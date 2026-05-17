Estados Unidos

La IA te hace rendir más hoy pero te deja rindiendo menos mañana

Un experimento con 1.222 personas midió qué pasa cuando se retira el asistente: el rendimiento cae por debajo del de quienes nunca lo usaron, y el efecto aparece a los diez minutos

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Ilustración de dos escenas: a la izquierda, una persona con una nube de IA resuelve ejercicios; a la derecha, la misma persona cae, confundida, con papeles dispersos.
La ayuda de la inteligencia artificial mejora resultados inmediatos, pero puede afectar la autonomía cognitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagine a alguien resolviendo ejercicios de matemática con un chatbot al lado. Acierta más, va más rápido, se siente capaz. Después le sacan el chatbot sin aviso y le dan tres problemas del mismo tipo. No vuelve a su punto de partida. Cae por debajo de quien nunca tuvo el asistente. Y, sobre todo, abandona: deja problemas sin intentar.

Esa es la escena central de un estudio de Carnegie Mellon, la Universidad de Oxford, el MIT y la Universidad de California en Los Ángeles, una de las concentraciones de investigación en cognición humana y aprendizaje más sólidas del mundo. Los investigadores corrieron tres ensayos controlados con 1.222 participantes, en aritmética y comprensión lectora. El hallazgo se repite en los tres.

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La creencia que esto rompe es la más cómoda del momento: que la inteligencia artificial es una herramienta que te potencia y se guarda cuando ya no la necesitás. El estudio muestra otra cosa. Mientras la IA está, el rendimiento sube. Cuando se va, queda un saldo negativo. En la prueba de comprensión lectora, el grupo que había trabajado con IA resolvió el 76% de los ejercicios finales sin ella. El grupo que nunca la usó resolvió el 89%. Trece puntos de diferencia, en contra del que tuvo ayuda.

El daño no lo hace la IA: lo hace pedirle la respuesta

Acá está el dato que ordena todo lo demás. Los investigadores preguntaron a los participantes cómo habían usado el asistente. El 61% admitió que lo usó para obtener la respuesta directa. Otro 27% lo usó para pedir pistas o aclaraciones. Y el daño no se reparte parejo: se concentra casi entero en el primer grupo. Los autores aclaran que esta parte del análisis es correlacional, no causal como el hallazgo central. Aun así, la dirección es nítida.

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Quienes pidieron la solución terminada rindieron 65% en la prueba final. Quienes, dentro del mismo experimento, no tocaron el asistente, 89%. Veinticuatro puntos. Quienes la usaron solo para pistas quedaron en 76%, mucho más cerca del grupo limpio. La herramienta es la misma. Lo que cambia es la pregunta que uno le hace.

Ilustración de una persona sentada frente a una caja luminosa con el símbolo de un cerebro digital, con una sombra proyectándose desde la caja hacia su cabeza.
Pedir soluciones completas a la IA mostró efectos más negativos que utilizarla como guía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto desactiva el reflejo defensivo de siempre, ese de que la IA es como la calculadora. La calculadora no decide por vos cuánta cabeza ponés. El chatbot sí, porque puede entregarte el proceso completo o puede negarse y empujarte. Hoy casi siempre entrega. Nunca dice que no, salvo por seguridad.

La persistencia es el músculo que se atrofia

El segundo hallazgo es el que más debería preocupar, y no es sobre acertar. Es sobre rendirse. El grupo que había usado IA saltaba ejercicios sin intentarlos con mucha más frecuencia que el grupo de control. No es que no supieran. Es que dejaban de probar.

Los autores ofrecen un mecanismo, y conviene marcar que es la explicación que ellos proponen, no un resultado medido. Cuando la IA resuelve todo en segundos, se corre la vara de cuánto debería costar una tarea. El esfuerzo propio empieza a sentirse desproporcionado. Y cada vez que uno descarga el trabajo, esa vara se mueve un poco más. El proceso se alimenta a sí mismo.

La persistencia no es un detalle motivacional. Es, según décadas de investigación que el estudio cita, uno de los predictores más fuertes del aprendizaje a largo plazo y de la adaptabilidad laboral. No es la capacidad de tener razón. Es la capacidad de seguir cuando todavía no la tenés.

Ilustración plana de una figura humana estilizada con un brazo musculoso sosteniendo un libro y otro brazo flácido con un dispositivo de IA, sobre fondo azul pastel.
Los investigadores advierten que resolver todo en segundos modifica la percepción del esfuerzo necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un límite que el estudio reconoce y hay que respetar: midió sesiones de 10 a 15 minutos, no años de uso. La extrapolación a una vida entera de chatbots es una hipótesis, no un dato. Pero es razonable: si 10 minutos dejan marca, la pregunta sobre el uso diario y sostenido queda abierta y es seria.

Lo que el experimento deja probado alcanza para una lectura mía sobre las empresas. Cualquier organización que mide su transformación con IA por velocidad y volumen está capturando solo el rendimiento asistido, el que sube. El día que el asistente no esté, por el motivo que sea, esa organización descubrirá cuánto músculo perdió sin haberlo notado.

La IA no te hace tonto. Te hace cómodo. Y la comodidad sostenida, cuando ya nadie recuerda cómo empujar solo, es otro nombre de la dependencia.

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