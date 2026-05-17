Tecno

Teletransportación cuántica y fibra óptica: el avance tecnológico que podría revolucionar la velocidad en internet

El avance permite compartir infraestructura sin interferencias, lo que facilitaría la adopción masiva de tecnologías cuánticas sin necesidad de crear nuevas redes desde cero

Guardar
Google icon
Arte digital que muestra dos esferas luminosas violeta y azul conectadas por un tubo de fibra óptica brillante con datos binarios, sobre un paisaje urbano.
La primera transmisión cuántica en redes comerciales revoluciona el horizonte de las comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación digital está a las puertas de una transformación radical tras la primera demostración exitosa de teletransportación cuántica a través de una red de fibra óptica convencional. Este avance, liderado por científicos de la Universidad Northwestern y publicado en la revista Optica, demostró que es posible transmitir estados cuánticos junto con el tráfico normal de internet sin interferencias.

El hito no solo valida la viabilidad técnica de la integración entre infraestructura clásica y cuántica, sino que acerca la construcción de un Internet cuántico más seguro, veloz y robusto.

PUBLICIDAD

La relevancia de este experimento radica en que, por primera vez, se logró enviar información cuántica a través de 30,2 kilómetros de fibra óptica mientras la misma red gestionaba datos comerciales de alta velocidad. Esto representa un paso clave hacia la adaptación de tecnologías cuánticas en las redes actuales, evitando la necesidad de desarrollar infraestructuras completamente nuevas y facilitando la transición hacia sistemas de comunicación avanzados.

Chip de computador cuántico luminoso en una placa de circuito con líneas azules, fondo de centro de datos borroso y el texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA".
Seguridad avanzada y velocidad: el impacto de la teletransportación cuántica en la conectividad global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la teletransportación cuántica?

Lejos de la ciencia ficción, la teletransportación cuántica no implica mover objetos ni personas de un lugar a otro, sino transferir estados cuánticos entre partículas mediante el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, cualquier alteración en una se refleja instantáneamente en la otra, sin importar la distancia entre ambas.

PUBLICIDAD

En el contexto de la computación cuántica, este efecto se utiliza para transferir información codificada en qubits, la unidad fundamental de la información cuántica. A diferencia de los bits clásicos, los qubits pueden representar simultáneamente múltiples estados, lo que permite realizar operaciones mucho más complejas y rápidas.

El desafío de fusionar redes clásicas y cuánticas

Uno de los mayores retos para lograr un Internet cuántico funcional ha sido la fragilidad de las señales cuánticas. Estas pueden alterarse fácilmente por el ruido y el tráfico de luz en las redes de fibra óptica tradicionales. El equipo de Northwestern abordó este problema estudiando la dispersión fotónica en los cables y ubicando las partículas de luz cuántica en un punto preciso del espectro, minimizando así interferencias.

Según el investigador Prem Kumar, la clave estuvo en analizar cómo se dispersa la luz dentro de la fibra y ajustar el experimento para que las señales cuánticas y clásicas convivieran sin degradarse. De este modo, lograron mantener intacta la comunicación cuántica mientras la red transportaba millones de datos convencionales.

Ventajas de un Internet cuántico

Red cuántica futurista con fotones luminosos sobre una ciudad nocturna. Un laboratorio avanzado, con científicos en trajes especiales, visualiza teletransportación.
El éxito del experimento confirma que las señales cuánticas y los datos tradicionales pueden coexistir, marcando un paso crucial hacia la próxima generación de Internet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la teletransportación cuántica en redes de fibra óptica abre la puerta a una nueva era de comunicaciones digitales. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • Seguridad avanzada: Las redes cuánticas serían prácticamente imposibles de interceptar, ya que cualquier intento de espionaje alteraría el estado de las partículas, alertando de inmediato la presencia de una intrusión.
  • Velocidad y capacidad: Permitirían conectar computadoras cuánticas y procesar información a velocidades y niveles de complejidad inalcanzables para los sistemas tradicionales.
  • Aplicaciones en sectores estratégicos: Finanzas, defensa, inteligencia artificial y simulaciones científicas podrían beneficiarse de una infraestructura más segura y potente para el intercambio de datos.

Antecedentes y contexto internacional

El experimento de Northwestern se suma a otros avances en el campo. En 2022, investigadores de QuTech en los Países Bajos lograron teletransportar información cuántica entre nodos no vecinos usando un punto intermedio, y en 2020, equipos de la NASA, Fermilab y la Universidad de Calgary establecieron un récord con la teletransportación cuántica de larga distancia.

A diferencia de esos logros, el nuevo hito demuestra la viabilidad de compartir infraestructura: la comunicación cuántica y la tradicional pueden coexistir en la misma red, lo que facilita su futura adopción a gran escala.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos insisten en que el Internet cuántico masivo todavía enfrenta desafíos técnicos, económicos y de escalabilidad. Aún así, la demostración de Northwestern es una prueba concreta de que la integración entre las redes actuales y la comunicación cuántica es posible.

Este avance acerca la visión de una nueva generación de Internet más segura, rápida y capaz de soportar aplicaciones que, hasta hace poco, solo existían en la imaginación futurista.

Temas Relacionados

TeletransportaciónCuánticaInternetFibra ópticaTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ingenieros crean un implante elástico que baja la presión arterial y se fija sin suturas

El avance de dispositivos flexibles y soluciones microbianas, respaldados por inteligencia artificial y biotecnología, transforma la atención a pacientes con hipertensión

Ingenieros crean un implante elástico que baja la presión arterial y se fija sin suturas

Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Estos espacios suelen guardar archivos previamente borrados, pero que las aplicaciones mantienen vigente por un tiempo

Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Una IA se clona a si misma para lanzar ciberataques en tus dispositivos

La tecnología puede detectar vulnerabilidades, infiltrarse y perpetuarse en diferentes equipos

Una IA se clona a si misma para lanzar ciberataques en tus dispositivos

Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

El dispositivo desarrollado en Penn State representa un avance crucial, permitiendo terapias menos invasivas y personalizadas gracias a la impresión 3D

Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

La IA te hace rendir más hoy pero te deja rindiendo menos mañana

Un experimento con 1.222 personas midió qué pasa cuando se retira el asistente: el rendimiento cae por debajo del de quienes nunca lo usaron, y el efecto aparece a los diez minutos

La IA te hace rendir más hoy pero te deja rindiendo menos mañana

DEPORTES

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

Jack Doohan podría volver a correr en la Fórmula 1 por el conflicto interno en una escudería: el piloto al que reemplazaría

El Inter Miami de Messi buscará su primer triunfo en el nuevo estadio ante Portland Timbers: hora, TV y formaciones

Max Verstappen abandonó las 24 Horas de Nürburgring: el problema que lo privó de un histórico triunfo

TELESHOW

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al libre y momentos de risas

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al libre y momentos de risas

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Dominique Metzger habló de su nuevo romance: “Estoy en la etapa del enamoramiento”

Louis Tomlinson palpitó su regreso a Argentina: de su fanatismo por Boca a su deseo de cantar junto a un artista local

INFOBAE AMÉRICA

Lo que la IA le hizo a mi clase de la universidad

Lo que la IA le hizo a mi clase de la universidad

Cámara de Comercio llama a no renunciar a las fortalezas de la economía panameña

Crisis energética frena inversiones y amenaza el crecimiento económico de Honduras

El orgullo nica-estadounidense de Lupe Medina: disciplina, gloria juvenil y el sueño de un título mundial para Nicaragua

Rosa María Riofrío Peña, la pionera que abrió camino a la obstetricia profesional en el sur del Ecuador