo. Un adhesivo similar a un gel fija el implante al tejido sin necesidad de puntos de sutura, lo que reduce el riesgo de inflamación y complicaciones postoperatorias.

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Según Tao Zhou, profesor asistente de ingeniería mecánica en Penn State, “los dispositivos convencionales pueden dañar el tejido con el tiempo debido a su rigidez, pero CaroFlex imita la flexibilidad de los tejidos humanos, logrando una integración mucho más natural y segura”.

Estimulación eléctrica dirigida al barorreflejo

El funcionamiento de CaroFlex se basa en la estimulación del barorreflejo, un mecanismo fisiológico clave para la regulación de la presión arterial. El implante se sitúa en el seno carotídeo, una zona de la arteria carótida rica en terminaciones nerviosas que detectan cambios de presión y envían señales al cerebro para ajustar el ritmo cardiaco y la tensión de los vasos sanguíneos.

Mediante impulsos eléctricos de baja frecuencia, el dispositivo modula la respuesta del organismo ante picos de presión, ayudando a mantener los valores en rangos saludables. Este tipo de terapia bioelectrónica representa una alternativa especialmente prometedora para pacientes con hipertensión resistente, para quienes los fármacos no resultan suficientes.

Resultados en laboratorio y pruebas en animales

Primer plano de una mujer sentada a una mesa de madera, con un manguito de tensiómetro digital gris en su brazo izquierdo y el aparato blanco al lado.
La innovación permite una integración segura en la arteria carótida, ofreciendo una alternativa menos invasiva y más adaptable frente a los dispositivos convencionales para tratar la hipertensión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de los ensayos en animales, los investigadores comprobaron la durabilidad y el rendimiento eléctrico del implante en laboratorio. El hidrogel mostró una gran resistencia al estiramiento, y el adhesivo mantuvo sus propiedades tras seis meses de almacenamiento. En pruebas con ratas, CaroFlex logró reducir la presión arterial en más del 15% en promedio, con cuatro de los cinco modos de estimulación probados.

Comparado con electrodos de platino convencionales, el nuevo implante ofreció un contacto más estable con el tejido y una estimulación eléctrica más uniforme. Las evaluaciones dos semanas después del implante mostraron baja inflamación y escasa respuesta inmune, lo que sugiere que el material del dispositivo es menos invasivo que otros enfoques.

Ventajas y próximos pasos

Entre las ventajas principales de CaroFlex destacan su capacidad de adaptación al movimiento natural de las arterias, la ausencia de cirugía invasiva y la posibilidad de personalizar el diseño mediante impresión 3D para cada paciente. Los resultados iniciales abren la puerta a estudios en animales de mayor tamaño y, posteriormente, a ensayos clínicos en humanos.

El equipo de Penn State planea optimizar el diseño y explorar la impresión 3D para desarrollar implantes a medida en enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas. Este avance podría revolucionar el tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades asociadas, integrando la electrónica flexible en terapias médicas de nueva generación.

El desarrollo de implantes inteligentes como CaroFlex refleja la convergencia entre ingeniería, biomedicina y tecnologías de fabricación avanzada. La posibilidad de regular la presión arterial de forma precisa y sostenible, sin los efectos secundarios de los fármacos, representa una transformación en la atención de la salud cardiovascular.

A medida que la investigación avance, esta clase de dispositivos podría convertirse en una herramienta fundamental para combatir la hipertensión y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

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