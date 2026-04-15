Tecno

El truco para encontrar la “papelera oculta” de WhatsApp y borrar archivos que no usas

Archivos eliminados desde la app suelen quedar almacenados en carpetas internas y papeleras del sistema, por lo que revisar y limpiar periódicamente estos espacios es esencial

Guardar
Así puedes liberar espacio en tu Android: descubre la papelera oculta de WhatsApp y otras rutas clave - (Imagen ilustrativa Infobae)
Así puedes liberar espacio en tu Android: descubre la papelera oculta de WhatsApp y otras rutas clave - (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para la comunicación diaria, pero también se ha convertido en una de las principales fuentes de acumulación de archivos en los teléfonos móviles.

Fotos, videos, audios y documentos enviados y recibidos pueden saturar rápidamente la memoria interna, especialmente en dispositivos Android. Esto puede generar problemas de rendimiento, dificultar la descarga de actualizaciones o incluso impedir la recepción de nuevos mensajes.

El espacio ocupado por archivos innecesarios no siempre se libera al eliminar elementos desde la app. Muchos usuarios desconocen la existencia de rutas internas donde WhatsApp almacena archivos eliminados, lo que se conoce como la “papelera oculta”. Conocer y gestionar este espacio es clave para mantener el dispositivo optimizado y proteger la privacidad.

WhatsApp - app - papelera - tecnología - 9 de abril
Papelera oculta de WhatsApp: cómo localizar y eliminar archivos que siguen ocupando espacio en Android - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde está la papelera oculta de WhatsApp?

WhatsApp no incluye una papelera convencional visible desde su menú principal. Sin embargo, los archivos eliminados o en desuso suelen permanecer en carpetas internas del almacenamiento del dispositivo.

Para acceder a estos archivos es necesario utilizar una aplicación de gestión de archivos, como “Archivos” o “Gestor de archivos”, presente en la mayoría de los teléfonos Android.

La ruta típica para localizar estos archivos es: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esta carpeta encontrarás subdirectorios como Imágenes, Videos, Audios y Documentos, donde se agrupa todo el contenido generado y recibido en WhatsApp. Esta vista permite identificar archivos que ya no aparecen en la aplicación, pero que siguen ocupando espacio en la memoria interna.

Cómo revisar y liberar espacio desde la papelera oculta

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
Optimiza tu smartphone: la importancia de limpiar la papelera oculta de WhatsApp y el sistema Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Navegar por la carpeta Media y sus subcarpetas permite identificar imágenes, videos, audios y documentos innecesarios. Aunque hayan sido borrados desde WhatsApp, muchos de estos archivos permanecen almacenados y consumen espacio.

Pasos para liberar espacio:

  • Abre el gestor de archivos y accede a la ruta mencionada.
  • Selecciona los archivos que deseas eliminar, utilizando la función de selección múltiple.
  • Pulsa la opción “Eliminar” para borrar los elementos seleccionados de forma irreversible.

Es recomendable realizar esta limpieza de forma periódica, sobre todo si el teléfono muestra signos de lentitud o falta de almacenamiento.

Eliminar archivos desde el gestor de archivos no permite recuperarlos fácilmente, a diferencia de lo que ocurre con una papelera tradicional. Antes de borrar, revisa cuidadosamente el contenido de cada carpeta para asegurarte de no eliminar fotos, videos o documentos importantes. Realiza una copia de seguridad de los datos relevantes antes de proceder, para poder restaurarlos en caso de eliminación accidental.

Herramientas de WhatsApp para administrar almacenamiento

Además del acceso manual a la papelera oculta, WhatsApp ofrece una función integrada para gestionar el espacio ocupado por archivos. Para acceder a esta herramienta, dirígete a:

WhatsApp, Google Fotos y Android: pasos para liberar espacio y evitar que archivos invisibles ralenticen tu móvil - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp, Google Fotos y Android: pasos para liberar espacio y evitar que archivos invisibles ralenticen tu móvil - REUTERS/Dado Ruvic

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde este menú, la app clasifica automáticamente los archivos por tamaño y frecuencia de reenvío, facilitando la identificación de videos, imágenes y documentos más pesados o repetidos. Esta función permite eliminar selectivamente memes, videos virales y otros contenidos innecesarios sin tener que explorar carpeta por carpeta.

