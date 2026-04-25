Así es XChat, el WhatsApp de Elon Musk que ya está disponible para iPhone

XChat ofrece conversaciones privadas con contactos sincronizados automáticamente desde la plataforma X. (X)

La compañía de Elon Musk ha lanzado XChat, una nueva aplicación de mensajería privada que busca competir con WhatsApp y que ya puede descargarse para iPhone en la App Store.

La llegada de XChat marca una nueva etapa para el ecosistema de aplicaciones de Elon Musk. La aplicación debuta tras varios meses de pruebas y se integra de forma directa con la plataforma social. Los usuarios que ya disponen de una cuenta en X pueden comenzar a utilizar la aplicación manteniendo sus contactos sincronizados a partir de los nombres de usuario, lo que reduce la fricción a la hora de iniciar nuevas conversaciones.

XChat ofrece funciones habituales de mensajería, como la posibilidad de enviar fotos, vídeos, archivos y mensajes de audio. Entre las opciones avanzadas destaca la edición o eliminación de mensajes para todos los participantes, así como la activación de mensajes que desaparecen tras un tiempo determinado. Además, según informa TechCrunch, permite bloquear capturas de pantalla para proteger la privacidad de las conversaciones, una función valorada por quienes buscan mayor control sobre su información.

Elon Musk apuesta por una app de mensajería independiente y deja atrás el proyecto de una “superapp” integrada. (X Corp)

La compañía X Corp., propiedad de Musk, insiste en que “la privacidad es la base de XChat”, y asegura que cada conversación está protegida mediante cifrado de extremo a extremo con claves únicas y un PIN que nunca abandona el dispositivo del usuario.

“Nadie, ni siquiera XChat, puede leer tus mensajes”, afirma la empresa. Sin embargo, expertos en seguridad han advertido que el nivel de protección actual podría ser inferior al de aplicaciones como Signal, al detectar vulnerabilidades en versiones anteriores de la beta.

Funciones principales y experiencia de usuario

XChat permite mantener conversaciones individuales o grupales, editar y borrar mensajes enviados, así como enviar archivos y notas de voz. Una de las características más destacadas es la opción de programar mensajes temporales, que se eliminan automáticamente tras cinco minutos de ser leídos, o bien pasado un intervalo de una hora, un día o una semana, según la elección del usuario.

XChat no incluye anuncios ni rastreo de usuarios, diferenciándose así de otras aplicaciones populares. (X Corp)

Otra función relevante es la posibilidad de bloquear la visualización de fotos para las personas que se encuentren cerca del dispositivo, reforzando así el control sobre los contenidos compartidos. La app no incluye anuncios ni mecanismos de seguimiento, lo que la diferencia de otras plataformas de mensajería del mercado.

El entorno de uso resulta familiar para quienes han probado servicios como WhatsApp o Signal, pero con la particularidad de estar enfocado en la comunidad de X. Los contactos se añaden automáticamente si ambos usuarios disponen de la aplicación, aunque también es posible agregar a cualquier persona que la tenga instalada.

Cambio de estrategia: fin del concepto de “superapp”

El lanzamiento de XChat implica un giro en la estrategia de Elon Musk respecto a la evolución de X. Cuando el empresario adquirió la red social, manifestó su intención de crear una superapp que integrara mensajería, pagos, contenido y compras. Sin embargo, la irrupción de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas aplicaciones independientes han llevado a la compañía a optar por un ecosistema más segmentado, similar al modelo de Google, con servicios separados para cada necesidad.

La app solo está disponible para iPhone, pero X planea lanzar una versión para Android próximamente. (X Corp)

En paralelo al debut de XChat, la compañía anunció el cierre definitivo de la función “Comunidades” dentro de la plataforma principal, trasladando esas conversaciones grupales a la nueva aplicación. También se encuentra en fase de pruebas una app independiente de pagos, aunque esta aún no está disponible para el público general.

Disponibilidad y próximas actualizaciones

Por ahora, XChat solo puede descargarse en dispositivos iPhone a través de la App Store. No existen versiones oficiales para Android, aunque la empresa ha comunicado que trabaja en su desarrollo y prevé su lanzamiento próximamente. La instalación está reservada a usuarios activos de X, lo que refuerza el enfoque de la aplicación hacia esa comunidad digital específica.

Sobre futuras actualizaciones, los responsables de xAI —la compañía matriz de X— han anunciado que se añadirán nuevas funciones de manera progresiva, con el objetivo de consolidar XChat como una plataforma de mensajería robusta y segura. Desde la empresa insisten en que la privacidad y el control del usuario seguirán siendo sus pilares, aunque especialistas en ciberseguridad recomiendan esperar a próximas versiones para comprobar la solidez del sistema de cifrado implementado.