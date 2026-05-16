Crimen y Justicia

Denunciaron un insólito boicot en una pericia clave por el crimen de las turistas francesas en Salta

La presentación fue realizada por el Ministerio Público Fiscal salteño, a través de un comunicado. Cómo fue la presunta obstrucción durante el peritaje

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Houria Mounmi y Cassandre Bouvier, las turistas francesas asesinadas en Salta en 2011
Houria Mounmi y Cassandre Bouvier, las turistas francesas asesinadas en Salta en 2011

El Ministerio Público Fiscal de Salta denunció un supuesto boicot durante una pericia clave en el marco de la investigación por el doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumi, las turistas francesas que fueron asesinadas en esa provincia en 2011.

Según el comunicado oficial del MPF, la presunta obstrucción se produjo durante el traslado de Beatriz Elizabeth Yapura, la esposa del ex condenado por el caso, Santos Clemente Vera, al Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde debía someterse a un hisopado bucal de ADN dispuesto por el juez de Garantías Ignacio Colombo.

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“La resolución judicial dictada a requerimiento de la Unidad Fiscal, autorizaba la conducción por la fuerza pública de la persona mencionada y la extracción de manera compulsiva de la muestra requerida, ya que la señora Yapura no había concurrido a las citaciones previamente cursadas”, indicó el Ministerio Público salteño.

De acuerdo con el texto oficial, durante el peritaje se vivió una situación insólita: Yapura se arrojó al suelo, se negó a colaborar e intentó morder al personal médico, situación que obligó a suspender el procedimiento por motivos de seguridad. Al ingresar a la sala, las autoridades encontraron un micrófono inalámbrico oculto entre sus prendas, además de la presencia de corresponsales franceses y periodistas locales.

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El comunicado oficial dio detalles increíbles de la situación. “Se negó a ingresar a la sala de extracción, arrojándose al suelo y debiendo personal policial femenino utilizar la fuerza en la medida de lo necesario, para cumplir la manda judicial”, señalaron.

Documento oficial en papel blanco con texto impreso en español del Ministerio Público de Salta, fechado el 10 de abril de 2026, con sellos y una firma manuscrita en tinta azul
Documento oficial del Ministerio Público de Salta en el que acepta los peritos forenses de la defensa en la investigación del doble homicidio de las turistas francesas.

“Sin embargo, una vez en el interior de la sala y pese a que el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales le explicó, en presencia de sus abogados, que la medida no era invasiva, no prestó colaboración para la realización del hisopado bucal, intentando incluso morder al personal a cargo. Por este motivo, el personal interviniente suspendió la medida toda vez que vio amenazada su integridad física y remitió las constancias a la dirección del CIF", agregaron.

La Unidad Fiscal calificó de “llamativa” la logística desplegada alrededor del procedimiento frustrado. De acuerdo con la información, la Fiscalía iniciará investigaciones penales contra los abogados defensores Roberto Adrián Reyes y Humberto Vargas, quienes grabaron el episodio con sus teléfonos e incitaron a Yapura a exigir la presencia del Procurador y del gobernador de la provincia. Esto pese a que los peritos de parte propuestos por ellos habían sido aceptados por la Justicia desde el 10 de abril, sin que se presentaran en el marco del expediente.

“También se encontraba presente una persona que, sin ser parte del proceso, se identificó como Roberto Ezequiel Reyes, el que también se encontraba filmando con su celular pese a las advertencias de los funcionarios policiales y del personal del Servicio de Biología Molecular para que desista, toda vez que éstos últimos no autorizaron la difusión de sus imágenes, motivo por el cual se secuestró el celular de éste último", precisaron.

Primer plano de un documento legal en español, una cédula de notificación con texto impreso detallando información de un caso judicial
Una cédula de notificación del Ministerio Público de Salta informa sobre la designación de peritos en el caso de homicidio agravado de Cassandre Bouvier y Houria Moummi, fechada el 10 de abril de 2026.

