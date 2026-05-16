Las claves que debe tener un computador para no volverse lento con el tiempo

Al analizar la velocidad de un computador, intervienen factores adicionales al procesador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al evaluar si un computador es realmente rápido o presenta lentitud, existen factores que van más allá del procesador.

La compañía Acer señala que uno de los aspectos clave es la incorporación de una unidad de estado sólido (SSD) en lugar de un disco duro tradicional, ya que este componente mejora los tiempos de arranque, la apertura de aplicaciones y la transferencia de archivos.

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De esta manera, una SSD puede reducir el tiempo de inicio del sistema operativo de varios minutos a apenas unos segundos, lo que impacta directamente en la percepción de rapidez y en la eficiencia diaria del equipo.

El uso de una unidad SSD mejora el rendimiento frente a un disco duro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros elementos debe tener una PC rápida

Otros elementos que, según Acer, influyen en la velocidad de una PC incluyen contar con al menos 8 GB o 16 GB de memoria RAM, lo que permite ejecutar varias aplicaciones sin afectar el rendimiento.

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Una gestión térmica eficiente es fundamental para evitar el sobrecalentamiento, ya que las altas temperaturas pueden ralentizar los componentes internos y reducir la vida útil del equipo.

Mantener el sistema operativo limpio y actualizado garantiza la corrección de errores, la compatibilidad con nuevos programas y la protección ante amenazas de seguridad.

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Una SSD permite que el sistema operativo inicie en segundos, no en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso acciones sencillas, como eliminar programas innecesarios o realizar un control regular de la temperatura, contribuyen a optimizar el desempeño general del computador.

La batería, un factor clave en la vida útil del PC

La batería es un factor determinante en la vida útil de una computadora portátil. Con el uso, las baterías experimentan un proceso de degradación que reduce su capacidad de carga, lo que afecta tanto la autonomía como el rendimiento global del equipo.

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Según Acer, el sistema operativo Windows ofrece herramientas que permiten generar informes detallados sobre el estado de la batería y comparar la capacidad original con el desempeño actual.

Revisar periódicamente estos informes puede evitar que los usuarios reemplacen todo el computador cuando el inconveniente real se encuentra únicamente en la batería.

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Gestionar bien la temperatura previene daños y ralentizaciones por sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería de un computador

Cuidar la batería de un computador portátil es esencial para prolongar su vida útil y mantener un desempeño estable.

Es recomendable evitar descargar la batería hasta niveles mínimos con frecuencia, ya que los ciclos de descarga profunda aceleran la degradación química de las celdas.

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Lo ideal es mantener la carga entre el 20% y el 80%, desconectando el equipo de la corriente una vez que alcance el nivel óptimo.

Además, la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede dañar la batería; por ello, se aconseja utilizar la computadora en superficies que permitan una adecuada ventilación y evitar dejarla en lugares calurosos, como el interior de un automóvil.

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La batería influye directamente en la durabilidad de una laptop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Windows incorpora funciones para revisar el estado de la batería y ajustar los planes de energía, lo que permite optimizar el consumo y reducir el desgaste.

Eliminar programas en segundo plano y desactivar conexiones innecesarias, como el Bluetooth o el WiFi cuando no se utilizan, también contribuye a conservar energía.

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Actualizar el sistema operativo y los controladores garantiza que la gestión energética sea eficiente, evitando sobrecargas o consumos anómalos. Con estas medidas, es posible extender la autonomía y preservar la capacidad de carga original durante más tiempo.

Qué tener en cuenta hoy al momento de comprar un PC

Además de los elementos mencionados, actualmente existen otros factores clave que deben considerarse al comprar una computadora. Uno de los más relevantes es la integración de inteligencia artificial.

En 2026, más del 55% de las computadoras vendidas serán AI PCs. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la consultora global Gartner, más del 55% de las computadoras que se comercializarán en 2026 serán AI PCs, es decir, equipos diseñados específicamente para gestionar cargas de trabajo vinculadas a inteligencia artificial.

Esta tendencia está incrementando las demandas de rendimiento incluso para los usuarios promedio, ya que muchas aplicaciones y sistemas comienzan a requerir hardware optimizado para funciones basadas en IA.

Otro aspecto importante es el peso del dispositivo. Un computador portátil liviano facilita el transporte diario, especialmente para quienes lo utilizan en entornos académicos o laborales que exigen movilidad constante.