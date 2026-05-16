Xbox ahora aparece en mayúsculas: qué cambió realmente en la marca

XBOX modificó su identidad visual y ahora usará su nombre en mayúsculas en sus principales plataformas. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

XBOX ha hecho un cambio en su identidad visual: la marca adoptará oficialmente las mayúsculas en su nombre, pasando de “Xbox” a “XBOX” en sus plataformas principales.

Esta decisión, impulsada por la CEO Asha Sharma tras una consulta en X, marca el inicio de una estrategia de rebranding y responde a un proceso de renovación más amplio en la división de videojuegos de Microsoft.

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El 13 de mayo, Sharma lanzó una encuesta para que los usuarios eligieran cómo preferían ver el nombre de la compañía: “Xbox” o “XBOX”.

Más de 19.000 personas participaron, con un claro 64,8% a favor de la versión en mayúsculas.

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La CEO Asha Sharma tomó esta medida tras una encuesta en X, como parte de una renovación mayor en la división gaming de Microsoft. (X: asha_shar)

Tras conocerse el resultado, Sharma oficializó el cambio en X/Twitter, e informó, además, que Forza Horizon 6 ya está disponible en acceso anticipado y ha registrado cifras destacadas en Steam, según datos de la propia compañía.

El cambio en la denominación no es solo estético.

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La actualización a “XBOX” forma parte de una estrategia centrada en fortalecer la presencia digital y generar conversación en redes sociales, aunque por el momento no se han modificado los registros oficiales ni la documentación legal de Microsoft, según el portal especializado Windows Central.

En otras redes, como Threads y Bluesky, la marca todavía se muestra en minúsculas, aunque se prevé que la actualización llegue en los próximos días.

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Sharma anunció el cambio en X/Twitter y destacó que Forza Horizon 6 ya puede jugarse en acceso anticipado, con buenos resultados en Steam. (X: asha_shar)

La decisión de escribir el nombre en mayúsculas está anclada en la historia de la marca. Desde la primera consola lanzada en 2001, el logotipo en mayúsculas ha sido un sello de identidad que se mantuvo en generaciones posteriores: Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S.

El regreso a la tipografía original busca reforzar el legado y proyectar una imagen de continuidad y solidez en un momento de cambios internos, tras la salida de Phil Spencer y el liderazgo renovado de Sharma.

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Qué implica este rebranding para la marca y su comunidad

La adopción de las mayúsculas es solo la parte más visible de un proceso más profundo de renovación visual.

XBOX presentó recientemente un nuevo logotipo, que reemplaza el diseño minimalista de la generación Series X|S por uno más robusto y nostálgico: la esfera clásica permanece, pero ahora sobre un fondo negro y con matices de verde que evocan la estética de Xbox 360.

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El uso de mayúsculas es solo el aspecto más visible de una actualización visual más profunda. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Desde hace unos días, el nuevo logo y una secuencia de animación actualizada ya están presentes en las consolas, como anticipó Sharma el 7 de mayo junto a otras novedades para la plataforma.

El relanzamiento de la marca, según Sharma, comienza por las consolas y se extiende al universo digital.

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El cambio de nombre y logotipo responde a la intención de revitalizar la conversación en torno a XBOX y consolidar su imagen en el ecosistema global de videojuegos, en línea con la tendencia de otras grandes marcas de tecnología que apuestan por una identidad gráfica fuerte y coherente.

Reacciones, matices y próximos pasos

El despliegue del nuevo nombre en mayúsculas ha sido progresivo. Si bien en X ya se muestra el cambio, otras plataformas mantienen la versión anterior, lo que pone de manifiesto una transición aún en curso.

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El cambio al nombre en mayúsculas avanza de forma gradual: ya se ve en X, pero en otras redes persiste la versión anterior, reflejando una transición en desarrollo. REUTERS/Nick Adams (UNITED STATES - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY ENTERTAINMENT)/File Photo

La comunidad, por su parte, ha respondido de forma activa, participando en la votación y generando un debate significativo sobre la identidad visual de la marca.

El objetivo principal de la campaña —incrementar la interacción y revitalizar la presencia de XBOX— parece haberse cumplido en sus primeros días.

Contexto histórico y significado del cambio

Desde su lanzamiento, XBOX ha utilizado el diseño en mayúsculas como un emblema de solidez y vanguardia tecnológica. El retorno a esta tipografía representa tanto una recuperación de la esencia original como una adaptación a las dinámicas actuales del mercado digital.

El lanzamiento en acceso anticipado de Forza Horizon 6 y la apuesta por consolidar la comunidad online refuerzan la idea de una marca que evoluciona sin perder su legado.