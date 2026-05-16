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La fuerza mental que Bill Gates aplicó durante años y que psicólogos consideran la más rara

La psicología moderna sostiene que tolerar la incertidumbre es una de las capacidades más difíciles de desarrollar, y el fundador de Microsoft la utilizó para tomar decisiones clave

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Durante años Bill Gates tuvo que tomar decisiones sin saber si iba a tener éxito. REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo
Durante años Bill Gates tuvo que tomar decisiones sin saber si iba a tener éxito. REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo

En el mundo de la psicología contemporánea, la resiliencia y la perseverancia suelen aparecer como las principales claves del éxito. Sin embargo, diversos especialistas sostienen que existe una capacidad todavía menos frecuente y más determinante: la habilidad de actuar frente a la incertidumbre. Esa característica aparece con fuerza en la trayectoria de Bill Gates, quien tomó algunas de las decisiones más importantes de su carrera sin tener garantías de éxito.

La historia del fundador de Microsoft suele citarse como un ejemplo de innovación y visión empresarial. Pero detrás de ese recorrido también hubo apuestas realizadas en contextos ambiguos, cuando la industria tecnológica todavía no tenía reglas claras y el futuro del software era incierto.

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Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Gates decidió abandonar la Universidad de Harvard para dedicarse por completo al des arrollo de Microsoft. En aquel momento, el mercado de las computadoras personales apenas comenzaba a surgir y todavía no existía certeza de que el software se transformaría en una industria multimillonaria.

Bill Gates apuesta por la ambiguedad y no por algo que sea 100% seguro. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
Bill Gates apuesta por la ambiguedad y no por algo que sea 100% seguro. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Años más tarde, Microsoft volvió a asumir un riesgo decisivo durante la negociación con IBM para desarrollar el sistema operativo que terminaría impulsando MS-DOS. La operación se concretó en medio de múltiples dudas sobre el crecimiento del sector y el futuro de las computadoras personales. Sin embargo, esa decisión terminó convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes de la historia tecnológica.

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Qué significa aceptar la incertidumbre

Desde la psicología cognitiva, aceptar la incertidumbre no implica improvisar ni asumir riesgos extremos sin planificación. Los especialistas relacionan este rasgo con la llamada “tolerancia a la ambigüedad”, una capacidad que permite tomar decisiones aun cuando no se dispone de toda la información necesaria.

A diferencia de la resiliencia —centrada en recuperarse después de una caída— o de la perseverancia —vinculada a insistir frente a obstáculos—, la tolerancia a la incertidumbre consiste en avanzar sin garantías absolutas y adaptarse sobre la marcha a escenarios cambiantes.

En la práctica, esto significa evaluar posibilidades en términos probabilísticos y no únicamente en categorías de éxito o fracaso. También implica regular las emociones frente a contextos inestables para evitar la parálisis causada por la duda constante.

Bill Gates tomó decisiones durante su vida que pudieron llevarlo al éxito o al fracaso. Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE
Bill Gates tomó decisiones durante su vida que pudieron llevarlo al éxito o al fracaso. Archivo/EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE

En sectores como la tecnología, donde los cambios suelen ser rápidos y difíciles de prever, esta habilidad puede transformarse en una ventaja competitiva. Esperar confirmaciones absolutas muchas veces significa llegar tarde a las oportunidades.

La evidencia científica detrás de esta capacidad

Un estudio de la revista Nature Reviews Neuroscience sugiere que las personas con mayor tolerancia a la ambigüedad presentan menores niveles de ansiedad anticipatoria y una mejor regulación emocional frente a situaciones inciertas.

Las investigaciones apuntan además a una mayor eficiencia de ciertos circuitos prefrontales del cerebro involucrados en la toma de decisiones bajo presión. Esto se traduce en respuestas menos impulsivas y en una menor tendencia a evitar escenarios complejos o inciertos.

En el caso de Gates, esa capacidad se reflejó en la forma en que Microsoft apostó tempranamente por mercados que todavía estaban en desarrollo. En lugar de esperar validaciones completas, la compañía priorizó la experimentación, el aprendizaje rápido y la adaptación continua.

Bill Gates apostó por Microsoft cuando el mercado de la computación recién empezaba a dar sus primeros pasos. (AP foto/Evan Vucci)
Bill Gates apostó por Microsoft cuando el mercado de la computación recién empezaba a dar sus primeros pasos. (AP foto/Evan Vucci)

La lógica detrás de este enfoque no elimina el riesgo, pero sí modifica la manera de gestionarlo. Quienes toleran mejor la incertidumbre suelen trabajar con planes de contingencia, ajustando sus decisiones a medida que reciben nueva información.

Un rasgo cada vez más valorado

La creciente velocidad de los cambios tecnológicos y económicos ha convertido esta habilidad en una de las más valoradas dentro del ámbito empresarial y profesional.

Actualmente, expertos en liderazgo y comportamiento organizacional consideran que la capacidad de operar en escenarios ambiguos será cada vez más importante en mercados dominados por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital.

En ese contexto, la experiencia de Bill Gates aparece como un ejemplo de cómo la incertidumbre no necesariamente debe verse como una amenaza, sino también como un espacio de oportunidad para innovar, adaptarse y tomar decisiones antes que el resto.

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