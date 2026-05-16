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Este es el prompt que debes usar en Gemini para recrear que estas en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Los usuarios deben escoger una foto clara y que tenga buena iluminación para que la IA genere el video de forma efectiva

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Los usuarios pueden recrear videos de este tipo gratis en Gemini.

Seguramente has visto en redes sociales la nueva tendencia de Gemini, la inteligencia artificial de Google, que permite recrear un video en el que apareces en la tribuna de un partido de la Copa Mundial FIFA 2026.

Para generar tu propio video, solo necesitas ingresar a Gemini, agregar una foto tuya y escribir el siguiente prompt:

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“Video realista, al estilo de una captura de pantalla de una retransmisión deportiva, de la persona de la imagen de referencia sentada entre el público de un partido de fútbol de México (con la playera actual de la selección). Sensación natural de cámara en el público, expresión de sorpresa pero concentración, iluminación realista del estadio, estilo documental, camiseta del equipo, fondo de público desenfocado, aspecto de cámara teleobjetivo deportiva”.

A través de un buen prompt y una imagen de referencia puedes llevarte a las tribunas de algún estadio de México, Estados Unidos o Canadá para disfrutar un partido de la Copa Mundo 2026.

Ten presente que puedes ajustar el prompt según tus gustos, por ejemplo, cambiarlo para que sea un partido de Argentina, Colombia u otro equipo que sigas.

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Cómo elegir la foto para hacer este trend

Para lograr un resultado óptimo en el trend de recrear un video en la tribuna de la Copa Mundial FIFA 2026 con Gemini, la inteligencia artificial de Google, es fundamental elegir correctamente la foto que se utilizará en el proceso.

La imagen seleccionada debe ser clara, nítida y bien iluminada, ya que la IA depende de la calidad visual para realizar una integración realista y convincente.

Una mujer con camiseta y bufanda de México mira hacia adelante con la boca abierta en un estadio de fútbol. El marcador FIFA World Cup 2026 muestra MEX vs ARG.
El prompt se puede ajustar el interés de cada fanático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda optar por fotografías tomadas con luz natural o, en su defecto, con buena iluminación artificial, evitando sombras marcadas o reflejos que puedan dificultar la detección de los rasgos faciales.

Es preferible que la persona mire de frente a la cámara y que el fondo sea lo más neutro posible; esto facilita que Gemini reconozca los contornos y realice un recorte preciso de la silueta para insertarla en la tribuna virtual.

Además, la resolución debe ser alta y la imagen estar libre de filtros o ediciones que alteren los colores originales.

Gemini está disponible tanto en la app como en el sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini está disponible tanto en la app como en el sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo crear mi propia lamina de Panini

Para crear tu propia lámina de Panini del Mundial 2026 de forma gratuita, puedes utilizar Gemini, la inteligencia artificial de Google, y descubrir cómo te verías como jugador de la selección de tu país.

Solo necesitas una foto de un jugador de la selección que elijas y una imagen tuya, preferiblemente tomada de frente y con buena iluminación para asegurar una integración realista.

A continuación, accede a Gemini desde la web o la aplicación móvil, adjunta ambas fotografías y utiliza el siguiente prompt, completando tus datos personales:

Captura de pantalla de la página web de Gemini con un prompt para crear un cromo FIFA usando una foto, mostrando el nombre "Isabela Durán"
Los usuarios deben ajustar el prompt con su información personal. (Gemini)

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

  • Nombre: [NOMBRE COMPLETO]
  • Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]
  • Estatura: [ALTURA]
  • Peso: [PESO]
  • Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

  • Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).
  • Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.
  • Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.
  • Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".

Este prompt fue compartido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads. Cabe señalar que también puedes hacerlo en la app de Panini, pero el resultado no es el mismo.

Logotipo de la FIFA World Cup 2026™ con el trofeo y el número '26' junto al logotipo de YouTube sobre un fondo blanco
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y YouTube anuncian una colaboración para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. (YouTube )

YouTube y la FIFA se unen

YouTube y la FIFA formalizaron una alianza para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que YouTube será la Plataforma Preferida del torneo.

Esta colaboración brindará a aficionados, medios y creadores la posibilidad de disfrutar el evento desde cualquier dispositivo y perspectiva, con acceso a contenido exclusivo y experiencias inmersivas.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, explicó que esta asociación potenciará la difusión del contenido premium de la organización y generará nuevas oportunidades para socios mediáticos y creadores, facilitando una conexión global sin precedentes entre los seguidores.

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