Otras papeleras que pueden liberar la memoria de tu smartphone

Papelera del sistema Android

En muchos dispositivos Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos cuenta con una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos borrados. Para vaciar esta papelera:

  • Abre la app de Galería o Mis Archivos.
  • Busca la opción “Papelera” o “Elementos eliminados”.
  • Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “Vaciar” para borrar todo el contenido.

Papelera de Google Fotos

Google Fotos almacena los archivos eliminados en la papelera durante 30 días antes de borrarlos definitivamente. Si no se vacía, la papelera puede ocupar varios gigabytes.

  • Abre Google Fotos en el móvil.
  • Selecciona “Colecciones” y luego “Papelera”.
  • Pulsa los tres puntos en la esquina superior y elige “Vaciar papelera”.

Uso de Files by Google

La aplicación Files by Google permite identificar y eliminar archivos basura, cachés y temporales. Basta con abrir la app, acceder a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones para deshacerse de los residuos digitales.

El aumento del uso de aplicaciones de mensajería ha incrementado la acumulación de archivos en los dispositivos. Una gestión periódica de la “papelera oculta” y otras papeleras del sistema permite mejorar el rendimiento, evitar problemas de memoria y proteger la privacidad de los usuarios. La clave está en la prevención y en una administración consciente del almacenamiento digital.

Temas Relacionados

WhatsAppPapelera de reciclajeBorrar archivosLiberar memoriaSmartphoneTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Si usas Windows, Microsoft te da una nueva herramienta para proteger tus archivos de ataques

Esta función genera cuadros de diálogo de advertencia al abrir archivos cuando se usa el Escritorio remoto

Si usas Windows, Microsoft te da una nueva herramienta para proteger tus archivos de ataques

El día que un empresario guardó 7.000 Macs para revenderlas sin imaginar que Steve Jobs las recuperaría para destruirlas

Los ordenadores fueron enterrados en un vertedero en Utah, en una decisión que en su momento generó críticas

El día que un empresario guardó 7.000 Macs para revenderlas sin imaginar que Steve Jobs las recuperaría para destruirlas

Ahorro de tiempo, mayor seguridad y nuevas formas de ingreso: la tecnología transforma la movilidad en Latinoamérica

Las aplicaciones de transporte, delivery y envíos han cambiado la forma de desplazarse en ciudades donde el tráfico y la falta de soluciones públicas generan retos diarios

Ahorro de tiempo, mayor seguridad y nuevas formas de ingreso: la tecnología transforma la movilidad en Latinoamérica

¿Por qué tarda tanto en responder?, esto dice la IA sobre lo que significa el silencio en el chat

Gemini y ChatGPT explican que la demora en contestar suele deberse a carga mental, contexto personal o necesidad de reflexión, y no siempre indica desinterés

¿Por qué tarda tanto en responder?, esto dice la IA sobre lo que significa el silencio en el chat

WhatsApp cambia de aspecto: qué es Liquid Glass y cómo saber si ya lo tienes en tu celular

La nueva interfaz aporta transparencias, efectos de profundidad y animaciones modernas, adaptándose tanto al modo claro como al oscuro

WhatsApp cambia de aspecto: qué es Liquid Glass y cómo saber si ya lo tienes en tu celular
DEPORTES
La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

La lista de los candidatos a dirigir el Inter Miami de Messi tras la salida de Mascherano: la leyenda del Barcelona y los 4 argentinos

La decisión que tomó Boca Juniors tras la lesión de Agustín Marchesín

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a Botafogo en el Cilindro por la segunda fecha de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia intentará dar el golpe ante Fluminense en el Maracaná: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El divertido reclamo de La Joaqui a Luck Ra durante sus vacaciones: “Mi hombre”

El divertido reclamo de La Joaqui a Luck Ra durante sus vacaciones: “Mi hombre”

Así es la exclusiva luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Aruba: romanticismo y besos al lado del mar

La sorprendente reacción de Chechu Bonelli cuando un jugador de River Plate le pagó la cuenta en un restaurante

Griselda Siciliani vuelve con Envidiosa a la pantalla: cuál es la fecha de estreno de la última temporada

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que se va del país: “Quiero cumplir mi sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

Ética en el liderazgo internacional para la defensa de los Derechos Humanos

Estos son los apellidos más comunes en Estados Unidos y los que más aumentaron en la última década

El “vuelo en globo” de las arañas: la sorprendente estrategia que las lleva a conquistar nuevos territorios

La pelota de la Champions League cambiará su diseño a partir de 2027

Científicos africanos lideran una revolución silenciosa para salvar los hongos del olvido ambiental