Más presión para Starmer en Reino Unido: su ex secretario de Salud, Wes Streeting, será candidato para liderar el Partido Laborista

Wes Streeting aspira a suceder a Starmer en el cargo (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Wes Streeting, quien renunció esta semana a su cargo como secretario de Salud del Reino Unido, anunció este sábado su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder laborista y primer ministro, tras los desastrosos resultados del partido en las elecciones locales.

“Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y yo me presentaré”, declaró Streeting en un evento de un grupo de expertos en Londres, dos días después de que el alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, anunciara su candidatura a diputado.

PUBLICIDAD

De tener éxito, Burnham podría presentarse a la contienda por el liderazgo del Partido Laborista, que ahora parece prácticamente inevitable, aunque aún no ha sido convocada formalmente por los diputados.

Aunque se mostró dispuesto a competir, aclaró que no busca forzar una elección inmediata, ya que eso “no estaría en el interés del partido ni del país”. Según sus palabras, un relevo precipitado podría generar un nuevo líder “sin legitimidad”, lo que solo “prolongaría la inestabilidad y la incertidumbre”.

PUBLICIDAD

“Si crees que tienes lo necesario para el puesto más alto, si tienes las ideas correctas para el país, deberías estar preparado para exponerlas, medirlas frente a otros y ganar una elección”, indicó.

Además, instó a Starmer a “establecer un calendario claro para el liderazgo y dar libertad a los ministros para nominar a quien consideren”.

PUBLICIDAD

Wes Streeting, ex secretario de Salud de Reino Unido (REUTERS/Jaimi Joy)

Para Streeting, “los votantes nos han enviado un mensaje muy claro y sería positivo que el Partido Laborista demuestre que lo hemos notado”.

Añadió que, si el partido continúa sin cambios, “no hay virtud en ir un poco más rápido por el mismo precipicio. Necesitamos cambiar de rumbo, no se trata de personalidades, sino de plataformas e ideas”.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, hizo un llamado para que Reino Unido reingrese a la Unión Europea, calificando la salida como “un error catastrófico”. Señaló que el Brexit “nos ha hecho menos ricos, menos poderosos y menos dueños de nuestro destino que en cualquier otro momento desde la Revolución Industrial”.

Streeting enfatizó: “Debemos rehacer el argumento. En 2026, los británicos ven cada vez más que, en un mundo peligroso, debemos unirnos para reconstruir la economía, mejorar el comercio y fortalecer la defensa ante amenazas como la agresión rusa y el aislamiento estadounidense. El mayor potencial económico está en Europa”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, también figura como aspirante al liderazgo y busca regresar al Parlamento a través de una elección parcial en Makerfield. Declaró que se necesita “un gran momento de cambio” tras unos resultados electorales difíciles para el Laborismo.

En tanto, Angela Rayner, ex vicelíder laborista, insinuó que podría participar en la contienda, y anunció que había sido exonerada en su investigación fiscal.

PUBLICIDAD