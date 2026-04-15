El truco para encontrar la “papelera oculta” de WhatsApp y borrar archivos que no usas

Así puedes liberar espacio en tu Android: descubre la papelera oculta de WhatsApp y otras rutas clave - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para la comunicación diaria, pero también se ha convertido en una de las principales fuentes de acumulación de archivos en los teléfonos móviles.

Fotos, videos, audios y documentos enviados y recibidos pueden saturar rápidamente la memoria interna, especialmente en dispositivos Android. Esto puede generar problemas de rendimiento, dificultar la descarga de actualizaciones o incluso impedir la recepción de nuevos mensajes.

El espacio ocupado por archivos innecesarios no siempre se libera al eliminar elementos desde la app. Muchos usuarios desconocen la existencia de rutas internas donde WhatsApp almacena archivos eliminados, lo que se conoce como la “papelera oculta”. Conocer y gestionar este espacio es clave para mantener el dispositivo optimizado y proteger la privacidad.

Papelera oculta de WhatsApp: cómo localizar y eliminar archivos que siguen ocupando espacio en Android - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde está la papelera oculta de WhatsApp?

WhatsApp no incluye una papelera convencional visible desde su menú principal. Sin embargo, los archivos eliminados o en desuso suelen permanecer en carpetas internas del almacenamiento del dispositivo.

Para acceder a estos archivos es necesario utilizar una aplicación de gestión de archivos, como “Archivos” o “Gestor de archivos”, presente en la mayoría de los teléfonos Android.

La ruta típica para localizar estos archivos es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esta carpeta encontrarás subdirectorios como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, donde se agrupa todo el contenido generado y recibido en WhatsApp. Esta vista permite identificar archivos que ya no aparecen en la aplicación, pero que siguen ocupando espacio en la memoria interna.

Cómo revisar y liberar espacio desde la papelera oculta

Optimiza tu smartphone: la importancia de limpiar la papelera oculta de WhatsApp y el sistema Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navegar por la carpeta Media y sus subcarpetas permite identificar imágenes, videos, audios y documentos innecesarios. Aunque hayan sido borrados desde WhatsApp, muchos de estos archivos permanecen almacenados y consumen espacio.

Pasos para liberar espacio:

Abre el gestor de archivos y accede a la ruta mencionada.

Selecciona los archivos que deseas eliminar, utilizando la función de selección múltiple.

Pulsa la opción “Eliminar” para borrar los elementos seleccionados de forma irreversible.

Es recomendable realizar esta limpieza de forma periódica, sobre todo si el teléfono muestra signos de lentitud o falta de almacenamiento.

Eliminar archivos desde el gestor de archivos no permite recuperarlos fácilmente, a diferencia de lo que ocurre con una papelera tradicional. Antes de borrar, revisa cuidadosamente el contenido de cada carpeta para asegurarte de no eliminar fotos, videos o documentos importantes. Realiza una copia de seguridad de los datos relevantes antes de proceder, para poder restaurarlos en caso de eliminación accidental.

Herramientas de WhatsApp para administrar almacenamiento

Además del acceso manual a la papelera oculta, WhatsApp ofrece una función integrada para gestionar el espacio ocupado por archivos. Para acceder a esta herramienta, dirígete a:

WhatsApp, Google Fotos y Android: pasos para liberar espacio y evitar que archivos invisibles ralenticen tu móvil - REUTERS/Dado Ruvic

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde este menú, la app clasifica automáticamente los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío, facilitando la identificación de videos, imágenes y documentos más pesados o repetidos. Esta función permite eliminar selectivamente memes, videos virales y otros contenidos innecesarios sin tener que explorar carpeta por carpeta.

Otras papeleras que pueden liberar la memoria de tu smartphone

Papelera del sistema Android

En muchos dispositivos Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos cuenta con una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos borrados. Para vaciar esta papelera:

Abre la app de Galería o Mis Archivos.

Busca la opción “ Papelera ” o “ Elementos eliminados ”.

Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “Vaciar” para borrar todo el contenido.

Papelera de Google Fotos

Google Fotos almacena los archivos eliminados en la papelera durante 30 días antes de borrarlos definitivamente. Si no se vacía, la papelera puede ocupar varios gigabytes.

Abre Google Fotos en el móvil.

Selecciona “ Colecciones ” y luego “ Papelera ”.

Pulsa los tres puntos en la esquina superior y elige “Vaciar papelera”.

Uso de Files by Google

La aplicación Files by Google permite identificar y eliminar archivos basura, cachés y temporales. Basta con abrir la app, acceder a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones para deshacerse de los residuos digitales.

El aumento del uso de aplicaciones de mensajería ha incrementado la acumulación de archivos en los dispositivos. Una gestión periódica de la “papelera oculta” y otras papeleras del sistema permite mejorar el rendimiento, evitar problemas de memoria y proteger la privacidad de los usuarios. La clave está en la prevención y en una administración consciente del almacenamiento digital.