“Durante el desarrollo de la diligencia, se encontraban periodistas locales y corresponsales franceses que registraban fotográfica y fílmicamente lo sucedido tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones. En este contexto, resultó llamativo que la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura portara oculto entre sus prendas y adosado a su cuerpo, previamente acondicionado, un micrófono inalámbrico, el cual también fue advertido y secuestrado por personal de la Unidad de Investigaciones", comunicó el MPF.

Y añadieron: “Se hace notar que los mismos corresponsales franceses fueron quienes visitaron a una persona que formuló una denuncia por abuso sexual contra Santos Clemente Vera, reclamándole por esta situación, motivo por el cual la Fiscalía interviniente de Integridad Sexual solicitó medidas de protección”.

El requerimiento de la muestra de Yapura, pareja de Santos Clemente Vera, responde a la búsqueda de cotejar un perfil genético femenino hallado por peritos franceses en el cuerpo de Cassandre Bouvier. Para descartar hipótesis de contaminación por arrastre o transferencia, la Justicia citó a mujeres vinculadas a los imputados, personal de laboratorio de la UBA y a la médica que realizó las autopsias, Ana María Vega. Todas ellas accedieron voluntariamente a la extracción.

“En virtud de las comunicaciones realizadas a la dirección del CIF por los sucesos mencionados, la Unidad Fiscal remitirá copias de las actuaciones pertinentes a los fines de que la Fiscalía que corresponda, inicie las investigaciones necesarias para identificar a todos los autores y partícipes que impidieron que se cumpla la orden judicial", señalaron.

“La necesidad de contar con una muestra de saliva de la Sra. Beatriz Elizabeth Yapura, entre otras mujeres, responde al extremo de comparar el perfil genético femenino constatado por los peritos franceses en el cuerpo de la víctima Cassandre Bouvier”, aclararon.

Primer plano de un documento legal en español con texto impreso en negro sobre papel blanco. Se observan párrafos, fechas y referencias a un expediente judicial
Documento judicial de Salta del 30 de abril de 2026 que detalla una resolución sobre la solicitud de secuestro y extracción de datos en la investigación del doble femicidio Cassandre Bouvier y Houria Moummi.

“A estos fines fueron también citadas para toma de muestras no sólo la Sra. Yapura sino también Fernanda Cañizarez (pareja al momento del hecho, del condenado Gustavo Lasi), Andrea Alarcón (quien mantenía al momento del hecho una relación sentimental con Santos Clemente Vera), Filomena Tolaba (pareja de Walter Lasi), una persona que denunció haber sido abusada por Santos Clemente Vera, la Dra. Ana María Vega (encargada de la realización de las autopsias) y a nueve operadoras del Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA que intervinieron durante la Instrucción Formal en el cotejo genético de las muestras”, detallaron.

“Se requirió también al laboratorio francés los perfiles genéticas de las personas que intervinieron en las operaciones realizadas en ese país. Todas las personas mencionadas, con excepción de la Sra. Yapura, concurrieron para la extracción de muestras”, precisaron.

Desde la Fiscalía se aclaró que un eventual resultado positivo no implicaría una acusación penal ni modificaría la situación de Vera, quien fue sobreseído por el Tribunal de Impugnación después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara su condena.

El nuevo impulso a la pericia científica responde a un pedido de Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien solicitó revisar los estudios genéticos realizados en Europa. Por este motivo, una comitiva del Ministerio Público Fiscal viajará la próxima semana a Francia, mediante exhorto internacional y con apoyo de Cancillería, para recoger testimonios y recuperar las pericias originales en París.

Primer plano de una página de un documento legal en español con texto impreso que detalla una resolución judicial importante
Un documento judicial detalla la resolución que ordena la extracción compulsiva de muestras mediante hisopado bucal para análisis genético a Beatriz Elizabeth Yapura.

“Los cotejos genéticos requeridos permitirán determinar si el perfil femenino detectado por los expertos de Francia coincide con el de alguna de las personas mencionadas, ya sea por acción de arrastre o transferencia en los casos de las mujeres que estuvieron vinculadas con los sospechosos; o por contaminación de quienes intervinieron en la autopsia u otras pericias”, dijo el MPF.

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