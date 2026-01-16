Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Dumb Ways to Die es una colección compuesta por más de 80 minijuegos. (store.epicgames.com)

Epic Games Store lanza una promoción especial que permite descargar Dumb Ways to Die de forma gratuita en dispositivos móviles. Desde el 15 hasta el 22 de enero de 2026, los usuarios pueden obtener sin costo este popular título en la aplicación móvil de la plataforma, disponible globalmente para Android y en la Unión Europea para iOS.

La oferta, anunciada en la página oficial de Epic Games Store, puede no estar habilitada en todas las regiones, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad según la ubicación.

Dumb Ways to Die: minijuegos y seguridad ferroviaria en el catálogo móvil de Epic Games Store

Dumb Ways to Die es una colección compuesta por más de 80 minijuegos en los que los jugadores deben evitar que los Beans, personajes conocidos por su torpeza y simpatía, sufran accidentes fatales alrededor de una estación de tren.

El origen del juego se remonta a una campaña de servicio público lanzada en 2012 por Metro Trains Melbourne para promover la seguridad ferroviaria, cuyos protagonistas animados lograron un éxito viral al superar los 344 millones de visualizaciones en YouTube.

A raíz de la repercusión del video, en 2013 la desarrolladora PlaySide creó el videojuego que retoma a los Beans y sus inconfundibles situaciones de riesgo. En Dumb Ways to Die, el usuario debe intervenir para salvar a estos personajes de los peligros cotidianos: apagar el pelo en llamas, evitar accidentes domésticos o impedir que pongan objetos metálicos en electrodomésticos.

A medida que se avanza, se desbloquean nuevos Beans y se accede al creador de personajes, permitiendo diseñar un Bean propio y único.

Cómo descargar Dumb Ways to Die gratis

Para aprovechar la promoción, basta con descargar la app móvil de Epic Games Store en un dispositivo Android desde cualquier región o en iOS en la Unión Europea. Una vez instalada la aplicación, los usuarios podrán reclamar Dumb Ways to Die sin coste durante el periodo de la oferta.

Cabe señalar que esta iniciativa refuerza la apuesta de Epic Games Store por ampliar su catálogo móvil y ofrecer juegos reconocidos a una audiencia global.

La página de Epic Games Store recuerda que la disponibilidad del juego gratuito puede variar según la región, por lo que quienes deseen descargarlo deben verificar si la promoción está activa en su país. Además, invita a los jugadores a explorar el resto de títulos en su catálogo, que continúa creciendo con nuevas incorporaciones y ofertas periódicas.

La campaña, que rescata el espíritu original de la seguridad ferroviaria y lo convierte en entretenimiento interactivo, ofrece la oportunidad de disfrutar de uno de los juegos más icónicos de la última década en dispositivos móviles, gracias a la plataforma de Epic Games Store.

Qué es Epic Games Store

Epic Games Store es una plataforma digital de distribución de videojuegos desarrollada por Epic Games, la misma compañía detrás de títulos populares como Fortnite y Unreal Tournament. Lanzada en 2018, la tienda se ha consolidado como una de las principales alternativas frente a servicios tradicionales como Steam, ofreciendo una amplia selección de juegos para PC y, cada vez más, para dispositivos móviles.

Esta plataforma destaca por su política de incentivos tanto para desarrolladores como para usuarios. Epic Games Store ofrece regularmente juegos gratuitos, descuentos exclusivos y eventos especiales para atraer a nuevos jugadores y fidelizar a su comunidad.

Además, los desarrolladores reciben una mayor parte de los ingresos en comparación con otras tiendas digitales, lo que ha motivado a numerosos estudios a lanzar sus títulos en la plataforma.

La interfaz intuitiva y el constante crecimiento de su catálogo han permitido que Epic Games Store se posicione como uno de los referentes en el sector del entretenimiento digital.