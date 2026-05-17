Cuánto costarán los autos importados dentro del régimen arancelario del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Los autos europeos tendrán un cupo de 10.000 autos en 2026 y de 15.500 entre 2027 y 2031, con un arancel de importación del 17,5%. REUTERS/Benoit Tessier

Con mayor antelación a la prevista, finalmente entró en vigor el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea el pasado 1 de mayo, con lo que las automotrices argentinas podrán comenzar a importar vehículos de procedencia europea con un arancel diferenciado apenas se cumplimenten los trámites pertinentes que exige la reglamentación del convenio.

El beneficio para los consumidores será directamente en dos aspectos: mayor oferta de modelos europeos (la mayoría de las automotrices argentinas son de ese origen), y una reducción del precio por pagar la mitad del arancel de importación. Aunque todavía hay que ver los anuncios de las terminales, se estima que los automóviles que entren bajo este régimen, tendrán una reducción de precio cercana al 15 por ciento.

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Los autos provenientes del Mercado Común Europeo llegarán con una reducción de la alícuota del arancel de importación a la mitad, desde el actual 35 a un 17,5 por ciento. Es un esquema de dos etapas: una reducción fija al inicio y luego una reducción progresiva hasta culminar con una importación sin arancelamiento cuando se hayan cumplido 15 años.

Asimismo, al ser un acuerdo que hace el Mercosur, ese cupo inicial que ya tiene aplicación este mismo año, tendrá un mayor porcentaje de unidades destinadas a Brasil, uno menor a Argentina, y uno menor aún para Uruguay y Paraguay.

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El acuedo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó en enero en Paraguay y entró en vigencia el pasado 1 de mayo. REUTERS/Cesar Olmedo

Aplicación técnica

El acuerdo parte de la base del actual Arancel Externo Común (AEC) vigente del 35% para automóviles y utilitarios livianos. Sobre ese tributo es sobre el cual se aplican las excepciones que se han acordado, con un período de gracia de siete años a partir de la entrada en vigencia del convenio. Durante ese lapso se mantendrá el mencionado arancel del 35% sin variaciones para las importaciones salvo las que entren en los cupos negociados.

Este cupo consta de 50.000 vehículos originarios de la Unión Europea, a los que se aplicará una reducción del 50% del arancel base, es decir que pagarán el 17,5% en concepto de derecho de importación extrazona. La distribución de esos 50.000 vehículos le asigna a Brasil 32.000 unidades, a Argentina 15.500, a Uruguay 1.750, y a Paraguay 750 vehículos por año. Sin embargo, al haber entrado en vigencia en mayo, el primer año se estima que el cupo será de unas 35.000 unidades, con lo cual en 2026 la cuota de Argentina rondará los 10.000 automóviles.

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Una vez finalizado el período de gracia de siete años, empezará una reducción progresiva y anual del arancel que culminará en la eliminación total tras un plazo de 15 años para la mayoría de los vehículos.

Los autos eléctricos como el nuevo Renault 5 E-Tech podrán entrar con una reducción de arancel de importación del 35% al 26,2%

Esa progresión de la reducción arancelaria indica que desde el octavo año se reducirá un 19%, al año siguiente un 38,1%, luego un 57,1%, un 64,3%, un 71,4%, un 78,6%, y en los últimos tres años se bajará el arancel un 85,7%, un 92,9% y en el 15 año se eliminará el 100% del arancel externo común. Al completarse los 15 años, los vehículos a combustión que cumplan con las reglas de origen accederán a un arancel cero.

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El acuerdo introduce también un tratamiento específico para los vehículos electrificados, tanto híbridos como eléctricos, aunque no contempla una liberalización total inmediata. Estos vehículos parten del mismo arancel base actual del 35%, pero acceden a una reducción inicial del 25% al momento de la entrada en vigor del acuerdo.

De este modo, el arancel inicial que pagarán los autos híbridos en todas sus variantes y los eléctricos puros, será del 26,2% desde el primer día de implementación del acuerdo. La eliminación total del arancel para este segmento también se concreta en un período de 15 años, con una progresión de reducciones parciales en los primeros tramos del cronograma.

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La integración de partes europeas tiene que ser del 65% para poder acceder al beneficio arancelario. Marcas chinas o la propia Tesla, que produce en Alemania, deben cumplir esa cuota. (Patrick Pleul/Pool via AP, archivo)

Reglas de origen

Para que los automóviles y vehículos livianos accedan a las preferencias arancelarias, el valor de los materiales originarios fuera de la Unión Europea no debe superar el 45% del precio a la salida de fábrica, sin impuestos internos, IVA, flete ni seguros posteriores.

Esto significa que si una marca No europea (p.e. china) produce automóviles en un país de Europa, debe tener una integración mínima de partes europeas del 65% para poder acceder a la preferencia arancelaria. Caso contrario esos vehículos seguirán siendo considerados extrazona fuera del acuerdo Mercosur-UE y pagarán el 35% actual.

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El ejemplo no solo es válido para las marcas chinas que fabrican autos en Europa, sino también, por ejemplo, para Tesla, una marca norteamericana que produce autos en Alemania. Si los autos que salen de la Gigafactoría de Berlin no tienen un 65% de partes provenientes de los propios países europeos, no podrán tener acceso al beneficio arancelario del acuerdo.

Este ítem, aunque parece menor, es fundamental para poder definir qué modelos pueden llegar a Argentina desde Europa, y es el paso que deben dar los fabricantes e importadores que quieran tomar parte del cupo. Actualmente, muchos vehículos europeos tienen una proporción de componentes chinos más alta de lo imaginado, lo que podría impedir que tengan acceso a este programa de intercambio comercial excepcional.

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Mientras algunas marcas están en ese proceso de validación de datos de producción para decidir qué modelos importar en esta condición, otras ya tienen decididos sus productos y en las próximas semanas se darán a conocer. No se trata sólo de autos de pasajeros, sino también de utilitarios livianos.

Pero hay una condición adicional. El sistema de asignación es por orden de llegada al puerto, lo que en la jerga se conoce como FIFO, (first in, first out), una práctica que es bastante común en la industria automotriz. Por ese motivo, al menos para 2026, cuánto antes se definan los modelos que se pueden traer, mayores posibilidades de aprovechas esas 10.000 unidades habrá.

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La reducción de la alícuota permitirá bajar los precios cerca del 15% para los consumidores. El próximo Citroën C5 Aircross podría ser uno de los autos que lleguen en este esquema

Precios más bajos

Al pagar un 17,5% de arancel de importación, estos 10.000 autos que lleguen a Argentina este año podrían tener una baja de precios similar a la que se dio con los vehículos que pagaban la escala 2 del impuesto interno, que también se redujo ese mismo porcentaje al pasar del 17,5% al 0%.

En ese caso fueron bajas de precio que rondaron en promedio un 15% con marcas que aprovecharon para readecuar sus precios con una baja mayor para ganar competitividad, y otras que bajaron sólo un 12%.

Ese es, técnicamente, el impacto directo que se traslada a precios al bajar esta alícuota, ya que el precio de referencia sobre el que se tributa es el precio CIF, es decir el del auto puesto en Argentina, y no el precio final al consumidor, donde entran el IVA, otros tributos y el margen de fabricante y concesionario.